Política 24 de Abril de 2025 Boric da luz verde a que candidatos del oficialismo marquen distancia con su Gobierno: “Quiero que el progresismo sea mayoría”

Desde Brasil el Mandatario se refirió a los comentarios que han emergido desde los candidatos presidenciales del oficialismo, donde algunos se encargan de precisar que no son una continuidad de esta administración y de que, inclusive, habrían puesto otras prioridades sobre la mesa a diferencia de este Gobierno. "Me parece que tienen que marcar sus énfasis (...) Yo no voy a marcar polémica con ellos", dijo Boric.

