Senda alerta sobre consumo intenso de alcohol entre universitarios: el 60,9% de quienes bebieron se emborrachó al menos una vez en el último mes

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) publicó los resultados del Tercer Estudio Nacional sobre consumo de sustancias en educación superior, basado en una encuesta aplicada a más de 28 mil estudiantes en todo Chile. El informe destaca patrones de consumo de alcohol, uso de medicamentos sin receta y drogas sintéticas.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) presentó los resultados del Tercer Estudio de Consumo de Drogas en Educación Superior. Esta encuesta —realizada entre el 15 de mayo y el 27 de julio de 2025— se aplicó a 28.362 estudiantes de 66 instituciones de educación superior en las 16 regiones del país.

Uno de los principales resultados que reveló el estudio es que el 42,3% de los estudiantes tomó alcohol en el último mes; de ellos, el 60,9% dice que se emborrachó al menos una vez.

Sobre lo anterior, la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo, afirmó que “menos estudiantes están consumiendo, pero quienes lo hacen tienden a hacerlo con mayor intensidad. Estos patrones no necesariamente implican un consumo problemático, pero sí son señales de riesgo que deben abordarse desde la prevención”.

El estudio también reveló que algunos estudiantes usan medicamentos sin receta médica, sobre todo tranquilizantes (5,7%), analgésicos (3,3%) y estimulantes (1,7%).

Según SENDA, esto podría deberse a que muchos jóvenes utilizan estos medicamentos para manejar el estrés o las demandas académicas, por lo que recomienda incluir la salud mental en las estrategias preventivas.

Sobre las drogas sintéticas, el consumo en el último año está cerca del 2%, con cifras de 1,7% para éxtasis o MDMA, 2,2% para tusi o ketamina y 0,8% para otras sustancias similares.

De acuerdo con el doctor y académico de la Universidad Central, Daniel Skorka, a lo anterior se suman “elementos sociales como la normalización del consumo en fiestas, una mayor independencia de los jóvenes y una menor supervisión familiar, así como la necesidad de poder pertenecer a grupos sociales”.

“Esto repercute en el rendimiento académico: hay una menor concentración, inasistencias tanto al trabajo como a actividades educativas. Por otro lado, también un bajo desempeño en las evaluaciones y una mayor probabilidad de retraso en la titulación o el abandono de la matrícula“, añade el doctor.