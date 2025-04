La carrera contra el tiempo de la UC para inaugurar Claro Arena y el estado de alerta de vecinos por regreso de conciertos a San Carlos de Apoquindo

En las próximas semanas, Cruzados expondrá ante la Municipalidad de Las Condes el expediente para obtener el permiso de recepción del Claro Arena, el último trámite que les queda para que el remodelado recinto -que cuenta con un 94% de avance- comience a operar. Mientras, ya hay entradas a la venta para tres conciertos en el segundo semestre, lo que ha provocado la inquietud de algunos vecinos que en los últimos 16 años solo escucharon un concierto. Las mayores preocupaciones, que han expresado a través de cartas y oficios, son la seguridad y el ruido, pese a que los estudios del club dicen que no pasarán de los 45 decibeles en barrios residenciales y que el uso de suelo permite hacer conciertos. En todo caso, la Municipalidad tiene la última palabra y podría atrasar los planes de la UC de hacer el estreno a fines de julio si es que tiene reparos en el último trámite.

Por Agustín Morel y Martín Browne

26 de Abril de 2025

Compartir

Lionel Richie el 7 de septiembre. Rod Stewart el 29 de octubre. Miranda! el 8 de noviembre. Tres conciertos masivos en menos de tres meses. Todos en el Claro Arena, el nuevo nombre del conocido Estadio San Carlos de Apoquindo en Las Condes -comuna poco acostumbrada a esa frecuencia de recitales-, administrado por Cruzados y donde jugará la Universidad Católica desde el segundo semestre -si es que todo sale bien- con un aforo de 20 mil personas.

Pese a que las entradas para los tres conciertos en el Claro Arena ya están a la venta, y se han vendido miles de tickets, la remodelación aún no está terminada y quedan permisos por tramitar. Hoy hay un 94% de avance y en las próximas semanas comenzará la tramitación de los permisos de recepción ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes, que consiste en que la entidad revise que todos los compromisos de construcción y mitigación se cumplieron. El objetivo es tener todos los papeles en orden antes de que termine el primer semestre, pero es complejo.

El cálculo de Cruzados, entre visitas inspectivas y papeleos, es que el proceso debería demorar entre 60 y 80 días. Y el objetivo es que el Claro Arena pueda ser estrenado a fines de julio. Pero cualquier objeción de la Municipalidad de Las Condes, que encabeza la alcaldesa Catalina San Martín, al expediente que presente la UC puede atrasar el proceso y si se cumplen los plazos más optimistas solo será un mes antes del concierto de Lionel Richie. Por ello es que la dirigencia ha sostenido diferentes audiencias para despejar el camino y adelantar los trámites que vienen en las próximas semanas.

Desde Lotus, la productora a cargo de los tres recitales que ya están programados para el segundo semestre, respondieron a The Clinic que todos los permisos son tramitados por el club.

El último recital en San Carlos de Apoquindo fue en 2021, festival llamado “De la cordillera al mar”, donde tocaron Los Jaivas, Los Tres, Javiera y los Imposibles y David Lebón. Desde ahí, hay un largo vacío hasta 2008, que tuvo cuatro conciertos, el último de ellos de Queen + Paul Rodgers, ante 25 mil personas, el 19 de noviembre de 2008. Antes de eso hubo más de 40 conciertos desde el 2000 que incluyeron presentaciones de reconocidas bandas como Journey, Placebo, Luis Miguel, Miguel Bosé, Pearl Jam, Gustavo Cerati y Black Eyed Peas.

Pero tras ello pasaron 16 años sin recitales masivos. Algunos en la dirigencia de la UC creen que el éxito del Movistar Arena fue lo que produjo esa laguna de conciertos en San Carlos de Apoquindo. Desde el ámbito deportivo de Cruzados lo justifican por el cuidado de la cancha -problema que no tendrán en el Claro Arena debido a que contará con pasto sintético-. Pero también hay quienes creen que los vecinos, y el aumento de residentes en el sector, frenaron el alza de eventos no deportivos y mostraron los dientes por tres temas principalmente: la seguridad, los estacionamientos y el ruido.

El gerente general de Cruzados en el Cosoc de Las Condes

Cruzados esta vez definió un plan diferente y buscó vínculos directos con la comunidad para la apertura del Claro Arena: el gerente general y representante legal, Juan Pablo Pareja, aceptó una invitación y se sumó al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de Las Condes (Cosoc), algo inédito en la administración del club, para fortalecer relaciones en una instancia que está compuesta por otras instituciones relevantes, como el MUT, y líderes de juntas de vecinos.

Así se presentó el jueves 13 de marzo de 2025: “Mi nombre es Juan Pablo Pareja, soy gerente general de Cruzados. Tuve la oportunidad de presentar el proyecto de Cruzados en la sesión pasada del Cosoc. También, soy un nuevo integrante del Cosoc, fui invitado por don Antonio Gutiérrez y estoy muy entusiasmado de conocer a distintas organizaciones de la comuna y ojalá, comiencen a conocerse para poder interactuar en conjunto. Soy ingeniero comercial, tengo un magíster en marketing. Vivo desde los 13 años en la comuna, me compré mi casa hace mucho tiempo en la comuna, tengo dos niñas maravillosas de 14 y 11 años, estudian en la comuna. Encantado de poder participar y aportar en todo lo que se necesite en el Cosoc”.

Tal como dijo, en la sesión anterior, del 23 de enero, le tocó exponer sobre el proyecto de modernización del estadio San Carlos de Apoquindo, o Claro Arena, que tiene un valor de $50 millones de dólares. Ahí presentó algunos antecedentes.

“Es la inversión más importante que un privado ha hecho en Chile, en función de la infraestructura del servicio del deporte y del entretenimiento”, dijo. Además, destacó que se hicieron dos convocatorias abiertas de participación ciudadana para mantener el vínculo con la comunidad y que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que contó con un proceso amplio de participación ciudadana voluntario en que participaron 350 personas, fue aprobada. En ella, Cruzados se comprometió a no superar nunca el aforo de 20 mil personas, sin importar el evento que sea (ya que podría ser más si se incluye la cancha en los conciertos).

Además, se comprometió a firmar un convenio con la Universidad Los Andes y la Clínica San Carlos de Apooquindo para proveer mil estacionamientos “satélites” en eventos de mayor envergadura.

Pero también hubo antecedentes que llamaron la atención de los vecinos. Pareja dijo que “a la fecha, no se ha recibido ningún tipo de reclamo por ninguna vía formal, a pesar de contar con una cuenta particular para estos efectos y se cuenta con una relación fluida con la Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo”. ¿El problema? La Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo no está vigente desde 2022, ya que su última presidenta, Francesca Gorrini, ahora es concejal. Ella era precisamente el vínculo con Cruzados.

En la misma reunión -en que la mayoría alabó la presentación de Pareja- uno de los integrantes del Consejo quiso plantear una inquietud sobre el Claro Arena. Fue Daniel Cabrera, presidente de la Junta de Vecinos Vital Apoquindo, quien preguntó por la seguridad fuera del recinto. Posteriormente presentó un reclamo formal a la Municipalidad porque no lo dejaron terminar con su intervención.

El gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja.

“Organización Defensa Barrio San Carlos de Apoquindo”

Pese a que Pareja ha sostenido en distintas oportunidades que no han existido reclamos de vecinos, y que Cruzados recientemente compartió un video en el que invitaron a vecinos a conocer los avances de la construcción, socializando el progreso con la comunidad, a los concejales sí les han llegado planteamientos y preocupaciones a través de sus correos electrónicos. También, en Cruzados están conscientes de que siempre pueden haber residentes preocupados por el ruido y la seguridad.

“Me dirijo a ustedes como vecina del sector de San Carlos de Apoquindo, con gran preocupación por el impacto que tendrá la futura operación del Estadio UC, especialmente si se aprueba el aumento de aforo y la autorización para eventos no deportivos, como conciertos y espectáculos masivos”, se lee en una de las misivas.

En ella, además se enumera una serie de problemas que acusa por los eventos en el estadio: congestión vehicular extrema, falta total de estacionamientos adecuados, ruidos molestos y vibraciones, daños materiales, entre otros.

Otro vecino, llamado Pablo García, también le escribió a la alcaldesa Catalina San Martín, y a los concejales. Alegó que “no se tomaron en cuenta en el informe final la mayoría de las observaciones de los vecinos, tanto de accesos, seguridad, seguros, estacionamientos, responsabilidades, etc”.

Y añadió: “Existen cinco colegios grandes, dos importantes universidades, un instituto DUOC, dos importantes Clínicas, una parroquia grande, varios strip centers todas en el área directa de influencia del estadio. En un evento como los que se pretenden hacer en forma seguida y continua, no sé cómo se desplazarán alumnos, enfermos, ambulancias, emergencias y las familias del sector, pues no se ve la ejecución de ninguna obra de mitigación. Incluso aunque las hubiesen, el problema igual existiría”.

“En general somos un grupo grande de vecinos y por eso los contactamos para poder manejar estas cosas con tiempo, antes de que sean hechos consumados y así ni la Municipalidad, ni la Dirección de Obras Municipales ni nosotros como vecinos salgamos perjudicados y una vez en operación, no se podrá hacer nada pues quién se atreverá a “clausurar” este nuevo estadio”, cerró García.

Beatriz Tobar conoce de problemas entre Cruzados y los vecinos. Hace más de 10 años, cuando era presidenta de la Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo, se enfrentó al club por el aumento de aforo y cuando volvieron a disputarse los clásicos -ante Universidad de Chile y Colo Colo- en el estadio. En dicha ocasión, incluso se realizó una consulta comunal. Pese a ello, esta vez optó por mantenerse al margen.

“Yo no estoy metida en las conversaciones, pero fui presidenta de la Junta de Vecinos y me llega información de que hay mucha molestia en el sector”, dice Tobar a The Clinic.

La última presidenta de la Junta de San Carlos fue Francesca Gorrini, quien tenía un vínculo estrecho con Cruzados y hoy es concejala de Las Condes. Desde esa posición, le baja el perfil a los reclamos. “Son pocos vecinos, tres o cuatro, no hay una molestia generalizada o grupos de vecinos organizados”, asegura.

Pero The Clinic sí tuvo contacto con vecinos que se organizaron por el tema. De hecho, un grupo de residentes crearon un grupo de WhatsApp llamado “Organización Defensa Barrio San Carlos de Apoquindo” y que integran representantes de distintos lugares del sector.

Ellos tuvieron conocimiento de una vecina envió el 30 de marzo un oficio a la Municipalidad por Ley de Transparencia para conocer detalles del proyecto. Entre las solicitudes estaban: conocer el contrato entre Cruzados y la Universidad de Los Andes y la Clínica San Carlos por los estacionamientos “satélites”; “un estudio acústico de las medidas de apantallamiento contra propagación de ruidos que asegure que el estadio, aún cuando albergue conciertos de música (que normalmente emiten más de 150 decibeles), no superen 45 decibeles después de las 21:00”.

Desde la Municipalidad la respuesta no fue satisfactoria porque precisamente esos son los documentos que deberá entregar Cruzados en las próximas semanas para tramitar los permisos de recepción. Pese a todo, en la Declaración de Impacto Ambiental, sí están esos antecedentes.

Remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo en sus inicios. Agencia UNO.

Los informes del Claro Arena: un muro acústico y conciertos en el lado sur

“En virtud de todo lo anteriormente señalado, se asume que el proyecto “Modernización Estadio San Carlos De Apoquindo”, no generará un impacto acústico de carácter negativo en los receptores de interés considerando en la presente evaluación”.

La conclusión del informe presentado por Gerard Ingenería Acústica SpA en 2021 fue que el Claro Arena sí podrá hacer conciertos por los decibeles y que no afectará a zonas residenciales, incluido el horario nocturno (abajo la foto presentada en el informe). Aunque en algunas zonas sí bordea los 50 decibeles (el máximo es 45).

Eso sí, dicho informe aún tiene que ser aprobado por la Municipalidad de Las Condes y el alcance del ruido ha sido problema en otras comunas pese a las estimaciones de las empresas especializadas. Por ejemplo, los conciertos del Estadio Nacional se llegan a escuchar hasta la comuna de Providencia.

La planificación de Cruzados implica una estrategia para mitigar que el ruido pueda impactar negativamente a los vecinos, sobre todo en aquellos que viven en calles aledañas al Claro Arena.

En ese sentido, el hecho que el estadio cuente con cubiertas y fachadas ayudará a disminuir la propagación del ruido. Además, habrá una “pantalla de protección acústica” en el sector norte, donde están los residentes más cercanos. Por lo mismo, en caso de conciertos, según estudios entregados por Cruzados a entidades públicas, el escenario se ubicará en el sector norte para que el sistema de sonido apunte hacia el sur, donde hay menos residencias.

Sobre los estacionamientos, fuentes conocedoras del proyecto aseguran que ya está firmado el acuerdo con la Universidad de Los Andes por los aparcamientos “satélites” para el Claro Arena. El pronóstico, según la Declaración de Impacto Ambiental, es que transiten alrededor de 2.348 vehículos para conciertos y partidos de alta convocatoria.

“La Universidad manifestó su disponibilidad para compartir parte de sus estacionamientos fuera de horario académico. Este uso complementario de estacionamientos se ve como una forma de colaborar con minimizar impactos en la comunidad cercana”, dijeron a The Clinic desde la Universidad de Los Andes.

“Si ellos no tuvieran los permisos correspondientes, yo sería el primero a estar encima de San Carlos de Apoquindo y les paro la obra. Pero ellos efectivamente tienen todos los permisos de construcción, de viabilidad y los que correspondan para poder desarrollar su construcción. El permiso que ellos no tienen obviamente es el de la DOM, de la recepción final. Pero como su nombre lo dice, ese permiso se entrega una vez finalizada la obra. Como la obra no está finalizada, ellos todavía no lo pueden solicitar”, dice el concejal de Las Condes Luis Hadad (RN).

Y agrega: “Para tranquilidad de los vecinos, porque es verdad que un vecino mandó una carta reclamando es que todos los permisos han desarrollado como corresponde y más. Se ha trabajado con las juntas de vecinos durante todos estos años. Yo de verdad aplaudo a Clara Arena, a San Carlos de Apoquindo, a quien corresponda, como nos han integrado en la construcción y desarrollo. Pero aún si esto no fuera suficiente, yo como concejal soy el primero en hacer la fiscalización de decibeles, que de día es un número, de noche es otro número. Y si en algún concierto o algún espectáculo este decibel es sobre lo permitido por la ley -y recordemos que nadie está sobre la ley-, van a ser sancionados como corresponde”.

La concejala Nayati Mahmoud (Frente Amplio), coincide en que aún falta para conocer los detalles: “Efectivamente les falta la recepción final, pero por el momento no se les puede impedir que vendan entradas para conciertos. Entiendo que ha habido preocupación por parte de algunos vecinos, pero se irá aclarando más adelante. Por ahora, no hay mucha más información al respecto”.

En todo caso, una vez que la Municipalidad de Las Condes tramite los permisos de recepción, ya la palabra no dependerá de la comuna sino que de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. Y en eso, Cruzados tiene todo para conseguir las autorizaciones del Claro Arena: el uso de suelo permite eventos masivos no deportivos y conciertos.

“No hay, hasta la fecha ninguna solicitud formal, cuestión que está dentro de la normalidad toda vez que los plazos exigibles permiten que efectivamente se tramiten con posterioridad. Adicionalmente, hicimos un recorrido a las instalaciones de las obras en curso y los antecedentes preliminares que nos han entregado es que considera tanto la contaminación acústica como la contaminación lumínica, generando un modelo de construcción con altos estándares de calidad y disposición de todos los elementos tecnológicos con el propósito de minimizar factores de riesgo o molestias para las comunidades”, dice a The Clinic el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (Frente Amplio).

La autoridad regional aclaró de todas formas, que una vez concluida la obra realizarán nuevas fiscalizaciones.

De todas formas, fuentes conocedoras del proyecto Claro Arena dicen que en Cruzados están confiados en que el plan retorno de conciertos a la comuna sí funcionará y que para lo mismo han planificado una curatoría de artistas que no exponga a los vecinos.

“Somos el vecino más antiguo de San Carlos”, es una frase que han reiterado altos ejecutivos de Cruzados para validar su rol en la comuna.