Presidente Boric anuncia fin de Punta Peuco como cárcel destinada para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad

"Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría", afirmó el mandatario, quien dijo que la decisión era también un "acto de justicia". El lugar pasará a llamarse Centro Penitenciario Tiltil.

Compartir

Desde el entre patios del Palacio de La Moneda fue donde el Presidente Gabriel Boric, en compañía de tres ministros, dio a conocer que se ponía fin al penal Punta Peuco como una cárcel dedicada a recibir a personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.

Acompañado de Camila Vallejo (vocería), Jaime Gajardo (Justicia y Derechos Humanos), además de Álvaro Elizalde (Interior), el mandatario dijo que “me gustaría poder compartir con ustedes una noticia que da cuenta del cumplimiento con un compromiso que adquirimos en la última Cuenta Pública: la Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a se definitivamente un penal común”.

Aquello, dijo Boric, ponía a Punta Peuco “a disposición, por tanto, de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad”. Durante su mandato ha sido tema recurrente el tema de seguridad así como también el del hacinamiento carcelario y la disposición de recintos penales a la altura de los requerimientos del país.

No obstante, el punto que marcó el Presidente sobre el tema estuvo, también, en el significado simbólico del fin de Punta Peuco como “recinto especial”: “Se acaba, entonces, Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años. Como lo dije en mi última Cuenta Pública, el hecho de que Chile tuviera un penal como este no tiene justificación“.

“Hace años que conocemos la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles, y por eso cada esfuerzo por ampliar, mejorar la infraestructura carcelaria o aumentar las plazas es también una buena noticia en materia de seguridad“, sostuvo Boric,

Y luego afirmó: “Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos. Pero es también un acto de justicia. Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y no de privilegio“.

Asimismo, dio a conocer que se estaban desarrollando obras al interior del recinto para recibir a nuevos internos, mejorar los espacios de visitas, además de la construcción de oficinas técnicas y de equipos de televigilancia.

“Para inicios de 2026 estas obras van a estar finalizadas”, señaló. Además, se dio a conocer que el penal Punta Peuco pasará a llamarse Centro Penitenciario Tiltil.

“Terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana, como en su momento hiciera el Presidente Piñera con el término del Penal Cordillera”, rememoró el mandatario, recordando la medida que tomó el expresidente en 2013, cuando se conmemoraron los 40 años desde el golpe de Estado de 1973.

“Insisto, estamos avanzando en justicia, como es parte de la esencia de nuestro compromiso de Gobierno”, cerró Boric.