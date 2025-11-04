Críticas de Kaiser y Matthei al Plan Nacional de Búsqueda, encontrón por la PGU y un Artés desatado: lo que marcó el debate presidencial de ARCHI

Los ocho candidatos presidenciales mostraron un tono de mayor confrontación en comparación al último debate de Canal 13. Así, en los intercambios quedaron sobre la mesa discusiones que llevaron a acusar "falta de humanidad" entre los pares, particularmente cuando el candidato libertario deslizó que indultaría a presos por crímenes de lesa humanidad.

Hasta el centro de extensión de la Universidad Católica fue donde, esta vez, acudieron los ocho aspirantes a La Moneda para ser parte del debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) 2025, la tercera instancia de ese tipo en la que todos los candidatos asisten para marcar diferencias entre sus ideas y planteamientos sobre sus eventuales gobiernos.

Tras sus pasos por los debates de Chilevisión (en septiembre) y Canal 13 (en octubre), Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés, fueron recibidos por el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, quien prestó las dependencias de la casa de estudios que dirige para la realización de la discusión.

El tono, a diferencia de lo que había sido en Canal 13, estuvo más áspero. Sobre todo luego de que se abordaran temas relativos a la dictadura cívico-militar en Chile, a través del Plan Nacional de Búsqueda, programa impulsado por este Gobierno para la “búsqueda de trayectorias” de los detenidos desaparecidos, así como también mediante el cierre del penal Punta Peuco como una cárcel exclusiva para presos que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Fue a Matthei a quien se le consultó por el Plan Nacional de Búsqueda, luego de que la semana pasada señalara que la medida “no es búsqueda, es venganza“.

“En primer lugar, no dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa”, postuló la abanderada de Chile Vamos. “En general hay una mala evaluación con las instituciones que están preocupadas de temas de derechos humanos. Siempre he dicho que estoy absolutamente a favor de cumplir con los derechos humanos en toda circunstancia”, sumó.

Además, señaló que las instituciones dedicadas o ligadas a los derechos humanos “se han politizado”, que “están a cargo de una causa”, y que han “ido cayendo en el desprestigio”. Y apuntó al Gobierno: “La verdad es que el trabajo que han hecho es pésimo. No puedo creer que aún haya cualquier cantidad de restos humanos, huesos, que no se les haya hecho el test de ADN. Eso es un vergüenza del Estado y de esta administración”.

Cuando se le reiteró la consulta por la palabra “venganza”, Matthei dijo que se estaban “equivocando de persona”, dado que no era una apreciación propia, sino que una que era compartida por “mucha gente”. Tras ello, continuó su apuntando al Ejecutivo: “Es bien raro que estén buscando cuando tienen no sé cuántas cajas de osamentas que aún no se les ha hecho el test de ADN. Muy mal hecha la pega. Hay bastante desconfianza en mucha gente en todo lo que tiene que ver con la forma en que se están llevando a cabo las materias de derechos humanos”.

Debate ARCHI 2025: El indulto de Kaiser a Miguel Krassnoff

Pero la discusión relativa a la dictadura no quedó allí. Cuando fue el turno de las preguntas hacia Kaiser, al candidato libertario se le consultó sobre si indultaría a Miguel Krassnoff, agente de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), acusado por delitos de tortura, violación, secuestro y desaparición de personas.

En primer lugar, Kaiser aludió a lo que había dictaminado la Contraloría al tomar razón del decreto que convirtió a Punta Peuco en un penal convencional, que pidió respetar los derechos humanos de los presos del recinto. “Los derechos humanos nos interesan solamente cuando afectan a un sector y no cuando afectan a otros sectores”, postuló Kaiser.

Luego retomó el punto por el que había sido consultada Matthei respecto a la “venganza” como finalidad en el Plan Nacional de Búsqueda: “Cuando no hay justicia, cuando no se hace la pega como corresponde (…), cuando no se identifica a cientos de detenidos desaparecidos, es porque no existe el interés político de hacerlo”. Asimismo, se refirió a la militancia política de quienes lideran instituciones relativas al tema, como el Servicio Médico Legal, a quienes apuntó por ser parte del Partido Comunista (PC).

“Entonces no hablemos aquí de justicia, aquí de lo que estamos hablando es de una cuestión política de mantener un tema abierto para no tener paz en Chile“, señaló Kaiser. Y luego afirmó, tras reiterársele si indultaría a Krassnoff, que cerraría “el capítulo 73-90, también el que se siga pagando a falsos exonerados políticos. Ya basta de supuesta política de reparación”.

“Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de ochenta y noventa años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclaros con delincuentes comunes solamente porque a usted no les caen bien políticamente. A ustedes que les gustan tanto los tratados internacionales, respétenlos”, selló. Marco Enríquez-Ominami interpelaría a Kaiser luego de un rato. “Veo que los fantasmas del pasado reaparecen en la derecha dura. Señor Kaiser, el señor Krassnoff no ha colaborado con la verdad, asesinó a dos tíos míos y a mi padre“, apuntó el candidato independiente.

Matthei, luego, retomando el punto sobre Punta Peuco, dijo que tal anuncio del mandatario se trataba de una “cortina de humo”.

“Creo que nos va a hacer tontos a todos los chilenos y que nos va a tener hablando de Punta Peuco. Yo lo que quiero hablar es de los problemas de ahora y del futuro. ¿Hasta cuándo nos siguen con los problemas de hace 50 años atrás?”, puntualizó, acotando que el Presidente estaba preocupado por una cárcel de 150 personas. “Por favor”, selló.

La definición de Artés con los estudiantes movilizados: “Estaré con aquellos que tiran la molotov”

El candidato Artés fue otro de los protagonistas al inicio del debate. Al ser requerido por motivo de su profesión (profesor) por el tema de educación y particularmente sobre los colegios emblemáticos, el candidato independiente dejó sobre la mesa la idea de que había que preguntarse por qué ocurrían las situaciones de violencia que se daban en tales espacios.

“En qué sociedad estamos, qué tipo de demanda hay en la gente, por qué hay una rabia acumulada que fundamentalmente, y los profesores lo sabemos, se manifiesta a través de los alumnos”, dijo. Y luego señaló que se estaba en una sociedad “que maltrata a los estudiantes, un sistema absolutamente injusto”. Tras aquello postuló que estaba con los alumnos y que, además, “estaré incluso con aquellos que tiran la bomba molotov. Estaré con ellos porque son personas. Son alumnos, no son delincuentes. Cuidado con eso”.

“Jamás dejaré de estar con los alumnos. Jamás. El día que yo trate a un alumno como delincuente, dejo de ser profesor”, apuntó nuevamente. Aunque luego, tras ser requerido por sus dichos y entramparse en una discusión con quien le realizó la consulta, dijo que apoyará a los alumnos en su calidad de profesor.

Sin embargo, la situación provocó un encontrón entre Artés y Kaiser, quien postuló que “el uso de menores de edad para realizar y cometer delitos en sí es un delito”. A eso se sumó que dijo que tendría presente a la gente adulta que pueda estar detrás de las organizaciones políticas que realiza el alumnado de tales colegios. “Así que téngalo presente”, le dijo Kaiser a Artés.

Fue con eso dicho que el candidato independiente, luego, interpeló al libertario, a través de una réplica: “No entiendes nada, pero nada de educación. Es una vergüenza. De verdad que es así. Eres una vergüenza”.

Eduardo Artés desde su puesto en el debate apuntando contra Kaiser.

Kast y su amenaza a los inmigrantes irregulares en el debate: “Les quedan 128 días”

Por su parte, al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se le preguntó por una controversial medida que había señalado en el debate de Canal 13: que cada inmigrante irregular pagaría su pasaje para volver a su país de origen.

En ese sentido, Kast dijo que “les quedan 128 días a los inmigrantes irregulares para dejar el país”, en alusión al día del cambio de mando del 11 de marzo de 2026. “Al momento que asuma, debiera haber bastantes menos (inmigrantes). Hoy les decimos que tomen sus cosas y váyanse. Llévense su celular, su computador, venda sus cosas. Tome sus recursos”, continuó.

Además, aprovechó de deslizar una crítica al actual Gobierno al decir que quienes arribaron al país lo hicieron en búsqueda de un mejor futuro, “pero con el actual gobierno que los invitó tuvieron un desastre de vida”.

También mencionó que quien entre sin regularización de por medio estará cometiendo un delito. “Podrá ser detenido y esperar a ser desalojado”, aseveró, con una modificación legal que será “importante”, según dijo.

Al preguntársele por cuál ha sido el año más exitoso en expulsiones, Kast afirmó que será el 2026. No sólo eso, también mencionó que “todos los gobiernos anteriores han sido un fracaso”, incluyendo al del expresidente Sebastián Piñera.

Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast en el debate ARCHI 2025.

Debate ARCHI: El encontrón entre Kaiser y Jara por la PGU

Otro momento del debate que quedó marcado fue cuando Kaiser habló sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuando se le preguntó sobre qué haría con el beneficio para los jubilados, a partir de que en su programa presenta modificaciones las que dijo que no afectarían a los actuales beneficiarios.

Sin embargo, explicó una propuesta: la PGU Mamá, “que significa que sumaríamos PGU + 50% para la mamá de un niño; PGU +75% para la mamá mamá de dos niños; PGU + 100% para la mamá de tres niños y más”.

“Ahora, esto se tiene que financiar. Y para financiarlos nosotros no creemos en la toma de crédito. Creemos que gastos corrientes tienen que ser cubiertos por ingresos corrientes del Estado. No importa si me estoy endeudando con los trabajadores o en el mercado de bonos, estoy generando una situación en la que el Estado tiene que pagar todo esto”, sumó, a lo que acotó que estaba planteando una redistribución de los recursos al interior del Estado.

“Los costos que tenemos ahora en PGU no son nada en comparación con lo que van a ser en 20 o 30 años más en razón de la falta y mala tasa de reemplazo”, dijo Kaiser, dejando el problema sobre la mesa. Y en eso postuló que para que las nuevas generaciones puedan acceder al 100% de la PGU deberán haber registrado aportes al Ahorro Previsional Voluntario (APV). “En la práctica lo que incentivamos es que exista un mínimo de ahorro personal”, añadió.

La situación provocó la reacción de Jara, exministra del Trabajo. “Me preocupa en particular lo que está diciendo el candidato Kaiser con la PGU, porque lo que dice no es lo mismo que está escrito en su programa”, interpeló la candidata oficialista al libertario.

“En Chile hay 700 mil mujeres que reciben pensión básica solidaria que se transformó en PGU. Mujeres que trabajaron pero no pudieron cotizar porque nadie les pagó un sueldo. Y ustedes en el Congreso Nacional se opusieron a que tuvieran un seguro previsional por lagunas laborales. Y ahora esas mujeres sin hijos, que no pudieron cotizar, les quieren dar menos PGU de aquí en adelante”, dijo Jara, en alusión a las propuestas de Kaiser.

“Eso es muy grave para Chile. Es un retroceso completo en derechos sociales”, selló.