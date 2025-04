Parque Arauco concretó la compra de Open Plaza Kennedy para crear uno de los malls más grandes del país

La compra del Open Plaza Kennedy al Grupo Falabella fue por UF 4,4 millones (US$ 173 millones aproximadamente). Además, se aclaró que todo el complejo comercial operará bajo la marca Parque Arauco.

Parque Arauco comunicó la materialización de la compra de Open Plaza Kennedy suscrita con filiales de Falabella S.A. Esta transacción incluye el inmueble donde se ubica el centro comercial, los bienes muebles necesarios para su operación y los contratos de arrendamiento, que en los últimos doce meses generaron ventas y EBITDA de UF 4,02 millones y UF 311.000, respectivamente (aproximadamente US$ 161 millones y US$ 12 millones, respectivamente).

El precio de cierre de la transacción ascendió a UF 4,4 millones (aproximadamente US$ 173 millones), monto que se pagó al contado. Además, aclararon que no incluye las acciones de la sociedad Rentas Hoteleras SpA, que opera el hotel Courtyard by Marriott, emplazado sobre el mismo centro comercial, la que sí quedó como arrendataria de Parque Arauco.

Desde al empresa destacaron que “esta adquisición posiciona al activo como el centro comercial con el mix comercial más completo y único del país, con más de 430 tiendas, incorporando formatos complementarios con marcas como Tottus, Homecenter, Ikea, H&M y Decathlon. En el ámbito gastronómico, Parque Arauco Kennedy refuerza su liderazgo con la oferta más robusta del país, con más de 80 marcas distribuidas entre Boulevard, Food Hall y Food Court“.

Las ambiciones de Parque Arauco

Adicional a esta adquisición, la empresa continúa avanzando en su plan de crecimiento. En el segundo semestre de 2025, se inaugurarán los primeros espacios comerciales de la ampliación de 12.000 m² de la Fase 2 Cerro Colorado de su Master Plan, que incluirá un nuevo acceso al centro comercial frente al Parque Araucano, estacionamientos adicionales y la incorporación de nuevas marcas.

En este proceso de integración, todo el complejo comercial operará bajo la reconocida marca Parque Arauco.

Al respecto, el CEO de la compañía, Eduardo Pérez, comentó que “concretar esta adquisición es un paso estratégico clave en la historia de la compañía. Esta adquisición permite que el principal centro comercial de Parque Arauco, Parque Arauco Kennedy, pase a ser el mall más importante de Chile en ventas“.

“Nuestros visitantes podrán encontrar todo lo que están buscando en un mismo lugar, incluyendo las principales marcas de formatos grandes, medianos y menores, así como propuestas comerciales únicas y diferenciadoras. Entre ellas, destacan la tienda flagship de Falabella en la región, el único Distrito de Lujo de Chile y la propuesta gastronómica más completa del país”, agregó.