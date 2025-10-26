Lux Pascal dice que se habla demasiado de su identidad trans y manifesta: “Lo que trato de lograr es que se me respete por mi profesionalidad”

"Estoy buscando proyectos en los que no tenga que narrar más esto", expresó la actriz chilena, argumentando que "hay ámbitos creativos en los que ser trans es únicamente un detalle, no determina".

Lux Pascal, actriz chilena que ha sabido abrirse camino en el mundo del cine y de la moda más allá de la inconmensurable fama de su hermano Pedro, dijo estar algo cansada de que su identidad trans sea un tema tan recurrente.

Así lo expresó en una reciente entrevista que brindó a Elle, revista especializada en moda, belleza y otros temas relacionados. “Se habla de ello demasiado”, manifestó.

Por lo mismo, avisó que “estoy buscando proyectos en los que no tenga que narrar más esto”.

Junto con ello, la protagonista de “Miss Carbón” planteó que “actrices como yo hay muchas. Que trabajan duro, que se esfuerzan… Lo que trato de lograr es que se me respete por mi profesionalidad. Hay ámbitos creativos en los que ser trans es únicamente un detalle, no determina”.

Por lo mismo, la actriz que desfiló para Chanel en la pasada Fashion Week de París sostuvo que “los artistas son trans casualmente, pero lo que tienen que ofrecer es independiente de eso. Su destreza no está vinculada con su identidad de género, sino con su identidad universal”.

Más allá de aquello, Lux Pascal dio cuenta de su satisfacción por su rol protagónico en “Miss Carbón”, cooproducción argentino-española inspirada en la historia real de Carlita Rodríguez, la primera mujer trans en trabajar en la minería en la Patagonia de Argentina.

En dicha cinta, Lux justamente interpreta a Carlita. Según sus propias palabras, se trata de “una historia de triunfo y de luz. Pero también de sufrimiento, rechazo y sacrificio. Y no hay que esconderlo”.

Cabe consignar que durante el desarrollo de “Miss Carbón”, Pascal tuvo la oportunidad de conocer a Carlita Rodríguez. “Cuando coincidí con ella en persona en Madrid fue impresionante abrazarla, olerla, sentirla. A pesar de todo lo que vivió es muy emotiva, generosa, dulce y fresca. Me conmovió muchísimo”, fue parte de lo que contó respecto a sus encuentros con esta mujer argentina.