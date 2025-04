El silencio de Tomás Vodanovic sobre la candidatura presidencial de Gonzalo Winter y su viaje a París con el jefe territorial de Tohá

Desde la proclamación del abanderado presidencial del Frente Amplio, el alcalde de Maipú —y una de las figuras mejor valoradas del partido— no ha realizado mayores muestras de apoyo hacia Winter. Por estos días estuvo en Francia con el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien es también el jefe territorial de la candidata del PPD y exministra del Interior. Castro y Vodanovic tienen una relación cercana que coincide, además, con una apreciación positiva sobre Tohá. En su momento, el jefe comunal de Maipú dijo que ella era de las "más preparadas" para asumir el desafío presidencial.

Compartir

En los próximos días se cumplirán tres semanas desde que el diputado Gonzalo Winter se convirtió en el abanderado presidencial del Frente Amplio. En un escenario dispuesto en calle Esmeralda, junto a él, en su proclamación, posaron las autoridades del partido y también algunas figuras. Una de ellas, y entre los más aplaudidos, fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien, hasta ahora, no ha otorgado mayores impresiones sobre la campaña de su compañero de militancia.

Vodanovic fue, en un principio, el nombre que el Frente Amplio buscó para presentar como carta presidencial. El mismo alcalde preveía ese escenario incluso antes de resultar reelecto en las elecciones municipales de octubre. “Hay gente que lo plantea, pero no hay ninguna posibilidad de interrumpir mi trabajo en Maipú por una fantasía presidencial”, decía a The Clinic a finales de septiembre.

La postura de Vodanovic no significó que no se le volviera a insistir tras los comicios municipales para ser la carta presidencial, aunque el alcalde mantuvo su postura. Sin embargo, dado que no aceptó el llamado de la directiva, ofreció su nombre para estar en el equipo de campaña del candidato que resultase elegido por el Frente Amplio, que finalmente fue Winter.

No obstante, a 17 días de la proclamación del diputado, las expresiones de Vodanovic en el equipo de campaña de Winter aún no se explicitan. Sin ir más lejos, desde el 3 de abril —día en que se proclamó a Winter— en Instagram y X (antes Twitter), las plataformas en las que el alcalde suele tener más interacción son sus seguidores y adherentes no hay, por ahora, publicaciones alusivas (permanentes) a la candidatura de Winter.

De hecho, un día después de que se presentara al diputado como abanderado presidencial, Vodanovic realizó una publicación. Pero esta guardaba relación con la conmemoración de un nuevo 5 de abril, día que se recuerda el Abrazo de Maipú, que generó la hermandad entre el pueblo chileno y el argentino en los periodos de independencia.

Expositor en la OCDE junto al jefe territorial de Carolina Tohá

La semana pasada, antes del fin de semana largo por motivo de la Pascua de Resurrección, Vodanovic no estuvo en Chile. El alcalde de Maipú viajó hasta París, Francia, para ser parte de un evento de convocatoria global: los OCDE Urban Days, relativos a la gestión municipal. Hasta allí no viajó sólo, sino que lo hizo con su par de Renca, Claudio Castro, quien a su vez trabaja en la campaña presidencial de una de las contendoras de Winter en las primarias del oficialismo: Carolina Tohá (PPD).

Castro se desempeña como jefe territorial de la exministra del Interior. Asimismo, tanto él como Vodanovic han expresado buenos comentarios sobre Tohá, a quienes, antes de su salida de La Moneda, espectaban como una figura con las credenciales suficientes para representar a la izquierda en la próxima contienda de noviembre. Vodanovic, de hecho, mencionaba que Tohá era de las “más preparadas” para ese desafío.

En París, Vodanovic y Castro compartieron espacio en el Champion Mayors for Inclusive Growth. El alcalde de Renca es integrante del comité directivo en dicho espacio, al que Vodanovic acudió como invitado. Allí se conversa sobre gestiones locales y se comparten impresiones de autoridades de diversas ciudades del globo, como Tokio (Japón), Torino (Italia), Braga (Portugal), además de la propia París.

Fue con la alcaldesa de esta última ciudad, Anne Hidalgo —una de las lideresas del progresismo—, con quien Vodanovic y Castro posaron para un retrato que luego fue subido a las redes sociales de ambos.

Castro dijo en la instancia que uno de los aspectos más relevantes es “el fuerte llamado que estamos haciendo a los gobiernos centrales para poner las necesidades de las comunidades locales en primera prioridad”. En tanto, Vodanovic, sobre el evento, señaló que “las ciudades toman un rol protagónico generando agendas de trabajo frente al cambio climático, las desigualdades, la conectividad o distintos fenómenos que afectan a todas las ciudades de todo el mundo”.

El jefe comunal de Maipú clarificó que el viaje no se costeó con fondos municipales. En París también se reunieron con el embajador de Chile ante la OCDE, Hernán Frigolett, quien antes de estar en ese cargo era el director de Servicios de Impuestos Internos (SII).

Castro, Frigolett y Vodanovic. Foto: Redes sociales.

Castro y Vodanovic tienen una estrechez que no se ha evidenciado sólo en París. Junto con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), tienen una cercanía que los ha llevado a concretar varios encuentros, los que han denominado, a modo de broma, “la cumbre del Torremolinos”, en referencia al local en el que se realizan sus reuniones en las que se conversa sobre contingencia, además de cuestiones personales.