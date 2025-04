The Last of Us temporada 2: Pedro Pascal explica su profunda conexión con Joel

Este domingo 13 de abril se estrena segunda temporada de la exitosa serie de HBO, la que contará con siete capítulos. El actor chileno Pedro Pascal, quien protagoniza esta producción interpretando a Joel, comentó que este rol le ha significado "una experiencia como ninguna otra que haya vivido".

Se acabó la espera para los fanáticos. Este domingo 13 de abril se estrenará la segunda temporada de la exitosa serie The Last of Us, producción de HBO que cuenta con el actor chileno Pedro Pascal como protagonista.

A partir de las 21:00 horas estará disponible en HBO y en la plataforma MAX el primer capítulo de la segunda entrega de esta serie. Esta nueva temporada contará con un total de 7 episodios.

Y como adelanto de esta nueva temporada, Pedro Pascal habló de la profunda conexión emocional que tiene con Joel Miller, el personaje que interpreta en esta producción.

“Es una experiencia como ninguna otra que haya vivido. Me resulta difícil separar lo que viven los personajes de lo que siento yo. En cierto modo, no es muy saludable. Y por eso, supongo que siento su dolor, así que supongo que tenía una mentalidad poco saludable”, declaró el actor chileno, en una conferencia de prensa en Los Ángeles, California.

Asimismo, Pascal habló de similitudes que guarda con el personaje de Joel. “Soy muy protector. Protejo a la gente que quiero. Y creo que ése es probablemente el principal componente con el que me identifico”, sostuvo.

Más allá de su papel, Pedro Pascal valoró lo que significa desarrollar este tipo de producciones. “Creo que contar historias es catártico de muchas maneras, siempre lo ha sido. Es la forma en que los seres humanos han dado testimonio de la vida. Desde las huellas de las manos en las paredes de una cueva hasta un programa de televisión que puedes ver en Max a partir del 13 de abril”, comentó.

“Creo que hay algo que es realmente emocionante en básicamente dar a todo el mundo otra temporada de una serie que todo el mundo amaba y en la que todo el mundo ha trabajado tan duro y ha puesto tanto”, agregó.

La distancia entre Ellie y Joel en la segunda temporada de The Last of Us

En el tráiler de esta segunda temporada, liberado hace un mes, se puede ver la distancia aún mayor entre Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), tras la difícil decisión que tomó el protagonista en el final de la primera entrega.

Cabe consignar que además de los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey, esta segunda temporada contará con los retornos de Tommy (Gabriel Luna) y María (Rutina Wesley).

Además, en esta nueva entrega se sumarán otros rostros como Abby (Kaitlyn Dever), la principal enemiga de Joel, así como Dina (Isabela Merced), Jesse (Young Mazino), Mel (Ariela Barer), Nora (Tati Gabrielle), Owen (Spencer Lord), Manny (Danny Ramirez) e Isaac (Jeffrey Wright).