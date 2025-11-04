Porsche 911 Carrera S y Carrera T llegan a Chile: Dos formas de vivir la esencia del 911

La gama 911 se robustece en Chile con la llegada simultánea del Porsche 911 Carrera S y Carrera T. El Carrera S eleva el dinamismo con 480 hp y tecnología de última generación, posicionándose como la evolución máxima en rendimiento. En contraste, el Carrera T revive el purismo de 1968 con construcción ligera, 394 hp y la conexión de una caja manual de seis velocidades. Dos filosofías, un mismo ícono.

Compartir

Porsche ha fortalecido su portafolio en Chile con la introducción de dos versiones icónicas que representan distintas filosofías de la deportividad: el nuevo Porsche 911 Carrera S y Carrera T. La llegada de estos modelos ofrece a los entusiastas dos maneras diferentes de experimentar la esencia del 911. Estos vehículos ya están disponibles en el mercado chileno a través de Inchcape Américas, el distribuidor oficial de Porsche.

Porsche 911 Carrera S: Potencia y dinamismo

El nuevo Porsche 911 Carrera S se sitúa estratégicamente en la gama entre el 911 Carrera base y el potente 911 GTS T-Hybrid. De acuerdo a la marca, este modelo ofrece un balance entre refinamiento y potencia elevada. Este modelo representa la máxima evolución en rendimiento y dinamismo dentro de la serie. Está impulsado por un motor bóxer biturbo de seis cilindros y 3.0 litros que desarrolla 480 hp y 530 Nm de torque. Este notable aumento de potencia con respecto a su predecesor se logró gracias a nuevos turbocompresores, un sistema de refrigeración optimizado y soluciones técnicas heredadas del 911 Turbo de la generación anterior.

El rendimiento del Porsche 911 Carrera S y Carrera T es contundente: el Carrera S acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3,3 segundos (con el Paquete Sport Chrono) y puede alcanzar una velocidad máxima de 308 km/h. Viene con un equipamiento de serie ampliado, incluyendo llantas de 20 o 21 pulgadas, un sistema de escape deportivo con salidas en plata y el sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+). Además, incorpora frenos de alto desempeño provenientes del GTS, con discos de 408 mm adelante y 380 mm atrás. En el interior, ofrece de serie un paquete de cuero en color negro. En cuanto a tecnología, cuenta con faros de matriz de ledes y cargador inalámbrico. Su precio inicial en Chile es de $184.900.000.

Porsche 911 Carrera T: Tradición purista y construcción ligera

Por otro lado, el 911 Carrera T encarna el espíritu purista y la tradición, según la información de Porsche, rescatando la esencia del histórico 911 T de 1968, creado para los entusiastas de la conducción más auténtica y conectada. La denominación ‘T’ significa “Touring” y esta versión es considerada la más ligera y auténtica de la gama. El modelo reduce su peso en 40 kg respecto al 911 Carrera estándar, logrando una configuración mínima de apenas 1.478 kg. Esta ligereza se consigue gracias a ventanillas aligeradas y un aislamiento reducido.

Este purista está impulsado por un motor bóxer biturbo de seis cilindros y 3.0 litros que entrega 394 hp y 450 Nm, y se asocia a una caja manual de seis velocidades con función auto-blip. Con esta configuración, el 911 Carrera T alcanza los 100 km/h en 4,5 segundos y tiene una velocidad máxima de 295 km/h. Su puesta a punto es exclusiva e incluye de serie el paquete Sport Chrono, suspensión PASM rebajada en 10 mm, dirección en el eje trasero y barras estabilizadoras optimizadas. Esta combinación resulta en una conducción ágil, neutra y emocionante, complementada por un sonido específico de su escape deportivo. El precio inicial del 911 Carrera T en el mercado chileno es de $162.900.000.

Diseño y personalización de los 911 Carrera S y Carrera T

Ambos modelos destacan por ofrecer amplias opciones de personalización. El diseño del Porsche 911 Carrera T se distingue por detalles en gris vanadio metalizado, adhesivos exclusivos y un alerón heredado del 911 GTS. Para la carrocería, se ofrece con una extensa paleta de colores que incluye las gamas Legends, Dreams, Shades y Contrasts, además de los programas personalizados Paint to Sample. El interior del Carrera T refleja su enfoque purista con acabados en negro, costuras opcionales en contraste, asientos deportivos con patrón tartán exclusivo en Sport-Tex, y detalles únicos como el pomo de cambios en nogal.

El Porsche 911 Carrera S, por su parte, ofrece en el interior opciones de contraste en Crayon y acabados ampliados en cuero. Para el exterior, se pueden seleccionar equipamientos opcionales avanzados como los faros HD-Matrix LED, frenos cerámicos PCCB y la suspensión deportiva PASM rebajada en 10 mm combinada con dirección en el eje trasero.