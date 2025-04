El refugio en YouTube de Johannes Kaiser: un lugar donde recibe donaciones, lanza ácidas críticas y propone revivir HidroAysén y las micros amarillas

Casi 28 millones de visitas acumula el canal de YouTube "El Nacional-Libertario", creado por el diputado Johannes Kaiser, en el cual sube constante contenido político y realiza transmisiones en vivo, en las que analiza la actualidad política y responde preguntas de sus seguidores. Solo en su streaming del domingo pasado leyó más de 50 comentarios y recibió más de $260 mil en aportes monetarios. En su entorno reconocen que esa alta exposición es un riesgo para su campaña presidencial y no pocos recuerdan cuando años atrás se reflotaron antiguos dichos contra las mujeres. Pero YouTube es un refugio al cual Kaiser se resiste a dejar. Solo en los últimos meses ha entregado su visión sobre la marihuana, el matrimonio igualitario, las vacunas, la agenda 2030 y ha atacado duramente a Chile Vamos. "¿Experiencia en qué tienen ustedes? En fracasar", dijo hace unos días. Aquí, un relato sobre el sitio y una recopilación de sus más controversiales frases recientes.

20 de Abril de 2025

Compartir

Una cuenta regresiva desde el número 20 da paso a la imagen del ángel de la libertad, que caracterizó a las monedas de diez pesos que circularon durante el período de dictadura, acompañado con una melodía bélica. Esa es la manera en la que comienzan las transmisiones de Johannes Kaiser en su canal de YouTube “El Nacional-Libertario”, en el que cuenta con 146 mil seguidores y que se ha transformado en un verdadero refugio para el diputado y abanderado presidencial libertario.

Allí, Kaiser luce más relajado. En varios programas, por ejemplo, lleva poleras, usualmente negras, con logos en alusión a bandas de metal, como la noruega Sabaton. En otras, porta camisetas hawaianas y, a veces, utiliza un jockey con colores militares.

Las transmisiones son frecuentes y no se han detenido ni con su entrada a la Cámara de Diputados en 2022, ni mucho menos ahora que además es el candidato presidencial de la tienda que preside, el Partido Nacional Libertario.

Aunque la frecuencia ha bajado. Actualmente solo transmite los domingos, porque el tiempo, ha dicho a sus cercanos, se le ha reducido casi al mínimo desde que entró de lleno a la carrera presidencial, en las que aparece en el segundo lugar, después de Evelyn Matthei, según sondeos como Cadem o Criteria.

“Pero si fuera por él, haría programas todos los días“, confidencian desde el círculo de Kaiser.

Casi 28 millones de visitas y un ingreso desde Austria

La cuenta “El Nacional Libertario” acumulaba casi 28 millones de visitas el viernes pasado. Ahí, Kaiser ha subido un total de 1.992 videos desde que creó su usuario el 24 de septiembre de 2013.

Por ese tiempo residía en Austria, donde —como ha contado él— se desempeñó en distintas actividades laborales, como obrero y camarero, entre otras, además de realizar estudios en distintas carreras, aunque sin finalizar ninguna.

Fue desde ese lugar donde, según ha contado a su entorno, mayor dedicación le dio su espacio digital, activando así una plataforma política para advertir de las consecuencias que, a su juicio, estaba causando la izquierda en países europeos con su “agenda woke”.

También publicó por ese tiempo un documental de su autoría —y su propia narración—, sobre la historia del exbrigadier del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, llamado “Los cosacos y Miguel Krassnoff: la historia no contada”.

De vuelta a Chile, también ha señalado que sus fanáticos le comenzaron a reclamar por solo hacer críticas desde su escritorio y no pasar a la acción. Así fue como decidió postular a la Cámara de Diputados para defender desde el Poder Legislativo sus ideas planteadas en su canal de YouTube.

Y debido a su cercanía con un presidente regional del Partido Republicano, José Antonio Kast lo invitó a ser candidato por el distrito 10 (Santiago), que actualmente Kaiser representa.

Una segunda cuenta y sus polémicos dichos sobre las mujeres

“Si no publico, es porque he sido censurado por YouTube. Me pueden encontrar en mi canal alternativo”, dice un mensaje que el presidente del Partido Nacional Libertario dejó anclado en su canal, para dar difusión a otro secundario que también posee.

Se trata de la cuenta llamada “El Nacional Libertario – Extractos”, que está bajo el alias @barends76. El código remite a su año de nacimiento (1976) y al apellido original de su madre, Rosemarie Angelika Barents von Hohenhagen Haengsen, que modificó sutilmente su apellido.

A diferencia de su canal principal, este lo creó el 16 de abril de 2009 y solo ha subido 802 videos. Acumula 1 millón 643 mil visitas y más de 14 mil seguidores.

En el Partido Republicano hay quienes aseguran que cuando Kaiser llegó al partido, pocos tenían conocimiento del contenido de sus canales de YouTube. “Simplemente, eran demasiados videos“, recuerda un dirigente.

Por lo mismo, es que el propio Kast quedó casi sin palabras cuando, en un punto de prensa que dio pocas horas después de pasar a la segunda vuelta presidencial de 2021, un periodista le consultó por unas antiguas declaraciones de Kaiser en su canal de YouTube.

“Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto (a las mujeres) fue una buena idea”, era la frase que había dicho Kaiser en una de sus transmisiones antiguas, en las que dialogaba con otros panelistas.

El material terminó impactando de lleno en la campaña de Kast. La frase de Kaiser, junto a otras en las que utilizaba palabras de grueso calibre, circuló por los matinales. Y el partido terminó apartando a Kaiser, quien volvió a integrarse poco tiempo después, iniciado el período legislativo.

Pablo Cánovas, el otro youtuber de la cuenta de Kaiser

“Él es así nomás. Lo que ves, es lo que es. Es su fortaleza ser tan directo”, dicen desde el círculo más cercano a Kaiser cuando se les consulta si su perfil youtuber podría pasarle la cuenta en el marco de su campaña presidencial.

Algunos dirigentes reconocen que el canal es un espacio en el que el diputado se expone a manifestar opiniones que le podrían pasar la cuenta. Pero aseguran que es un riesgo que él está dispuesto a pagar.

Pablo Cánovas es alguien que conoce bien la arena digital de Johannes Kaiser. Se trata de uno de sus amigos, a quien Kaiser le dio la confianza para protagonizar por sí mismo algunas de las transmisiones dentro de su canal, para dar a conocer sus posiciones políticas y análisis del país.

El abogado ingresó a la plataforma de Kaiser el año 2021, cuando el diputado lo invitó a dar su opinión sobre el primer proceso constitucional. Su mirada fue del gusto de Kaiser, quien le ofreció aparecer regularmente en el canal.

El abogado Pablo Cánovas (a la derecha), junto a Johannes Kaiser. Foto: redes sociales

Canovas realiza programas desde entonces. Su última aparición corresponde al miércoles, día que está establecido que él realizará un streaming. Kaiser, en tanto, utiliza el espacio los domingos.

“Cuando sales en un canal, siempre hay un riesgo. Es el riesgo de todas las redes. Pero Kaiser tiene una cultura bastante amplia. A esta altura posee una gran experiencia en redes. Y esto es algo que mientras más tú hagas, más te vas perfeccionando”, dice Cánovas en conversación con The Clinic.

La agenda 2030 y afines, debieran botarse a la basura. pic.twitter.com/gWJQnAISpm — Pablo Cánovas (@PabloCanovas0) October 3, 2024

Las precauciones para no señalar palabras sancionadas por YouTube (y los casos de Hitler y las vacunas)

Pablo Cánovas cuenta que existe una preparación previa antes de salir al aire. En su caso, revisa las temáticas que abordará con quien está a cargo de producir todo el material audiovisual del canal, mientras que Kaiser tiene un grado de mayor improvisación para entrar en áreas de discusión.

Sin embargo, hay algo que con el tiempo han comenzado a tomar con cautela: el uso de palabras que la plataforma sanciona.

Y es que YouTube restringe el uso de lenguaje inapropiado, incluyendo palabras groseras o vulgaridades, pero también cierto contenido que puede incitar al odio.

Pablo Cánovas, a la izquierda, junto a Johannes Kaiser, en un almuerzo en el Club de la Unión. Foto: redes sociales.

En ese marco, se reconoce que hay videos que en algunas casos la plataforma ha bajado. “No borramos videos. Pero a veces hay temas que salen en la discusión, de los cuales hemos aprendido. Por ejemplo, no puedo mencionar a Hitler, y si es que se quisiera mencionar, hablo de la persona del bigotito. También hay una hipersensibilidad al tema de las vacunas, entonces es mejor hablar del pinchazo“.

Ha recibido hasta $260 mil en donaciones por transmisión, incluyendo libras, dólares y otras simbólicas, como una de $1.973

Es en la última cuarta hora de programa cuando Kaiser comienza a responder mensajes y preguntas que dejan sus seguidores del canal. Es el momento donde muchas veces debe improvisar y responder a temáticas que pueden estar fuera de cualquier planificación.

Durante esos minutos en pantalla suelen aparecer de manera prioritaria las preguntas de los usuarios que previamente han hecho un aporte monetario al canal. Y es que en su rol de youtuber, el diputado puede obtener ingresos directos de sus fans, a través de un sistema de donaciones recurrentes, como puede ser la plataforma Patreon. Esto indepediente del dinero que recibe por las visitas que tiene de su canal, como cualquier influencer de YouTube.

Cuando me dicen que republicanos llamábamos a votar para hacer fracasar el proyecto constitucional, muestro este video de ANTES de la elección de consejeros. pic.twitter.com/Yb6MYWxpeL — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) September 24, 2023

Kaiser ha señalado que los aportes están relacionados a la formación del Partido Nacional Libertario, el cual recién se constituyó oficialmente ante el Servicio Electoral durante el mes de marzo. Antes de ello, sostuvo que los aportes para esta finalidad se hacían a través de su Cuenta RUT, lo que es permitido por el Servel, de acuerdo a un instructivo emanado de la entidad.

Sobre los actuales ingresos, Kaiser ha señalado que estos están relacionados a la consolidación del partido libertario.

Es usual que los usuarios le donen entre los $1 mil y $10 mil. En algunos casos, hay cifras simbólicas. No es poco recurrente que algún usuario le entregue $1.973 como aporte. Algunos también se realizan en dólares.

En su transmisión del pasado domingo, por ejemplo, Kaiser leyó cerca de 50 comentarios. En total, sumó más de $260 mil en aportes. Hubo donaciones en dólares, otras en libras, mientras que un usuario dejó la cifra más alta: $54.900.

Hidroaysén, marihuana, matrimonio igualitario

A continuación, una recopilación de comentarios en distintas materias que ha abordado Kaiser en sus recientes transmisiones de YouTube.

Gobierno. “Este Gobierno, por la crema, son una vergüenza, como colectivo son una vergüenza. Es lo que pasa cuando uno adhiere a ideologías degeneradas e inmorales, termina comportándose como un degenerado e inmoral”. (1 de diciembre de 2024).

Marihuana. “No fumo marihuana ni he fumado marihuana, quizás esa sea una de las razones por las que mi cerebro funciona como funciona”. (1 de diciembre de 2024).

Vacunas. “¿Si habría aprobado la vacuna covid? Habría sido más reticente de lo que se fue. No para grupos con cero riesgo. Niños, menores de 30 e incluso menores de 40 años. Respecto de la propia inoculación, habría tenido que ser informando a la gente de cuáles eran los riesgos y potenciales efectos secundarios. En esencia, tener presente lo siguiente: yo no lo habría hecho mandatario. Hay una relación médico-paciente que debía ser respetada. Que los propios pacientes hubiesen decidido si era necesario. No hubiera cedido tampoco… quizás en una primera instancia, con el tema del cierre de cuarentena y cosas por el estilo, o tratar de reducir el contacto. Probablemente habría caído en eso, pero no lo habría extendido”. (1 de diciembre de 2024).

Matrimonio igualitario. “¿Qué pienso del matrimonio homosexual? Creo en la libertad de contratación, si usted quiere contratar con otra persona, no me interesa mayormente eso, siempre y cuando no se ingrese a forzar a las religiones a actuar en contra de lo que son sus definiciones morales. Que cada uno haga lo que quiera. Yo ni siquiera creo que debiese existir un contrato tipo para la unión entre hombre y mujer. ¿Por qué no puede haber libertad de contratación?”. (8 de diciembre).

HidroAysén. “Yo reviviría el proyecto de HidroAysén, definitivamente. Ese proyecto tiene que hacerse. Es la única manera en mi opinión de abaratar los costos de energía. Y lo otro que tienes que hacer es interconectar los distintos sistemas. Necesitas una conexión hacia el norte y el sur, una cosa por la que pierde tanta energía renovable es porque faltan líneas de conexión”. (8 de diciembre).

Kaiser y las mujeres, el lenguaje inclusivo y la agenda 2030

Agenda 2030. “Se pueden denunciar los tratados, se puede hacer, y las leyes que van de la mano de ella, también. ¿Sacaremos a la ONU de mi gobierno? Definitivamente todas las suborganizaciones de la ONU se van cascando. Yo no tengo ninguna intención de tener aquí prácticamente a gobernadores de organizaciones internacionales que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer”. (15 de diciembre de 2024).

Lenguaje inclusivo. “No es solo nefasto, es una inflexión mental que te impide pensar de manera razonable y te impide estar en contacto con lo que es la tradición literaria, filosófica e intelectual de todas las generaciones desde un principie. Quien piense en términos de elle (hace un gesto con las manos) anda todo el rato topándose con la lengua normal. Y se siente entonces discriminade, se siente oprimide, se siente estupide. Porque eran muy patriarcales, entonces Aristóteles era patriarcal, y Sócrates era un opresor terrible porque no hablaban en idiota. Esto no es inocuo, no es solo estúpido. Es dañino”. (15 de diciembre).

Mujeres. “(Esto) me lo van a sacar todas estas veces (dice haciendo gestos con las manos). Qué quieren que les diga. Espero que baste. Que yo odio a las mujeres y todo el tema… tengo mamá, hermanas, hija y señora. Soy un tipo especialmente tonto. Convivo y amo a las personas que odio… Hay algunos que pueden haber cometido delitos terroristas y no les preguntan nunca sobre eso. Pero a mí por hacer un par de chistes descriteriados, hueón, no me sueltan nica y nunca más”. (19 de diciembre de 2024).

Lugar donde reside. “¿Por qué está en Vitacura?”, le pregunta un usuario) “Estoy en Vitacura porque aquí tengo un arriendo efectivamente. No sé cuál es el problema suyo. Estuve en Providencia y me tuve que cambiar. Estuve en Curacaví, estuve en Viña del Mar, en Batuco y ahora en Vitacura. Y entre otras cosas, por razones de seguridad”. (2 de enero de 2025).

Nazis. “Me tratarán de nazi. El problema con los nazis no era que fueran contrarios a la inmigración ilegal, ellos tenían poco respeto por las fronteras de otros países. El problema con los nazis es que eran racistas, y querían que hubiese derechos de un tipo para cierta raza y derechos de otro tipo para otras razas. Eso en Chile es algo que apoya el Frente Amplio y que ha apoyado la oposición con los cupos reservados, se acordarán”. (2 de enero).

Primera ley a implementar como presidente. “Si fuese por el tema laboral, una de las primeras cosas que tendría que modificar es la Ley Karin, que está dejando la escoba. Tendríamos que enviar propuestas al Congreso para bajar impuestos, la eliminación de contribución sería de las primeras normas que despacharíamos a votación. Más que leyes, probablemente haya muchas propuestas de derogaciones de norma. Será una etapa de modificación de gestión”. (16 de enero).

¿Vuelta al binominal? “No creo que exista una mayoría. Y sobre los ⅔ para la protección de ciertos derechos fundamentales, yo creo que sí. Hay que devolverle la estabilidad a la Constitución política. Hay que volver las LOC a los ⅗”. (16 de enero).

Derechos humanos. “¿Si terminaré con los derechos humanos? Noo, cómo voy a terminar con los derechos humanos. Con lo que hay que acabar es con la industria de los DD.HH., pero los derechos humanos son de todos nosotros: el derecho a la libertad de expresión, de culto, el derecho a la vida, son derechos humanos”. (16 de enero).

Matthei, micros amarillas y TVN

Matthei y Chile Vamos. “Ustedes prefirieron entregarle el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos, entregarle el instrumento de un crédito forzoso al Gobierno antes de negociar con nosotros e ir a primarias. Ustedes decidieron eso, ustedes en Chile Vamos. Usted, señora Matthei, decidió eso. Usted cerró las puertas a las primarias. Porque nosotros pusimos nuestras condiciones. ¡¿Se entiende, señora Matthei?! ¿Se entiende en Chile Vamos? Yo no entiendo hasta el día de hoy por qué ustedes tenían que entregarle esto al Gobierno, a los comunistas, explíquense. Usted también, señora Matthei. Porque usted también le sacó el traste a la jeringa con esto. Tan malo es este proyecto que usted ni siquiera salió a defenderlo, pero tampoco a pararlo, porque no tiene el carácter para hacerlo, porque no tiene las agallas para hacerlo. Y vienen a mí a tratarme de mentiroso (dice, mostrando una captura de una reciente entrevista de Matthei en El Mercurio)”. (13 de abril).

Primarias. “Nunca aceptaron una primaria. Y cuando nosotros dijimos, sabe que más, ya no hay una base común para hacer primarias, ahí salen a pedir primarias. Saben qué más, ¡son el colmo! Y esa es otra razón por la cual no se pueden hacer acuerdos con ustedes, porque no son honestos. No se puede hacer acuerdos con alguien que anda tratando de robarle a uno, de mentirle a uno, que le miente a la gente. Se los digo clarito, y resulta que soy yo el chueco. ¿Tienen un problema cognitivo allá? Quizás sea el aire en ciertos sectores residenciales, que se apunan”. (13 de abril).

Lista parlamentaria única. “Andan todos histéricos por una lista común parlamentaria. ¡Nunca jamás en estas condiciones con ustedes! Por qué vamos a ir en una lista común con ustedes después de lo que nos han hecho. Verdad que es un detalle entrar la propiedad de las cotizaciones, señora Matthei. La cantidad de detalles que se les han pasado. Por qué creen que se les ha escindido dos tercios de su electorado. ¿Porque lo hicieron flor de bien? Ustedes reiniciaron tres mil procesos contra uniformados”. (13 de abril).

Chile Vamos (parte II). “¿Para qué quieren ganar ustedes? ¿Para poner a sus montoneras de nuevo en cargos públicos? No hacen ninguna diferencia política. Pero ninguna. Y durante sus gobiernos ha continuado la decadencia de Chile. ¿Experiencia en qué tienen ustedes? En fracasar. Qué raro que hayan entregado el gobierno a Bachelet, ¿no cierto? Eso es porque son políticamente incompetentes. Absolutamente incompetentes. Porque la izquierda hace con ustedes lo que quiere”. (13 de abril).

Terminar con actual sistema de transportes y reponer micros amarillas. “Es algo que deberíamos analizar, porque la cantidad de plata que se está yendo en eso es sideral y probablemente serviría para mantener financiado el sistema de la PGU durante mucho tiempo. Porque cuesta, creo que es lo mismo o parecido, es un porcentaje importante de lo que cuesta la PGU. Por lo demás las micros amarillas pagaban impuestos, mientras que el Transantiago lo único que hace es cobrar impuestos, recibir impuestos”. (13 de abril).

Privatizar TVN. “Yo creo que sí, a estas alturas existe muy poca justificación para tener un canal de televisión estatal. Muy poco. Y menos aún con esos”. (13 de abril).