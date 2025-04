“Venganza, dos vidas valen más que tres puntos”: el polémico comunicado de la Garra Blanca tras la muerte de dos hinchas en el Estadio Monumental

"No es primera vez que esta institución acaba con la vida de los nuestros en las inmediaciones del Estadio Monumental", afirmó la Garra Blanca en referencia a Carabineros.

La Garra Blanca publicó en sus redes sociales un polémico comunicado titulado “Venganza, dos vidas valen más de tres puntos” tras la muerte de dos hinchas en el acceso al Estadio Monumental. El hecho ocurrió previo al partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores.

“El fútbol jamás estará por encima de la vida de las personas. En la previa del partido de hoy contra Fortaleza, dos hinchas (18 y 14 años) fueron atropellados por un carro lanza gases de los pacos (sic). No es primera vez que esta institución acaba con la vida de los nuestros en las inmediaciones del estadio monumental“, señala la Garra Blanca.

En ese sentido, recuerdan que el primer hincha fallecido “fue el Patruka, atropellado por un guanaco, al igual que Neco, hace algunos años atrás. Hoy son estos dos jóvenes, quienes tenían toda una vida para seguir al equipo de sus amores por delante”.

“No permitiremos que el show tape la gravedad de este hecho, dos menores asesinados por estos uniformados. Faltaron totalmente a los protocolos, si es que los tienen. No pueden seguir muriendo compañeros de galería en manos de esta institución. Uno sale de casa con la ilusión de ver a su equipo, de despejarse y tener un buen rato. No es posible que no vuelvas a casa por ir a ver un partido“, agregaron.

La investigación de Fiscalía y los desórdenes en el Estadio Monumental

El fiscal de Flagrancia Oriente, Francisco Morales, señaló que “alrededor de las 18:30 horas, un grupo de sujetos intenta ingresar a la Casa Alba para posteriormente entrar al Estadio Monumental. En ese contexto, personal de Control de Orden Público realiza distintas maniobras con el objetivo que estas personas no pudieran ingresar. Se produce una estampida que implica la caída de una reja. En este momento se está investigando si algún carro policial tuvo participación en el deceso“.

Sobre la participación de un carro policial en el hecho, el fiscal indicó “que sería un carro lanza gases, un carro de Control de Orden Público. El ingreso al estadio fue bastante caótico y existieron antes, durante y posterior al incidente que lamentablemente produjo el deceso de estos dos jóvenes”.

Finalmente, el árbitro debió suspender el partido entre Colo Colo y Fortaleza en el minuto 70 a raíz de varios incidentes que ocurrieron al interior del estadio tras conocerse el fallecimiento de dos personas. Se trató de una serie de hinchas que comenzaron a lanzar objetos contundentes para después ingresar a la cancha.

Finalmente, los organizadores informaron que el partido fue cancelado.