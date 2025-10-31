Cristián Campos reconoce que no tenía permiso de la familia para hablar en el funeral de Héctor Noguera: “Estuvo mal saltarse las reglas, pero lo hice con el ánimo de recordar a la gran persona que fue Tito”

"Lamento haber provocado molestia, le pido mis sinceras disculpas a la familia, lo que hice nunca tuvo un ánimo disruptivo", fue parte de lo que comentó Campos.

Luego de que The Clinic diera a conocer la molestia que provocó en la familia de Héctor Noguera el discurso sin permiso que brindó Cristián Campos en el Campus Oriente, el propio Campos entregó su versión de los hechos.

El aludido actor reconoció que su participación en la ceremonia que se llevó a cabo el jueves, no estaba dentro de la programación visada por la familia.

Además, explicó que tras participar de dicha ceremonia, se trasladó hasta el litoral y no se enteró de la molestia que su acción provocó. “Mis sinceras disculpas a la familia Noguera, si mi actuar causó alguna incomodidad”, expresó.

Al recordar cómo se dieron las cosas, Campos contó que “el martes, en el velorio, manifesté mi intención de leer una carta que había escrito, pero quedé fuera de la programación”.

“Pero el jueves vi que Alfredo Castro, que no estaba en la programación, se subió al púlpito y dio un discurso. Entonces, ahí sentí la necesidad de entregar mis palabras”, continuó.

Ante ello, Campos manifestó: “Sí, estuvo mal saltarse las reglas, pero lo hice con el ánimo de recordar a la gran persona que fue Tito”.

Campos: “Lo que hice nunca tuvo un ánimo disruptivo”

Por todo lo dicho, Cristián Campos declaró lo siguiente: “Lamento haber provocado molestia, le pido mis sinceras disculpas a la familia, lo que hice nunca tuvo un ánimo disruptivo”.

Al insistir en la motivación de su accionar en el funeral de “Tito” Noguera, señaló que “sentí la necesidad de contar ese par de anécdotas con Tito, sobre todo para ponerlas en conocimiento de los más jóvenes que estaban presentes. Estamos hablando de anécdotas que sucedieron en los años 70”.

En un tanto más reflexivo, el actor de 69 años sostuvo que “lo que hablé de Tito, cierto, sin el permiso de la familia, ha sido muy reconocido por muchas gente, muchos colegas, amigos, gente anónima. Mucha gente me ha felicitado por lo que dije”.

“Que solo nos quedemos con el hecho de que hablé sin permiso no refleja otra realidad de este hecho. Yo me siento muy tranquilo por las palabras que expresé sobre Tito”, concluyó.