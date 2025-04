Blanco y Negro en la mira: informe de Carabineros detecta 20 incumplimientos de seguridad y el ingreso de un hincha con prohibición de acceso que poseía una entrada de cortesía

Un informe al que tuvo acceso The Clinic revela una serie de fallas de seguridad en el Estadio Monumental el día en que se enfrentaron Colo-Colo y Fortaleza. Ese mismo día fallecieron dos hinchas albos, de 12 y 18 años. El documento, elaborado por un departamento especial de Carabineros, indica que no había suficientes equipos de control, ni tampoco detectores de metales, y que el organizador del encuentro —Blanco y Negro—, falló en la provisión de la seguridad privada. Entre esas fallas aparece el ingreso de un hincha que tenía prohibición de acceso, quien además entró al estadio con una entrada de cortesía de las que regala el mismo concesionario de Colo-Colo.

Por Nicolás Cerpa y Benjamín Bravo Yusta

El partido entre Colo Colo y el cuadro brasileño Fortaleza terminó en tragedia. En las afueras del Estadio Monumental fallecieron dos hinchas del “popular”, un niño de 12 años y una adolescente de 18. La muerte de las dos personas —que, según un informe policial revelado por Ciper, habrían sido atropellados por un carro de Carabineros— devino en desmanes fuera y dentro del estadio, que llevaron a cancelar el encuentro deportivo. Esto, luego de que hinchas del equipo chileno rompieran un acrílico en las graderías e ingresaran de forma masiva a la cancha.

No fue cuestión de azar. The Clinic tuvo acceso a un informe reservado del Departamento de Eventos Masivos y Fútbol Profesional de Carabineros (OS13) que apunta a que el descontrol que terminó cancelando el partido estuvo precedido por diversas fallas de seguridad en los controles de acceso al estadio.

De 36 ítems evaluados —agrupados en dos categorías: “fiscalización previa al inicio del partido” y “condiciones de ingreso y permanencia”—, el informe de Carabineros indicó que el organizador solo cumplió con 16 de ellos. En cambio los otros 20 ítems no se cumplieron.

Todas las fallas detectadas hacen referencia a la resolución que autorizó el partido (N°308, de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana), la que se emitió el mismo 10 de abril, y que contiene el detalle de los aspectos que el organizador debía cumplir para mantener el orden en el estadio.

Entre los incumplimientos más graves aparecen que de 238 equipos de control que debieron haber estado funcionando en el estadio, solo habían 219 disponibles. Además, solo habían 47 detectores de metal activos, no los 64 que exigió la autoridad.

El documento enumera una larga lista de problemas en el control del acceso de hinchas al Estadio Monumental: desde una insuficiente cantidad de detectores de metal y equipos de seguridad, hasta el ingreso de un hincha que tenía prohibido acercarse a un encuentro deportivo.

Ese hincha, según el informe de Carabineros, tenía prohibido el ingreso al estadio por falta al código 102 del Protocolo de Admisión a los estadios elaborado por la ANFP, esto es “intentar burlar o burlar el derecho de admisión”. El informe al que accedió The Clinic indica que ese hincha ingresó al partido gracias a una entrada de cortesía proporcionada por el organizador: Blanco y negro, quien tiene a su cargo la concesión de Colo Colo.

Los desórdenes y las dos muertes producidas la jornada del 10 de abril en el Estadio Monumental lapidaron el programa Estadio Seguro.

El lunes 14 de abril, cuatro días después de que se suspendiera el partido, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que el gobierno había decidido terminar con ese programa creado en 2012: “Estadio Seguro fue una iniciativa a la cual todos los gobiernos han puesto significativos empeños y por distintos tipos de razones, algunas atribuibles al sistema sobre el cual funciona, este ha fracasado. Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura ha fracasado”, indicó.

El Ministerio Público abrió una investigación penal que indaga las muertes de los dos hinchas como homicidio. Y Blanco y Negro presentó una querella contra 15 hinchas que hicieron ingreso a la cancha durante el segundo tiempo del duelo entre Colo Colo y Fortaleza.

Un día después del duelo la Delegación Metropolitana anunció la apertura de un proceso sancionatorio en contra de Colo Colo por los incumplimientos a las medidas de seguridad, indicó radio Cooperativa. Entre los insumos para esa decisión estuvo el informe del OS13 de Carabineros que ahora The Clinic hace público.

Ese documento apunta a fallas del organizador del evento, Blanco y Negro, y de las empresas involucradas en el control interno del estadio: Servicios de seguridad Emmanuel Soto Mardones E.I.R.L. y Tar Chile Spa. Entre las fallas aparecen el “ingreso no autorizado de personas al recinto deportivo” y que no mantuvieran el “orden de los espectadores de los sectores internos” del estadio.

Una crisis anunciada

El documento apunta a que las principales falencias se registran en los recursos —humanos y materiales— disponibles para controlar el ingreso al Estadio Monumental, que cuenta con ocho puntos de acceso. El informe también da cuenta de un colapso no solo en las zonas de ingreso peatonal, sino también de un desborde en los estacionamientos de autos con los que cuenta el estadio.

Según el informe de Carabineros, los intentos de “avalancha” —técnica que también se utiliza en recitales y que consiste en forzar la entrada a un recinto valiéndose de la masividad de personas que no cuentan con su entrada—, fueron varios y comenzaron más de una hora antes de que se iniciara el partido.

A las 18:17 se registró el primer intento en la intersección de las calles Marathon con Benito Rebolledo. A las 19:18 hubo otro: “En el sector de ingreso a estacionamientos de Magallanes, un grupo de 200 personas aproximadamente logra forzar y acceder al citado sector, quienes, si bien no pudieron hacer ingreso al coliseo propiamente tal, recorrieron los estacionamientos intentando vulnerar las rejas que circundan el entorno”, indica el informe revisado por The Clinic.

El documento de Carabineros asegura que hubo, al menos, otros cuatro intentos de avalancha. No todos fueron exitosos, pero daban cuenta del descontrol que a esa hora ya se vivía en el Estadio Monumental.

El ingreso de personas sin entradas implicó, indica el informe, que los sectores de evacuación y las escaleras de las graderías estuvieran colapsadas. Todo esto valió que Carabineros dejara “constancias de comunicación” a las empresas encargadas del control interno del estadio, en las que se les notificó que no estaban cumpliendo los estándares de seguridad.

Este desborde se vio precedido, se desprende del informe, por una larga lista de falencias.

Había solo 219 equipos de control en los ocho puntos de acceso al estadio, cuando la resolución exigía que fueran 238. Además, estos contaban con una cantidad insuficiente de detectores de metal: faltaban 19 de estas herramientas para cumplir con la cantidad que solicitaba la autoridad. En el sector Arica, por ejemplo, se estaban ocupando solo diez de los detectores. Habían otros tres que, estando disponibles, no se estaban ocupando y estaban colgados en una reja.

También había una ausencia sostenida de supervisores técnicos en prácticamente todas las entradas. De los ocho puntos de ingreso habilitados ese día, siete de ellos no tenían ni supervisores presentes ni megáfonos que permitan mantener el orden entre los asistentes.

El documento explica que, debido al mal registro efectuado por los guardias de seguridad durante el proceso de ingreso al estadio, varios hinchas de Colo Colo infiltraron lienzos y elementos de pirotecnia, como bengalas, que fueron desplegados durante el partido en los sectores de Lautaro, Arica, Galvarino y Cordillera.

Hincha con prohibición de acceso

Según el mismo documento revisado por The Clinic, también se le permitió la entrada a un hombre que tenía prohibido el ingreso a los estadios. Según el documento, un hincha de Colo Colo que mantiene vigente una prohibición administrativa de ingreso a recintos deportivos, entró al partido con una entrada de cortesía.

“Se deja registro que, durante el proceso de ingreso de público al estadio, se registra el ingreso de una persona que mantiene 102 vigente”, se asegura en el informe de Carabineros.

El “102 vigente” hace referencia al código 102 del Protocolo de Admisión a los estadios elaborado por la ANFP, esto es “intentar burlar o burlar el derecho de admisión”. A pesar de que ese hincha, de iniciales B.I.I.L., tenía prohibido entrar al Estadio Monumental, lo hizo portando una entrada de cortesía de las que reparte Blanco y Negro.

El ingreso de ese hincha fue uno de los 16 hechos que no cumplieron lo exigido por la Resolución de la Delegación Presidencial que autorizó el partido. En ese acápite del informe también se menciona el insuficiente número de equipos de control, la activación de elementos de artificio y los desórdenes que ocurrieron afuera del estadio.

Además, el informe del OS-13 indica que Blanco y Negro no cumplió ocho de las veinte exigencias de fiscalización previo al inicio del partido. Los principales aspectos que se incumplieron son los siguientes: la seguridad privada no cumplió la normativa; no se fiscalizó el porte y uso de pirotecnia; no se cumplió con la “normativa de videos de seguridad”; se obstaculizaron las salidas de emergencia del estadio; y durante esta etapa del evento se registraron “daños” y “desórdenes”.

Respecto al ítem de las condiciones de ingreso y permanencia en los espectáculos de fútbol profesional del “Decreto Supremo N° 1046, Art. 76”, de los 16 aspectos evaluados, Blanco y Negro cumplió sólo con cuatro: los hinchas no ingresaron con animales, bajo el efecto del alcohol, sustancias estupefacientes u otras sustancias prohibidas, portando bebidas alcoholicas u otras sustancias prohibidas y no intentaron ingresar al sector correspondiente del equipo rival.

En la mira de las autoridades —de la fiscalía pero también del gobierno, que anunció sanciones—, está el accionar de Bllanco y Negro que, según el informe de Carabineros, no cumplió con las medidas de seguridad solicitadas para el partido. También están bajo el foco público las dos empresas de guardias que prestaron servicios al concesionario de Colo Colo durante el partido.

Estas son Tar Chile SpA, la que fue constituida en noviembre pasado por el empresario Rafael Leiva Alvarado; y Servicios de Seguridad Emmanuel Soto Mardones E.I.R.L, por su parte, fue constituida en agosto de 2011, por el empresario homónimo. No es primera vez que presta servicios de seguridad en partidos de fútbol.

En todo caso, las fallas en la seguridad antes y durante el partido no es el único factor que está considerando el Ministerio Público, que investiga la muerte de los dos hinchas de Colo Colo como homicidio. En el radar de la fiscalía está, en la primera línea, el accionar de Carabineros, quienes están apuntados como presuntos responsables de la muerte de Mylan Liempi (12 años) y Martina Pérez (18 años).

Quienes conocen de cerca estos hechos en los organismos de seguridad le dijeron a The Clinic que varios factores se mezclaron para concluir en el desastre ocurrido el 10 de abril en el Estadio Monumental: falló el protocolo de orden público, el que ordena que primero actúe la infantería de Carabineros, luego el carro lanza aguas y al final el carro lanza gases; también incumplió la seguridad privada porque, en general, esas empresas se preocupan de abaratar costos y no de brindar un servicio acorde a lo exigido; y que también falló la nueva institucionalidad, porque no había un seremi de Seguridad que tomara decisiones junto a la directiva de Estadio Seguro.

