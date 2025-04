El cuadro donado a la Municipalidad de Ñuñoa que Emilia Ríos se llevó a su casa cuando abandonó el municipio y el reclamo del artista de la obra

En octubre de 2023 un vecino de la comuna de Ñuñoa le regaló un cuadro a la Municipalidad. Para la ocasión, el equipo de la entonces alcaldesa tomó fotografías y difundió la donación en redes sociales. Cuando Emilia Ríos perdió la reelección, el cuadro desapareció de las instalaciones del municipio. En respuesta a las preguntas de The Clinic, desde el equipo de la actual subsecretaria de Deportes aseguraron que por un error se lo llevó, pero que está dispuesta a devolverlo.

Felipe Carvajal Brown, ingeniero en construcción y ñuñoino de toda la vida, desarrolló en los últimos años una pasión por el arte que lo llevó a hacer más de 15 obras de distintos personajes y situaciones históricas. Por el cariño que le tiene a la comuna donde creció, le dijo a The Clinic, tomó la decisión de donar uno de sus cuadros a la Municipalidad de Ñuñoa.

La obra —avaluada, según él por ventas previas de otros cuadros, en unos US$400— está inspirada en Inés Erazo Corona, vecina e hija ilustre de la comuna, quien fue una destacada activista chilena que luchó por los derechos de las mujeres a principios del siglo XX.

Para cumplir su cometido solicitó una audiencia con la alcaldesa de ese entonces, Emilia Rios (Frente Amplio), a través del portal de Ley del Lobby. Su objetivo era entregarle personalmente el cuadro. Dentro de la solicitud, fue claro en expresar que la obra era un regalo para la Municipalidad de Ñuñoa para mostrar su gratitud y agradecimiento a la figura de Erazo, por lo hecho años atrás.

La audiencia fue aceptada y la cita se concretó el 10 de octubre de 2023. Ese día Carvajal llegó hasta la oficina comunal para entregar el obsequio. El equipo de la alcaldesa tomó fotos protocolares para las redes sociales y se grabó un video con la alcaldesa conversando con el ingeniero y enseñando el cuadro en detalle.

Cuadro de Inés Erazo.

En julio de 2024, un funcionario cercano al autor de la obra le envió una fotografía de la obra como respuesta a la pregunta de él: ¿Qué había sido del cuadro? Cuando el 29 de agosto de 2024 The Clinic visitó las oficinas de Ríos en la municipalidad, el cuadro seguía adornando una de sus paredes.

El domingo 27 de octubre del año pasado finalizó la doble jornada de elección de alcaldes, y Emilia Ríos perdió por estrecho margen la reelección por Ñuñoa. Obtuvo el 45,93% de los votos, versus el 46,69% que logró el candidato de la derecha, Sebastián Sichel. La diferencia fue de 1.215 votos.

Cuando en marzo pasado Felipe Carvajal envió una solicitud por transparencia para saber qué había pasado con su cuadro luego del cambio de alcalde, la respuesta lo tomó por sorpresa.

“Fue guardado por error”

El 26 de marzo de 2025 el municipio le informó a Carvajal que “se elevó la consulta al Departamento de Inventario, quienes informan que el cuadro que indica no se encuentra inventariado; ni declarado como donativo en la plataforma de la Ley del Lobby”.

En los registros de la plataforma no aparece la donación que Carvajal hizo en 2023 al municipio. Sí se encuentra la audiencia celebrada en octubre de ese año, donde se detalla que la reunión consistió en la “entrega de obra visual basada en la historia de Inés Erazo.”

Carvajal interpuso un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, donde sostuvo: “No me basta con que me digan que no está inventariado, tengo fotografías con la alcaldesa entregándole el cuadro. Estaba en su oficina y tengo pruebas de aquello. La solicitud de audiencia con ella dice claramente que era un donativo a la Municipalidad, no a ella. Quiero que se me aclare si se lo llevó ella y su administración, o simplemente no lo registraron como donativo, lo cual entiendo es una infracción grave”.

Apenas perdió la reelección en Ñuñoa, Emilia Ríos fue nombrada por el Presidente Gabriel Boric como subsecretaria del Deporte. Su actual equipo de comunicaciones le dijo a The Clinic que “posterior a su renuncia y en el proceso de embalaje de sus elementos personales desde la oficina, el collage fue guardado por error por parte del personal dentro de una de las cajas. Una vez constatada la equivocación, se tomó contacto con el vecino para coordinar la entrega de este”.

Luego de que The Clinic enviara preguntas al equipo de la actual subsecretaria del Deporte, esta llamó a Felipe Carvajal, según aseguró él para este reportaje, para informarle que ella estaba disponible para devolverle el cuadro.

Felipe Carvajal aseguró que no tiene intenciones de recibirlo, ya que no le pertenece desde que lo donó a la municipalidad en octubre de 2023. Su intención es que el regalo vuelva a las dependencias del municipio. Para esto, la exalcaldesa le comentó que va a coordinar la entrega con el concejal Andrés Argandoña (FA) —con quien Carvajal tiene buena relación—.

El ingeniero en construcción sostiene que lo que más le molesta de toda la situación, es que el equipo de prensa de Emilia Ríos insistió hasta último momento para que se reunieran y poder hacerle entrega del cuadro. Según explica, desde el entorno de Ríos no entienden que el reclamo es por no haber registrado el regalo como una donación a la Municipalidad, y que este permaneció por meses fuera del municipio.

Carvajal cuenta que no todas sus experiencias donando sus obras han sido malas. En diciembre de 2023 le entregó un cuadro en homenaje a Violeta Parra a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Esta donación sí aparece registrada en la plataforma de Ley de Lobby, a diferencia de la Municipalidad de Ñuñoa.

Hasta la publicación de este reportaje, nadie del equipo de prensa de Emilia Ríos se ha comunicado con el concejal Argandoña para entregarle el cuadro.