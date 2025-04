Colegio Médico se enfrenta al Gobierno por estricta fiscalización en la emisión de licencias médicas: “Es absurda e inaceptable”

El Colegio Médico manifestó su rechazo por las sanciones a médicos por la emisión de licencias médicas. "Es un sistema inepto en su aplicación y profundamente injusto en sus consecuencias" acusaron desde la mesa directiva nacional. El organismo solicitó suspender la fiscalización ya que esta perjudica directamente a los pacientes que requieren reposo como parte de su tratamiento.

Compartir

El Colegio Médico (Colmed) manifestó su total rechazo a las fiscalizaciones por la emisión de licencias médicas. El organismo emitió un comunicado que acusa que la situación es absurda e inaceptable, y que afecta directamente a los trabajadores que necesitan reposo en caso de alguna enfermedad.

La declaración pública apunta directamente al proceso que lleva a cabo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO). “Desde el Colegio Medico solicitamos suspender la práctica de bloquear la emisión de licencias ante fallas administrativas en la entrega de documentos. La ley establece que esta medida debe aplicarse solo en casos calificados, no como regla general.

Según un informe de la SUCESO, en 2024 hubo 50.913 profesionales de la salud habilitados para emitir licencias médicas. En promedio, emitieron un total de 158 licencias médicas al año, que equivale a 13 licencias médicas mensuales.

A su vez, el organismo determinó que más de un 98% de los médicos hacen buen uso de sus licencias médicas. El año pasado, solo un 0,6% de los médicos se entraba en el rango de grandes emisores: 309 profesionales emitieron más de 1.600 licencias médicas.

Un sistema que no da abasto

El doctor Iván Mendoza, vicepresidente nacional del Colegio Médico, explicó que “se han endurecido los criterios y no entendemos cuáles son. Por eso le pedimos al COMPIN transparentar el criterio de fiscalización, porque se están centrando en médicos que hacen bien su trabajo“.

“Uno de los problemas principales es que no notifican a los médicos que son fiscalizados. No estamos en contra de las fiscalizaciones. Queremos separarnos de las bandas que hacen uso malicioso de las licencias médicas. Creemos que existe un sistema precario e ineficiente. Las herramientas no dan garantías de un debido proceso”, asegura.

El vicepresidente del Colmed asegura que incluso existe un caso de un médico que se le notificó a través de un correo electrónico que no existe. Mendoza sostiene el tema de la contactabilidad debe mejorar, y que las plataformas que están a cargo de la emisión de licencias médicas debe modernizarse.

“Tenemos un caso que le expusimos al COMPIN que se le notificó a un médico a través de un mail que no existe: [email protected]. No puede ser que alguien que no tenga un mail pueda supuestamente emitir licencias médicas y luego se le notifique a un mail inexistente que lo van a fiscalizar”, agrega.

Mendoza espera que haya una mejor retroalimentación de parte de los entes fiscalizadores a los médicos. “Tenemos algunos COMPIN que abren solo dos días de la semana de 9:00 a 11:00. Tienen muy pocos números de atención para el volumen de médicos que quieren fiscalizar. Eso también es una falencia en este proceso de fiscalización. Queremos que se lleve de manera transparente”.

Un problema que afecta a los pacientes

Mendoza asegura que los médicos están siendo más reticentes a la hora de dar licencias médicas. Eso afecta directamente a los pacientes. “Esta situación es tan grave que afecta directamente a los pacientes. La autoridad tiene que hacerse cargo”.

Hay médicos que están siendo fiscalizados por solo 16 licencias médicas al mes. Incluso fiscalizan a quienes están a cargo de los hospitales regionales. “Estamos hablando de pacientes que no tienen otra posibilidad de ir a ver médicos, dice.

“La situación inicialmente afectaba a los médicos, pero ya llegó a perjudicar a los pacientes. Los pacientes no están teniendo acceso a un reposo adecuado para su tratamiento. esto es crítico en especialidades relacionadas a la salud mental, quirúrgicas y traumatológicas”, sostiene el vicepresidente del organismo.

La respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Salud (Minsal), explicaron en un comunicado en respuesta a la declaración del Colegio Médico, que el presupuesto del subsidio de incapacidad laboral en nuestro país bordea los 3 billones de pesos anuales. Esto significa del 20% del gasto público en salud.

“En ese contexto las licencias médicas sin fundamento médico o emitidas de forma irregular generan un costo significativo de aproximadamente un 10% del presupuesto para el subsidio”, asegura el Minsal.

“La emisión sin fundamento de licencias médicas distorsiona el propósito de permitir la recuperación de trabajadores/as enfermos. El Gobierno busca asegurar que las licencias se utilicen correctamente y que el sistema de salud y previsional cumplan su función de proteger a quienes realmente lo necesitan”.

El Minsal señala que fiscalizar la emisión es una función ineludible. Este proceso permite asegurar el buen uso de los recursos públicos, siguiendo un proceso que resguarda todos los derechos, tanto de la parte fiscalizada como de los beneficiarios finales, que son los trabajadores.

“El Gobierno, respondiendo a sus funciones y al consenso transversal, impulsó una ley para fortalecer esta fiscalización, la cual fue aprobada con amplio apoyo del Congreso, instancia donde todos los actores tuvieron la oportunidad de aportar”

“Esta ley es fundamental para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, proteger su integridad y avanzar hacia un manejo más transparente de las licencias médicas”, sostiene el comunicado.