La molestia que provocó la participación de Cristián Campos en el funeral de Héctor Noguera: su discurso fue sin permiso de la familia 

Durante la ceremonia que se llevó a cabo el jueves en el Campus Oriente de la Universidad Católica, Campos tomó la palabra por largos minutos, sin tener permiso de la familia, a diferencia de los casos de Ramón Núñez y Alfredo Castro. Su irrupción provocó molestia entre los familiares de "Tito" Noguera, tanto por lo indebido de su actuar, como por la repercusión que ha provocado su inesperada y protagónica participación.

Mucha sorpresa provocó la protagónica participación que tuvo Cristián Campos en el funeral de Héctor Noguera, al brindar un extenso discurso en medio de la misa que se llevó a cabo este jueves en el Campus Oriente de la Universidad Católica.

Según pudo confirmar The Clinic, dicha participación de Campos no estaba contemplada en la organización de la ceremonia, la que estuvo a cargo del equipo de Santiago a Mil.

En el programa que manejaba el equipo liderado por Carmen Romero, solo estaban contemplados los testimonios de los hijos de “Tiro” Noguera.

Sin embargo hubo dos ajenos a la familia que el mismo jueves solicitaron a la familia la posibilidad de brindar unas palabras. Y así fue como Ramón Núñez y Alfredo Castro se sumaron a los discursos.

Pero Campos no siguió ese mismo camino y subió sin previa consulta. Es más, una vez instalado frente al micrófono para dar su discurso, le dijo “tranquila Claudia” a la viuda de Noguera, quien exhibió su sorpresa ante lo sucedido.

Y en su discurso, Cristián Campos citó un escrito de Pedro Calderón de la Barca, uno de los autores favoritos de Noguera.

“Hace cinco siglos don Pedro Calderón de la Barca ya escribía sobre un tirano que acusa a un inocente y lo mete preso acusándolo de ser un tirano, porque un oráculo le había dicho que su hijo sería un tirano”, relató.

La molestia de la familia Noguera

Esta participación protagónica y no programada de Cristián Campos en el funeral de Héctor Noguera provocó molestia en la familia del fallecido actor.

De acuerdo a lo que comentaron a The Clinic cercanos a la familia, lo de Campos molestó tanto por tratarse de un accionar indebido, como también por la repercusión pública que ha generado.

Y es que para la familia Noguera ha resultado incómodo ver que está participación de Campos este siendo interpretada, por algunos, cómo un manifiesto apoyo a Campos debido a la situación judicial que hoy lo tiene demandando a Raffaella di Girolamo y a la Fundación para la Confianza.

Por otro lado, cabe consignar que Claudia di Girolamo no asistió al funeral, aunque sí lo hizo al velorio. Quien sí estuvo presente el jueves en el Campus Oriente fue su pareja, el director Vicente Sabatini, quien estuvo en las primeras filas, muy cerca de la familia Noguera.