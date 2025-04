Negativa de Jeannette Jara de denominar a Cuba como una dictadura abre su primer flanco como candidata presidencial

Que la exministra del Trabajo rehusara a utilizar ese concepto en el caso del régimen de Miguel Díaz-Canel levantó fuertes críticas de la oposición y puso en el foco la postura del PC por los gobiernos autoritarios en Venezuela, Cuba y Nicaragua. "Cuba es un sistema democrático distinto del nuestro", señaló Jara ayer. La UDI presentó una carta a los candidatos presidenciales con el fin de firmar un "compromiso democrático". En Demócratas, en tanto, señalaron que decir que "Cuba es una democracia, es caer en la ignorancia más absoluta".

“Cuba es un sistema democrático distinto del nuestro”. Esa fue la denominación que otorgó Jeannette Jara (PC) al régimen político en Cuba, lo que ha generado los primeros reproches públicos a la exministra del Trabajo desde que asumió su aventura presidencial como abanderada del Partido Comunista.

Las declaraciones de la exsecretaria de Estado se dieron en el marco de que esta semana renunció a La Moneda. Lo hizo el lunes a primera hora, luego de que el sábado por la noche su partido político la designara como la candidata a la Presidencia que disputaría la primaria oficialista del sector, que ya considera a Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jaime Mulet (FRVS) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal), y a la que podrían sumarse nombres del Partido Socialista (PS) y el Partido Radical.

El día martes realizó su primera pauta como candidata en el monumento a Salvador Allende ubicado en la Plaza de la Constitución, afuera de La Moneda. Y ayer dio su primera entrevista en televisión a CNN Chile, donde dijo las palabras que horas después le han valido críticas.

Pese a que reconoció que Venezuela era un “régimen autoritario” —aunque el Gobierno maneja el término de “dictadura” sobre dicho país—, Jara mencionó, tras ser consultada por Cuba en la misma línea, que el caso de ellos era distinto.

“Creo que la principal dificultad de Cuba hoy día ha sido las consecuencias graves del bloqueo norteamericano que se han extendido por décadas, y hoy día tiene una situación humanitaria que no es posible desentenderse”, partió señalando la exministra, otorgando más argumentos a su postura.

“Nosotros hemos condenado violación a los derechos humanos que se han producido en Chile (…). Y ese mismo estándar es el que aplicamos (como PC) para donde existan violaciones de derechos humanos. A mí, claramente las consecuencias del bloqueo, generan una situación en la que hay una crisis humanitaria importante”, añadió, diferenciando, en su apreciación, que Venezuela y Cuba tienen situaciones distintas y que, en el caso de este último, posee un sistema democrático que es distinto al chileno.

Jeannette Jara retratada como ministra del Trabajo el año pasado. Foto: The Clinic.

“Que Jeannette Jara diga esto en el siglo XXI es impresentable”

La posición que manifestó la exministra sobre Cuba no tardó en generar réplicas en el espectro político y en la oposición.

En la UDI su secretario general, el diputado Juan Antonio Coloma, manifestó que “a eso que los comunistas llaman revolución, los cubanos lo llaman dictadura”.

“Mientras en Cuba no hay elecciones libres, no hay libertad de prensa ni de movimiento, se violan sistemáticamente los derechos humanos y quienes disienten son perseguidos y encarcelados, no se puede hablar de otra cosa que no sea una dictadura”, selló el parlamentario.

Asimismo, la bancada de senadores y diputados del partido enviaron una carta a los candidatos presidenciales, tanto del oficialismo como de oposición. “Compromiso democrático” es el título de la misma.

“Es imprescindible que quienes aspiran a ejercer cargos de liderazgo y de gobernanza manifiesten un compromiso claro, firme e inequívoco con los principios democráticos (…). Lo anterior, por cierto, no admite ambigüedades y exige ser expresado dentro y fuera de nuestras fronteras, en atención a las dictaduras que aún persisten en América Latina, como en Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde por décadas han demostrado un profundo desprecio por la dignidad humana, recurriendo sistemáticamente a la represión y violencia, así como al fraude electoral”, reza la misma.

Otro de los primeros en manifestarse fue el diputado Diego Schalper (RN), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

En su cuenta de X el parlamentario pidió que Jara rectificase sus dichos y que, además, pidiera perdón. “Que @jeannette_jara diga esto en el siglo XXI, es impresentable. Blanquear dictaduras es una forma de revictimización de los muchos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en ese régimen”, fue el comentario que acompañó su solicitud.

Desde donde también se manifestaron fue en Demócratas. Y por partida doble. La presidenta de ese partido, la senadora Ximena Rincón, cuestionó a Jara, advirtiendo que “decir que Cuba es una democracia es caer en la ignorancia más absoluta”.

Por su parte, el senador y vicepresidente del partido, Matías Walker, aunque valoró el trabajo de Jara como ministra del Trabajo, subrayó que era “realmente insólito que no pueda calificar de dictadura a un régimen de partido único, con más de mil presos políticos, que permanentemente reprime a las mujeres que intentan protestar”.

Y cerró su crítica diciendo que la situación cabía en “la eterna contradicción del PC. De renovación muy poco”.

El primer traspié de Jara

Los comentarios de la extitular de Trabajo se suman a otros que provocaron un flanco, esta vez, en su sector. Tal fue el caso cuando el lunes dio a conocer que presentaría su renuncia al Presidente Gabriel Boric. En esa oportunidad, abordada por los medios, Jara, junto con notificar su salida, también se dio espacio para atender las críticas que recibió por no haber renunciado antes a su cartera, sabiendo que en su partido era una carta probable para la Presidencia.

Allí dijo entender los cuestionamientos, pero mencionó que hasta que fue ministra se avocó exclusivamente a ello. Sin embargo, reprochó al diputado Johannes Kaiser, carta presidencial del Partido Nacional Libertario, y lo instó a que renunciara a su puesto en la Cámara de Diputados.

“Es bueno que todos cumplan con la misma regla, así que ese que está de diputado, el diputado Kaiser, y que está ganando sueldo a costa de todos los chilenos mientras está haciendo campaña, podría hacer lo mismo”, dijo en esa oportunidad. Kaiser se defendió diciendo que estaba imposibilitado de renunciar, dado que sólo pueden hacerlo si están afectados por una enfermedad o al existir una incompatibilidad de cargos, como cuando son nombrados para ser ministros.

Sin embargo, el “cumplir con la misma regla” golpeó, de alguna forma, la candidatura de tres opciones del oficialismo: Winter, Mulet y Mirosevic, donde los tres también son representantes de sus distritos en la Cámara.

Jara, al día después, se clarificaría. “(Kaiser) interpretó como que renuncie a su cargo, entonces encontró la excusa perfecta”, mencionó a la salida de La Moneda. Y aclaró: “Yo me refiero a que renuncie a su dieta”.