Contraloría inició investigación especial para revisar legalidad del ingreso de vuelos con migrantes por reunificación familiar

La Contraloría General de la República anunció, a través de sus redes sociales, que iniciará una investigación especial para verificar la legalidad de los vuelos por reunificación familiar señalados por el Gobierno.

“Este martes 15 de abril iniciamos una investigación especial en Migraciones, Policía de Investigaciones, DGAC y otros servicios públicos, para revisar la legalidad del ingreso de vuelos migrantes, bajo el argumento de reunificación familiar“, señaló la Contraloría en su cuenta de X.

En tono a la polémica, el senador Karim Bianchi subió un video a sus redes sociales criticando al director del Servicio de Migraciones “ante la preocupación por la llegada masiva de vuelos chárter, de extranjeros que vienen en situación de reunificación familiar (…) Tenemos vuelos que llegan de madrugada y que usted ni yo sabemos cómo se financian“.

“La situación migratoria está completamente desbordada y las instituciones que deberían protegernos simplemente no están haciendo la pega”, acusó el senador. También, a juicio de Bianchi, “el país tiene que fiscalizar cuando ocurren estas llegadas masivas y no tiene la capacidad, no tienen el personal, ni siquiera están en el aeropuerto porque (los vuelos) llegan de madrugada y solamente pasan por Policía de Investigaciones”.

“Son personas que obtienen visa de reunificación familiar”

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que “los chárter que han venido desde Haití, tal como lo ha informado el Ministerio del Interior, corresponden a personas que son titulares de visa de reunificación familiar“. Junto con eso, recalcó que “son personas que obtienen visa de reunificación familiar que se solicita en el país de origen“.

Quien también defendió la legalidad de estos vuelos fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien aseguró que “se trata de un proceso regular en nuestra ley que tiene que ver con la solicitud de reunificación familiar“.