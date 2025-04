Casa de Allende: oposición evalúa escalar ofensiva ante continuidad de Francisca Moya y asoma acusación contra Elizalde e incluso Boric

La defensa del Ejecutivo a la jefa jurídica de la Segpres ha llevado a que comiencen a levantarse acusaciones constitucionales contra el ministro Álvaro Elizalde, quien lideraba la Segpres cuando ocurrió la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, y, además, se ha apuntado contra el Presidente Boric. "Si se acusara al Presidente Boric, yo estaría muy tentado de votar a favor", dijo ayer el diputado Diego Schalper (RN), mientras en la bancada de libertarios dicen estar disponibles para ello. Con todo, las bancadas de Chile Vamos se reunirán el lunes para evaluar una acusación contra el ministro del Interior.

No ha caído bien en la oposición que Francisca Moya, la cuestionada jefa jurídico-legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), siga en su cargo y que, además, sea defendida por el Gobierno.

Luego de su comparecencia el lunes en la comisión especial investigadora de la Cámara que indaga sobre la fallida compraventa, donde asumió “conocer la norma” que impedía la concreción del contrato —lo que le valió de críticas y la solicitud de su salida— el Ejecutivo le ha dado un espaldarazo, respaldándola como una profesional que “ha desarrollado un trabajo extraordinario”, y sosteniendo su permanencia en su cargo.

El Presidente junto a Moya en febrero de 2019. Foto: Instagram

En esa línea, una idea que comenzó a flotar fue la de realizar una acusación constitucional. Y un comentario sorprendió en la oposición, particularmente en Chile Vamos, cuando el diputado Diego Schalper (RN) mencionó en la radio El Conquistador que “esto no tiene como acabarse. Esto tiene que terminar con toda esta gente afuera. Y si se demoran mucho. Va a empezar a alimentarse la necesidad de hacer una acusación constitucional contra el Presidente, que es lo que ellos no están viendo“.

“Para mí esto es imposible de tolerar. Si se acusara al Presidente Boric, yo estaría muy tentado de votar a favor“, selló el diputado RN.

El diputado Diego Schalper. Foto: Agencia UNO.

El escenario de una acusación constitucional hacia alguna autoridad del Ejecutivo por motivo del caso de la fallida compraventa no es nuevo. De hecho, la exministra Maya Fernández (PS), salida del Gobierno por el caso, sorteó esa valla en el Congreso. No obstante, ahora los nombres que se posan son los del propio Presidente y, además, el del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien es cuestionado por haber sido el superior directo de Moya cuando él era el titular de la Segpres.

Consultado por The Clinic, el jefe de bancada de la UDI, el diputado Henry Leal, señaló que “no tenemos una decisión tomada en el sentido de acusar constitucionalmente al Presidente“, pero sí advirtió que se ha conversado sobre Elizalde. De hecho, el intercambio no habría sido interno sólo a nivel de diputados UDI, sino que se han acercado, informalmente, a diputados de RN para evaluar la situación.

“Vamos a esperar hasta el lunes las decisiones que toma el Gobierno. Y esperamos que Elizalde tome decisiones con su jefa jurídica. Si no las hace, el lunes vamos a conversar con las bancadas de Chile Vamos y veremos cómo está el ánimo. Y luego con el resto de bancadas para ver que estemos todos alineados”, adelantó Leal.

El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal. Foto: Agencia UNO.

Libertarios: “Estamos absolutamente dispuestos a apoyar una acusación constitucional contra el Presidente”

El ánimo en la bancada de los socialcristianos y libertarios es proclive a acusar al Presidente de la República por el caso.

Al menos así lo relató el diputado Cristián Labbé, quien renunció a la UDI para integrarse al Partido Nacional Libertario. “Nada descartaría que se pueda acusar constitucionalmente al Presidente, considerando que él tiene ciertas responsabilidades”, dijo a este medio, apelando “al mea culpa emocional por haberla metido en este problema, tomando en cuenta que él es uno de los mayores obsesionados con la figura de Allende y su legado”.

Aunque, en todo caso, mencionó que lo prudente es esperar el fallo del Tribunal Constitucional (TC). “Según lo que diga el TC hay que ver los pasos a seguir“, señaló Labbé. Eso sí, también precisó que “estamos absolutamente dispuestos a apoyar una acusación constitucional contra el Presidente”, y que la eventual salida de Moya, si es que ocurriera, no le eximiría de responsabilidades a Boric.

El diputado Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano, dijo, en tanto, que están “evaluando los antecedentes”, donde también esperan el detalle del fallo del TC, puesto que eso les permitiría “dirimir los próximos pasos“. Pero, llamó a ser “muy cautos porque se trata de la primera autoridad del país. Amenazas de este tipo no resultan adecuadas si no se tienen todos los antecedentes para tomar una decisión como esta”.

A pesar de ello, Araya subrayó en que el Gobierno no haya decidido dejar caer a Moya. “Resulta impresentable que las autoridades del país privilegien sus relaciones de amistad personal por sobre sus competencias técnicas. Esto es algo que estamos persiguiendo por todas las vías posibles, pero aún es muy precipitado anunciar una acusación constitucional contra el Presidente”.

El diputado Cristian Araya, jefe de bancada de los republicanos. Foto: Agencia UNO.

Una postura similar tiene el jefe de bancada de RN, el diputado Miguel Mellado, quien descarta la idea expuesta por Schalper. “Si no sacan a Moya de la Segpres, lo que corresponde es una acusación constitucional contra el ministro Segrpes en ese momento: Elizalde. Esa es la línea, hay que ir escalando paso a paso”, dijo al ser contactado por The Clinic.

Y aunque dijo que “a todas luces hay una responsabilidad política del Presidente”, mencionó que “no hay que atolondrarse”.

“Esto da para largo. Es una telenovela que va por capítulos y van a ir saliendo muchas cosas al baile de las personas que estuvieron involucradas”, cerró.