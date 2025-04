Perfil de Tomás de Rementería: Designated Survivor

Kike Mujica escribe sobre el nuevo integrante del Senado, Tomás de Rementería, que asume en reemplazo de Isabel Allende. De joven militó en el PPD, luego firmó por el PS. Estudió Derecho, salió electo en 2022 por el distrito 16 y su llegada al Senado fue compleja y polémica.

¿Es posible que evalúen transformar este partido instrumental en un partido permanente?

“La convocatoria por la cual el PPD se constituyó fue bastante clara…. si pasa lo que usted menciona, quiere decir que todos los militantes del PPD cambiaron de opinión respecto a cuál es el objetivo de este partido. Yo creo que eso es muy difícil que suceda… Este partido cumplirá su cometido cuando haya democracia en Chile”.

Carolina Tohá. Lunes 25 de abril de 1988. Programa “De cara al país”. El día del dedo de Lagos.

En esta cita está el origen de las desavenencias atávicas entre el PS y el PPD. Le pregunto a cuatro socialistas su opinión del ahora senador Tomás de Rementería. Los cuatro me mencionan casi por reflejo: “Fue PPD”.

Para estos socialistas -y para muchos más- este no es un dato biográfico irrelevante. La mención tiene su qué sé yo. En un partido -el PS- donde el chovinismo corre por las venas, la estadía en el PPD parece contaminar la pureza de linaje. Juega hoy en la “U”, pero, ojo, jugó antes en Colo Colo.

Más aún cuando De Rementería fue ungido como sucesor por la mismísima Isabel Allende. Felices felices, no estaban en varios sectores del PS. Consideraban que había una lista larga en espera, con más méritos “históricos” que el exdiputado.

El recientemente designado -Designated Survivor- estuvo a punto de abdicar. Una serie de malos entendidos -según algunos dirigentes del partido-, o “mala leche” -según otros- enturbió su proclamación, cabreó a Allende –entró en ese estado zen falso: el de reflexión- y lo llevó a él a rechazar el ofrecimiento.

Según Ex Ante, De Rementería, después de anunciar su retiro envió un mensaje al grupo de WhatsApp “Sub40”, que reúne a 495 militantes socialistas: “Yo pa’ operaciones pungas no estoy. No me humillo por un cargo”.

Poco rato después agregó: “Tengo 38 años, mucho camino por recorrer y muchas ganas de cambiar las cosas. Algunos operadores rascas no me van a cambiar de opinión”. La indignación de la ex senadora alineó los astros. La directiva buscó ipso facto a De Rementería para convencerlo de que se desdijera.

Resumen: es senador hasta marzo de 2026.

Un niño en un barco

Tomás de Rementería Venegas (38) nació en Viña del Mar. Conocí a su padre en el programa “El termómetro”, de Chilevisión. El espacio lo conducía Iván Núñez y era una especie de “Sin Filtros” de la transición. Los panelistas eran, entre otros, MEO, Marcel Claude, Lily Pérez, Arturo Barrios.

Tomás padre representaba al PDD. Fue fundador del partido y concejal. Un tipo simpático, pelo y barba cana, con mucha picardía, histriónico y locuaz. Era dueño del Cap Ducal, uno de los restaurantes emblemáticos de Viña del Mar. Es de los edificios más lindos de la ciudad: construido en 1936, emula un barco, situado sobre las rocas, que se adentra en el mar. En el restaurante pululaban políticos de todos los sectores: De Rementería padre fue uno de los pocos empresarios de la zona que se opusieron a la dictadura.

En ese mundo de sobremesas políticas, creció el actual senador.

Luego, estudió Derecho y tiene un Máster en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne.

Chao PPD, hola PS

De joven militó en el PPD. No recuerda bien cuántos años fueron. “Por lo menos, diez”, dice. Un día decidió renunciar. Exploró en el mundo académico. Sus enlaces con el socialismo, dice, estuvieron siempre ahí. “Conocía desde chico a Isabel Allende y Marcelo Schilling“. Estrechó lazos con Paulina Narváez -participó en su candidatura presencial- y Ana Lya Uriarte.

Su llegada al PS era inminente. Firmó el 27 de diciembre de 2021.

“Concluí, y sigo pensando lo mismo, que, y no soy el único, hoy no tiene mucho sentido seguir en el PPD. Por eso, muchos han vuelto al PS. El PPD tuvo su momento y hoy el PS es el espacio donde se puede construir política de centroizquierda”, explica De Rementería.

En 2022 se presentó a diputado -independiente por el PS- por el distrito siete de la Región de Valparaíso. Fue elegido con 5.820 votos (1,6%).

¿Es converso De Rementería?

A simple vista, las diferencias ideológicas entre el PS y el PPD son pocas. Pero, en el último tiempo y luego de la irrupción presidencial de Tohá, el PS revisitó la hermandad que pensábamos que existía entre los dos partidos. Eran mellizos, gemelos, siameses, lo que fuera, pero eran.

No.

Escalona fusiló la semana pasada -hasta nuevo aviso- al Socialismo Democrático. Y argumentó que el PPD, un proyecto que tenía fecha de expiración, se convirtió desde los 90 en un competidor. Con Lagos a la cabeza.

Entonces, atendiendo al fin del affectio societatis (si existió alguna vez), De Rementería sí sería un converso. Y eso acarrea que lo observen con recelo tanto sus pasados como sus presentes camaradas.

“Ha habido del PPD un nivel de falta de generosidad histórica con nosotros“, declaró hace una semana el senador. Y coincidiendo con la dirigencia de su partido sentenció “no creo que haya una hermandad cuando la hermandad se tiene que generar con actos. El acto que yo lo he dicho hace mucho tiempo es que el PPD debería ser parte del Partido Socialista. El PPD se creó con un fin instrumental, puedo decirlo con mucha autoridad porque yo fui parte del PPD cuando joven. Todo eso facilitaría el juego, sería el partido más grande de Chile. Entonces no hay una hermandad, sino que más bien hay una relación distinta”, afirmó.

El PPD hirvió.

El secretario general, José Toro, respondió por X: “Le pido al diputado @TDRementeria que no sea soberbio. Le recuerdo que lleva 4 años militando en el PS y estuvo más de 15 en el PPD”.

Asuntos de familia

Es el parto más bullicioso de los últimos años.

El 3 de marzo, la Fiscalía decidió incautar los dispositivos de Karol Cariola. La diputada PC es investigada por presunto tráfico de influencia. Ella es la pareja de De Rementería. El operativo se realizó el mismo día en que la parlamentaria daba a luz. Gran polémica.

Esta semana Cariola informó que su defensa judicial acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El PC hace un par de semanas decretó que su candidata al Senado por la V región sería Cariola. De Rementería debería ir a pelear el mismo cupo.

¿Qué hará?, le pregunto a De Rementería.

“En agosto tomaremos una decisión que es política, no personal ni familiar. He conversado harto con la presidenta del partido y vamos a hacer lo que sea más conveniente para el PS, pero obviamente con sentido de realidad y de viabilidad política. No descarto ser candidato a algo o ser candidato a nada”.