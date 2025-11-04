El milagro de Ford en la Segunda Guerra Mundial: Un B-24 Liberator cada 63 minutos

En 1941, Henry Ford aceptó un reto que parecía imposible: aplicar la línea de montaje del automóvil a un bombardero pesado. La colosal planta de Willow Run, en Míchigan, superó el caos logístico y la incredulidad para entregar 8.865 aviones B-24 Liberator, un milagro de la producción en masa que se convirtió en una de las armas decisivas de la Segunda Guerra Mundial.

Ford Willow Run, la fábrica que construyó un bombardero cada 63 minutos y que se convirtió en el “Arsenal de la Democracia”, es un relato épico del ingenio industrial en la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera Henry Ford, el hombre que había motorizado a Estados Unidos con el modelo T, parecía capaz de fabricar un bombardero pesado cada hora. Pero en plena Segunda Guerra Mundial, su compañía lo consiguió. Este hito no solo redefinió la capacidad productiva de un país, sino que también fue fundamental para decantar la balanza del conflicto global.

El día que la industria del motor se fue a la guerra

En 1938, el mundo se acercaba al caos. Ante el avance de los ejércitos nazis en Europa, el presidente Franklin D. Roosevelt vio lo inevitable. Recurrió a la industria privada para alcanzar una cifra impensable para un país que aún sufría las secuelas de la Gran Depresión: 50.000 aviones al año. Ante la debilidad inicial del ejército estadounidense —que, como recordaba el piloto Randy Hotton, apenas contaba con 54 bombarderos pesados—, Roosevelt se dirigió a quienes sabían fabricar en masa: los fabricantes de automóviles.

Así comenzó una colaboración inédita. Mientras General Motors y Chrysler se unían a la causa, Ford dio un paso más. Su director de producción, Charles Sorensen, visitó las plantas aeronáuticas y quedó perplejo por la lentitud de los métodos de ensamblaje, que eran fundamentalmente artesanales. Ford, que había conseguido un contrato del Ejército en febrero de 1941 para construir aviones B-24, declaró: no fabricaría piezas, construiría el avión completo, aplicando su ya conocido sistema de línea de montaje.

Willow Run: La mayor fábrica del mundo y el B-24 Liberator

Para cumplir esta promesa, Ford erigió la planta de Ford Willow Run, la fábrica que construyó un bombardero cada 63 minutos, en Ypsilanti Township, Míchigan, al oeste de Detroit. Construida en un terreno de cultivo de soja por un coste de 200 millones de dólares, la fábrica se convirtió en el complejo industrial más grande del mundo en aquel momento. Las dimensiones de la estructura principal eran colosales: más de 1,6 kilómetros de largo (más de 1 milla) y, en su punto más ancho, 390 metros.

El avión elegido para esta hazaña fue el Consolidated B-24 Liberator, un bombardero pesado cuatrimotor con un peso máximo al despegue de casi 30 toneladas. El B-24 se distinguía por su ala alta y su amplio fuselaje, que le permitía transportar más carga y tener un mayor alcance que el B-17, convirtiéndolo en un pilar de la campaña de bombardeo estratégico en todos los teatros de operaciones. Su producción en serie, sin embargo, presentó desafíos. La dependencia de un diseño fijo, esencial para la producción en masa, chocaba con las constantes modificaciones que el gobierno solicitaba al B-24, lo que llevó a críticos iniciales a apodarla irónicamente “Will it Run?” (¿Funcionará?).

El milagro de la producción en cadena de Ford

La producción inicial fue lenta. En todo 1942, solo se ensamblaron 56 aviones. Sin embargo, una vez que el genio de la ingeniería automotriz logró resolver los problemas de logística, burocracia y diseño, los métodos de Ford brillaron con luz propia. El proceso implicaba que, mientras la mayoría de los fabricantes de aviones necesitaban 35.000 horas-hombre para construir un B-24, la planta de Willow Run había reducido el tiempo a solo 6,5 horas-hombre por avión para 1945, con tolerancias de cinco milésimas de milímetro.

La fábrica Willow Run de Ford alcanzó su cúspide de eficiencia en marzo de 1944. En ese momento, la línea de montaje era capaz de producir un bombardero B-24 completado cada 63 minutos. En su apogeo, la planta llegó a emplear a más de 42.000 personas, una cifra que más tarde se redujo a 17.000 a medida que la eficiencia se disparaba. El personal incluía una gran cantidad de mujeres, muchas de ellas conocidas como “Rosies the Riveter” (Rosies la Remachadora), cuya labor fue esencial para cubrir el hueco dejado por los hombres enviados al frente.

El legado de Ford Willow Run, la fábrica que construyó un bombardero cada 63 minutos

La planta no era solo un complejo industrial; era una ciudad en sí misma. Para gestionar el reto logístico de mover a miles de trabajadores, Ford operaba su propia flota de autobuses que trasladaba a los empleados desde Detroit y las áreas circundantes. El complejo también ofrecía cafeterías con 24 comedores, un hospital y un campo recreativo.

El último B-24 salió de la línea de montaje el 28 de junio de 1945. En total, Ford fabricó 6.972 B-24 completos y kits de ensamblaje (knock down kits) para 1.893 aviones más, sumando un total de 8.865 unidades terminadas o asistidas por la factoría. El B-24 Liberator tiene el récord de ser el bombardero pesado multimotor más producido en la historia, con 18.482 unidades, de las cuales Ford produjo o contribuyó a producir el 48 %.

Tras la guerra, la planta pasó a manos de otros fabricantes, como Kaiser-Frazer y posteriormente General Motors, antes de enfrentar la demolición en 2013. Sin embargo, el Yankee Air Museum logró salvar 13.400 metros cuadrados del edificio original. Hoy, ese espacio restaurado acoge el National Museum of Aviation and Technology at Historic Willow Run, un homenaje a la fábrica Willow Run de Ford y al milagro industrial que, como se decía de Detroit en aquella época, se convirtió en el “Arsenal de la Democracia”. Como dijo Randy Hotton, exdirector del museo: “Willow Run no fue un campo de batalla, pero fue donde se ganó la guerra”.