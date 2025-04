“Muestra toda su humanidad y no oculta quién es”: el comentario de Lux Pascal tras la arremetida de su hermano Pedro contra J.K. Rowling

Lux valoró lo que recientemente hizo su hermano, al apoyar un boicot a remake de Harry Potter, luego de que la autora inglesa celebrara un fallo anti mujeres trans en Reino Unido.

Lux Pascal, quien participó este domingo en la alfombra roja de los Premios Platino, comentó la reciente arremetida de su hermano Pedro contra la autora inglesa J.K. Rowling, a propósito de un fallo anti mujeres trans por parte de las cortes en el Reino Unido.

En conversación The Hollywood Reporter, la actriz que en 2021 se declaró mujer transgénero valoró la actitud que mostró su hermano Pedro, al responder con contundencia a la celebración de la autora de la saga Harry Potter por el mencionado fallo de las cortes británicas.

“Lo que lo hace tan fabuloso es que [Pedro] muestra toda su humanidad y no oculta quién es. Y creo que eso es estimulante, porque normalmente nos movemos por el mundo ocultando quiénes somos”, declaró Lux Pascal en medio de su participación en los Premios Platino, en Madrid.

“Esa es la principal lección que he aprendido de él: no hay razón para que oculte quién soy, ¿verdad? Y creo que la gente lo está viendo”, agregó.

Pascal también fue consultada sobre este tumultuoso momento para la comunidad trans, como también respecto al convulsionado clima político en Estados Unidos, donde actualmente reside.

La actriz de 32 años sostuvo que está tratando de “tener paciencia”, aunque eso “quizás no sea buena idea”. En ese sentido, enfatizó que “me estoy centrando en mi trabajo. Estoy haciendo cosas y quiero seguir concentrándome en eso, y espero que la tormenta se calme. Pero estoy agradecida, soy una persona sumamente privilegiada, y creo que seguir por ese camino ayudará a otras personas a pensar con más tranquilidad”.

Pedro Pascal y su más reciente apoyo a la comunidad trans

Luego de que J.K. Rowling celebrara el fallo de las cortes del Reino Unido, en el que se establece que las mujeres transexuales no son legalmente reconocidas como mujeres, Pedro Pascal se manifestó a través de redes sociales.

El protagonista de la serie The Last of Us comentó una publicación del activista Tariq Ra’ouf, quien llamaba a boicotear cualquier proyecto futuro de Rowling.

“Es horrible, repugnante y de mierda. Un comportamiento atroz y perdedor”, fueron las palabras que dejó Pedro Pascal, lo que fue replicado en múltiples medios y en diversos países.

Pedro Pascal

Esta acción de Pedro Pascal se suma a otras manifestaciones por parte del actor chileno en apoyo a la comunidad trans. Por ejemplo, a comienzos de 2025 publicó en Instagram la siguiente cita: “Un mundo sin personas trans nunca ha existido y nunca existirá”.

Además, durante su participación en la alfombra roja de Thunderbolts en Londres, lució una polera con la frase “Protect The Dolls”, la que hace alusión a un concepto que la comunidad LGBTQ+ utiliza para referirse a las mujeres trans.