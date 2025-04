“Pollo” Valdivia se prepara para postular al Congreso: “Tengo ideas de izquierda, pero también de derecha en términos económicos”

El conductor y productor de televisión se alista para ser candidato a diputado por el distrito 8, por un cupo de la DC. "Mi ventaja es ser comunicador y haber entrevistado a más de tres mil personas en los programas que he hecho. Ahí entendí que son todas sensibilidades diferentes y que tratar de que todos se entiendan es casi imposible, pero que es importante hacer el esfuerzo", plantea.

Por The Clinic

Juan Carlos “Pollo” Valdivia, conductor y productor de televisión, se prepara para iniciar una aventura en la arena política. El reconocido comunicador se alista para ser candidato a diputado en las próximas elecciones parlamentarias.

En concreto, Valdivia pretende estar en la papeleta del distrito 8, que comprende las comunas de Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú, en un cupo por la Democracia Cristiana.

En entrevista con revista Sábado, el “Pollo” comentó que “me siento capaz de buscar acuerdos, unir voluntades, trabajar en equipo. Aceptar la diversidad como una virtud, no como un defecto”.

Asimismo, estableció lo siguiente: “Tengo ideas de izquierda, pero también de derecha en términos económicos. ¿Por qué hay que clasificarse de tal lado o tal otro? Si la idea es buena, no me importa de dónde venga”.

Sobre el hecho de ir en un cupo DC, Valdivia manifestó que “no he militado políticamente jamás. No suscribo a partidos políticos, pero la ley o la manera en que están estructuradas las elecciones muestra que si no vas en un pacto o una lista, las posibilidades son cero”.

Justamente desde una posición pragmática, el comunicador se puso en contacto con Alberto Undurraga para abordar su deseo de postular al Congreso. El presidente de la DC actualmente es diputado por el distrito 8, pero no irá a la reelección. Es decir, ese cupo quedará libre y Valdivia pretende llenarlo.

En ese sentido, quien fuera conductor de programas como “Toc Show” y “Sábado por la noche” remarcó que el hecho de ir respaldado por la DC se debe a que simplemente “no había otro cupo para postular por el distrito 8, que es donde vivo (Chicureo)”.

“Pollo” Valdivia en modo candidato

Juan Carlos Valdivia explicó que su deseo de ingresar a la política surgió en 2022, cuando su esposa, Claudia Conserva, se enfermó de cáncer de mama. A raíz de aquella situación tuvo contactos con el mundo parlamentario para proponer ideas, pero no tuvo mayor respuesta. Por lo mismo, en esta ocasión, se dijo “hay que entrar”.

Poniéndose ya en modo candidato, el “Pollo” Valdivia estableció que “mi ventaja es ser comunicador y haber entrevistado a más de tres mil personas en los programas que he hecho. Ahí entendí que son todas sensibilidades diferentes y que tratar de que todos se entiendan es casi imposible, pero que es importante hacer el esfuerzo. Yo voy a hacer que en el Congreso nos comuniquemos”.