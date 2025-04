Del final de The White Lotus a un tour de viñedos en Colchagua: el paso de Leslie Bibb por Chile junto a Sam Rockwell

La actriz viajó hasta Santiago para juntarse con su pareja, el actor Sam Rockwell, quien se encuentra rodando Wild Horse Nine, película que se ha grabado en Rapa Nui y Santiago.

“The White Lotus” llegó a su fin el pasado 6 de abril de abril. La tercera temporada de la serie marcó la pauta a nivel internacional, dejando —como ha sido la tónica— personajes memorables y muy comentados, como Laurie interpretado por Carrie Con y Rick papel de Walton Goggins. Entre las historias que más destacaron estuvo la de tres amigas: Michelle Monaghan, Carrie Con y Leslie Bibb. Esta última se encuentra actualmente de paso por Chile, acompañando a su pareja, Sam Rockwell, durante las grabaciones de Wild Horse Nine.

A través de sus redes sociales, la actriz ha dado algunas pistas sobre su viaje por Chile. Su viaje incluyó Rapa Nui, lugar donde se estuvo rodando la cinta internacional durante marzo y parte de abril. Allí, la comunidad local incluso tuvo la oportunidad de compartir con los actores John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi.

La semana del 6 de abril, Bibb llegó de incógnito para acompañar a su pareja. El plan original era viajar a Buenos Aires; sin embargo, debido a la cancelación de su vuelo, decidieron quedarse en Chile. Finalmente, decidieron hacer un tour por alguna de las viñas de la zona de Colchagua-Santa Cruz donde se hospedaron por algunos días.

Bibb ya había adelantado su viaje a Chile meses atrás, durante una conversación con una influencer chilena en el marco de las entrevistas por The White Lotus. En esa instancia, comentó que viajaría a Santiago, luego a Isla de Pascua y posteriormente volvería a la capital. La actriz también dijo que ya había viajado muchos años atrás a Santiago

El pasado 13 de abril, la propia actriz compartió una foto con su marido. En ella pone “Kate And Frank met in Chile”, en relación a los nombres de sus personajes en The White Lotus, donde Rockwell tiene una aparición sorpresa.

En tanto, las grabaciones de Wild Horse Nine continuaron esta semana en Santiago, en locaciones como el Club de Rayuela El Olivo de Conchalí. Hoy las filmaciones siguieron en el Barrio Franklin, donde se vio a Sam Rockwell vestido de cowboy y con un látigo, ensayando junto a un basurero de la calle.

Las grabaciones de esta semana continuarán en el aeropuerto de Santiago y también en el centro de la ciudad, donde ya se filmaron escenas en el Teatro Municipal de Santiago.

En su cuenta de Instagram, la actriz no ha dado más pistas sobre sus actividades en Chile. Eso sí, ha compartido algunas historias relacionadas con su participación en la tercera temporada de The White Lotus, cuyo final —según declaró en una entrevista con el Wall Street Journal— no ha visto aún.