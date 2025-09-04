El 38% de los chilenos todavía piensa que “curado maneja mejor”: La preocupante cifra a dos semanas de las Fiestas Patrias

Un estudio sobre el consumo de alcohol durante Fiestas Patrias dio a conocer una alarmante cifra: un 38% de los chilenos todavía cree que "curado maneja mejor". El experto en seguridad vial, Alberto Escobar, asegura que tenemos una tendencia a justificar el consumo excesivo porque "somos un país adicto al alcohol". Entre otras de las excusas utilizadas por los chilenos para manejar luego de beber se encuentran: "Nunca me ha pasado nada" con 57% y "Se puede hacer en tramos cortos", con un 47%.

Compartir

La llegada de las Fiestas Patrias suele generar alegría y expectación entre los chilenos. Pero esa emoción muchas veces es opacada por una gran preocupación: todavía hay personas que manejan bajo los efectos del alcohol. La encuesta sobre consumo de alcohol en Fiestas Patrias realizada por Cadem y la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor) demostró que un 38% de los chilenos cree que “curado maneja mejor”.

La alarmante cifra demostró que esta peligrosa concepción sobre la conducción y el alcohol sigue presente en la cabeza de muchos chilenos, poniendo en riesgo vidas ajenas. Alberto Escobar, vicepresidente del Automóvil Club de Chile y especialista en seguridad vial, asegura que esa frase se debe a que “somos un país adicto al alcohol”.

“Hay que tener conciencia que este es un país alcoholizado, donde toda celebración contempla consumo de alcohol. El chileno es el mayor consumidor de alcohol per cápita de América Latina”, explica.

Producto de esta adicción es que “nosotros tenemos una tendencia a justificar el consumo de alcohol con este tipo de frases mito. El chileno dice que uno con trago maneja mejor, medio en broma, medio en serio”, agrega.

4 de cada 10 chilenos reconoce tener familiares que conducen habitualmente bajo los efectos del alcohol

La encuesta también muestra las excusas más comunes de los chilenos a la hora de manejar luego de haber tomado alcohol. “Nunca me ha pasado nada” con un 58%, “Se puede en tramos cortos” con un 47% y “Curado manejo mejor” con 38%.

Además, 4 de cada 10 chilenos reconoce tener familiares o amigos que conducen habitualmente bajo los efectos del alcohol y un 73% cree que los chilenos no sienten miedo de los riesgos de subirse a un auto de alguien que ha bebido.

A esto se suma que los chilenos consideran que los conductores ebrios “temen más a la fiscalización de Carabineros que a la posibilidad de provocar un accidente fatal”, con una cifra de 54%.