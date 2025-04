Alfonso Gómez, exdirector de Colo Colo por proyecto de nuevo estadio: “Quién va a querer asociarse con quien tiene incapacidad de controlar la violencia”

El 2025 se suponía que sería un año de celebración para Colo Colo, ya que el club cumple 100 años. Pero todo se empañó hace casi dos semanas, tras la muerte de dos hinchas en las afueras del Estadio Monumental, mientras se disputaba el partido frente al club brasileño Fortaleza por Copa Libertadores. Frente a los graves sucesos ocurridos, Alfonso Gómez, exdirector del Cacique, advierte "no tengo duda alguna respecto de que esto le va a costar a Colo Colo millones de dólares".

Compartir

El 2025 se suponía que sería de celebración para Colo Colo, ya que el club cumple 100 años. Pero todo se empañó hace casi dos semanas, tras la muerte de dos hinchas en las afueras del Estadio Monumental, mientras se disputaba el partido frente al club brasileño Fortaleza por Copa Libertadores.

Las imágenes que daban cuenta de la invasión de hinchas a la cancha y los incidentes fuera del recinto, que terminaron con dos víctimas fatales, dieron vuelta al mundo y se tomaron las portadas de reconocidos medios internacionales que informaron lo ocurrido en Macul, como el New York Times, BBC, France 24 y Gazzetta dello Sport, entre otros.

Ante los hechos, personeros que formaron parte de Blanco y Negro manifestaron su preocupación, pues además de la tragedia que enlutó al Cacique, los graves incidentes podrían tener una repercusión en las arcas financieras. Esto, considerando que la Conmebol los castigó a jugar sin público por 60 días, medida que coincide con los partidos que restan de local por la fase de grupos de la Libertadores, ante Atlético Bucaramanga y Racing Club.

Con todo, aún está pendiente el castigo que podría aplicar cuando la instancia termine de analizar los lapidarios informes que consignan una serie de irregularidades: desde el fallecimiento de dos hinchas, hasta la invasión al campo de juego por un grupo de desadaptados.

“Uno como amante de su club, de su equipo, no tiene por qué ser solidario con quienes están en una parada que, por lo pronto, es de violencia y de utilizar el fútbol para demostrar frustraciones que son de otro tipo, y que debieran estar en otros espacios, pero se han tomado el fútbol y eso es algo que es responsabilidad de muchos, no de uno solo”, advierte Alfonso Gómez, exdirector de Colo Colo.

En conversación con The Clinic, el ingeniero civil plantea: “no cabe duda que la primera responsabilidad está en la propia gente. Cada uno es responsable por sus actos, cada uno de los tipos que llegan con violencia preparada, ya sea en términos de fuegos artificiales, de gritos, de lienzos o de cosas peores como las que sucedieron en el partido que todos recordamos con mucho dolor”.

“Yo no tengo la cifra exacta, pero no tengo duda alguna respecto de que esto le va a costar a Colo Colo millones de dólares, y un equipo que ha hecho el esfuerzo de contratar figuras de alto nivel, y que tiene además la pretensión de celebrar el centenario con un nuevo proyecto de estadio. Bueno, uno tiene que preguntarse de dónde van a salir los recursos, porque la verdad es que eso no ha sido muy claro, y es algo fundamental, de lo contrario vamos a estar sencillamente en un sueño que vaya uno a saber cuántos décadas puede llegar a tomar”, agrega.

El otrora director del Cacique también puso en duda el financiamiento y la viabilidad del nuevo Monumental, un estadio que tendrá capacidad para 60.000 personas y costará más de US$100 millones.

“En la medida que no se recupere un sentido de una cultura positiva en el ámbito del fútbol profesional, qué duda puede caber que cualquier proyecto va a sufrir”, dice Gómez, subrayando además que “con toda seguridad va a haber que tener algún sponsor, algún auspiciador de primera línea, pero quién va a querer asociarse con quien tiene incapacidad de controlar la violencia y de recuperar el sentido más noble y propio del deporte, que es una competencia sana e interesante”.

Otro antiguo controlador de Blanco y Negro plantea que lo ocurrido es “una pena por el club, una pena por los hinchas, pero eso es lo que ellos han querido, nombran en el directorio a la gente que nombran. Ahí tiene una responsabilidad muy grande mucha gente de la corporación y tiene un costo muy grande. Es muy fuerte y doloroso”.

Junto con ello, recuerda que “un panorama que era muy entretenido, y uno se distraía y lo pasaba bien, se transforma en una cosa que es un peligro, y quién quiere estar al lado o ser sponsor de alguien que es un peligro”.