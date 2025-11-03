Red Movilidad llega a Pirque con recorrido que conectará la comuna con Puente Alto, Buin y San Bernardo: conoce los detalles del nuevo servicio 282

El próximo sábado 8 de noviembre se estrena el nuevo servicio 282, que concreta la llegada del sistema Red a Pirque. El recorrido irá desde la estación EFE Nos de San Bernardo al metro Plaza Puente Alto. Además, se anunció la extensión de un recorrido que permitirá cerrar la llegada de Red a Colina.

El Ministerio de Transportes junto a Red Movilidad realizaron un importante anuncio para las comunas de Pirque y Colina, en particular para la primera, ya que tras años de espera la comuna estará incorporada en el sistema de buses red.

Este avance permitirá a los vecinos de las comunas mencionadas pagar el transporte público con Bip! o QR, y acceder a recorridos que conecten con otras comunas de la Región Metropolitana. Mientras Pirque tendrá un servicio que cubrirá gran parte de la comuna, el recorrido que llegará a Colina será principalmente en el sector industrial.

El primero en entrar en práctica será el recorrido 282, que comienza a operar este sábado 8 de noviembre. Esta micro conectará Puente Alto, Pirque, un sector de Buin y San Bernardo. El servicio será operado por Subus, y recorrerá entre la estación EFE Nos, gasta Plaza Puente Alto. Además, estará sincronizado con las salidas de trenes, y la municipalidad de Pirque. La 282 pasará cada una hora, con horarios fijos de lunes a domingo.

El bus tendrá un extenso recorrido que pasará por las calles General Urrutia – Av. Portales – Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez – Regina Gálvez – Camino Nos Los Morros – Camino Padre Hurtado – Av. Virginia Subercaseaux – Av. Concha Y Toro- Balmaceda – José Luis Coo – Santa Elena.

Junto con la llegada de Red a Pirque, autoridades anunciaron la extensión del recorrido B07 a Colina. Este servicio conectará al sector industrial Los Libertadores de la comuna con el la estación de metro homónima.

Este anuncio consolida el plan de cobertura de Red Movilidad que ha impulsado el Ministerio de Transportes en los últimos años, que ha permitido extender el sistema a 238 comunas de la Región Metropolitana, con la incorporación de Colina y Pirque.