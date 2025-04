La curiosa máquina que enfría latas y botellas en 30 segundos que aterrizó en Chile a través del Jumbo del Portal Ñuñoa

La máquina Artica de Chill It se ha estado expandiendo en Latinoamérica y Europa en los últimos años, y recientemente llegó a Chile. El artefacto permite enfriar cualquier tipo de lata y botellas en solo 30 segundos, pasando rápidamente de 25° a -1°. En TikTok se viralizó un registro de unas usuarias mostrando esta máquina en el Jumbo del Portal Ñuñoa.

Una curiosa e innovadora máquina que logra enfriar latas y botellas en segundos causó furor en redes sociales, luego de que se viralizara un registro de unas clientes del Jumbo del Portal Ñuñoa que grabaron un pequeño registro operando el aparato.

Se trata de la máquina marca Chill It, un emprendimiento uruguayo que nació en 2020, y que se ha ido expandiendo por diferentes países de Latinoamérica, hasta llegar recientemente a Chile.

Según muestran las personas que viralizaron la existencia de la máquina, lograron enfriar en solo 30 segundos una lata de 473 ml que estaba a temperatura ambiente. En el registro se logra apreciar que la máquina es fácil de usar, y es gratis. Si bien el registro el del Jumbo del Portal Ñuñoa, otros usuarios comentaron que la máquina también estaría en las sucursales del Portal La Reina y Costanera Center.

“Está heladísima. No, muy helada. 10 de 10 la máquina del Jumbo”, señalan en el video las usuarias que usaron la máquina. “¡Amamos que hayan conocido nuestra Chill It Artica! ¡Salud!”, comentaron desde Chill It al video viralizado.

Cómo son las máquinas para enfriar bebidas que llegaron al Jumbo

De acuerdo con información de la empresa, la máquina Artica permite enfriar latas y bebidas desde 25° a -1° en 30 segundos. Según se ve en registros de la empresa y en el propio video del Jumbo, solo es necesario depositar la lata o la botella en una cápsula, encenderla esperar, y listo.

El slogan de la empresa es “enfriamos el mundo con innovación y propósito”.

En su sitio web, en el cual aún no informan su llegada a Chile, explican parte de su historia y foco. De acuerdo con lo que señalan desde la empresa, que se extiende principalmente por Uruguay y México, tienen un foco sustentable.

“En Chill It, creemos en ir más allá del éxito, creando soluciones que mejoren vidas respetando el medio ambiente. Con un espíritu emprendedor, rompemos fronteras y revolucionamos las industrias, dejando una huella positiva en el planeta. Nuestra tecnología innovadora enfría las bebidas a pedido, lo que reduce el consumo de energía y los residuos”, señalan.

Su llegada a Jumbo se ha conocido solamente por este registro, por lo que se desconoce su presencia en Chile.

Junto con enfriar latas y botellas, recientemente estrenaron una máquina que permite enfriar vino.