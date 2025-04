11 voceros para una campaña: la estrategia de Matthei que no convence a analistas como la solución para su flanco comunicacional

El alto número de portavoces anunciados ayer por la candidata de Chile Vamos no es bien evaluado por expertos, que apuntan que más bien terminan "debilitando el peso discursivo de cada uno". Por otro lado, advierten de que se requiere una "impecable dirección" para que haya éxito en esa estrategia. De todos modos, para otros analistas esto permite mostrar una capacidad de convocatoria, que la distanciaría de otros abanderados del sector.

“No tengo por qué estar yo siempre respondiendo“. Así justificó ayer la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, su decisión de nominar a once voceros para su campaña rumbo a la primera vuelta, en la que presentó a alcaldes, diputados y senadores e integrantes de las directivas de la coalición que la apoyarán en su despliegue a nivel nacional.

En una actividad realizada en el Parque Inés de Suárez, la exalcaldesa de Providencia presentó para cumplir esos roles a los alcaldes Mario Desbordes (RN), Jaime Bellolio (UDI), Sebastián Sichel (independiente), Felipe Alessandri (RN) y Carol Bown (UDI); a las senadoras Paulina Núñez (RN) y Luz Ebensperger (UDI); a los diputados Diego Schalper (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli); además de Francesca Parodi, comisionada política de Evópoli.

El anuncio se dio tras complejas semanas para la abanderada, en las que se enfrascó en una serie de polémicas, como ocurrió por su justificación al golpe de Estado y calificar como inevitables las muertes en el inicio de la dictadura, o cuando llamó a revisar el acuerdo entre SQM y Codelco.

Luego de ese episodio, la candidata apostó por reforzar su equipo de trabajo y nominar como su generalísimo al exdiputado Diego Paulsen (RN).

Desde el entorno de la candidata indican que los voceros llegaron para cumplir un rol de apoyo al despliegue de Matthei para los poco más de seis meses que restan para las elecciones presidenciales, agendadas para noviembre.

La idea, indican, es que desde sus conocimientos en distintas materias permitirán que la exalcaldesa no entre en todos los temas y no esté expuesta a cometer errores. “La gracia de tener justamente buenos voceros es que ellos puedan responder y yo lo que quiero señalar acá y dejar claro, que somos un equipo”, dijo ayer Matthei.

Asimismo, en el sector indican que esta incorporación de voceros políticos se da luego de una presión de los partidos de Chile Vamos por tener más presencia dentro de la campaña, en medio de una molestia de dirigentes por la estrategia llevada a cabo por el entorno de Matthei, ligado a su paso por la Municipalidad de Providencia.

De hecho, entre los voceros hay quienes manifestaron críticas al funcionamiento de los equipos de la candidata, como la propia senadora Núñez, ahora parte del equipo de voceros.

Mauricio Morales: “Tener demasiados voceros puede generar el efecto opuesto”

La conformación numerosa de voceros en el equipo de Matthei, no obstante, no ha generado impresiones del todo favorables.

Para el profesor de la Universidad de Talca Mauricio Morales, “una cosa es tener vocerías temáticas y otra muy distinta es una fragmentación de vocerías que confundan a la opinión pública”.

El analista establece que, además, con el nombramiento de Paulsen “no sabemos si ese jefe de campaña es el vocero oficial o si se encuentra al mismo nivel de los otros voceros”. De hecho, Morales advierte de que esto podría provocar un “desorden descomunal en la campaña“, lo que podría dar luces de una “poca capacidad de gobernabilidad que ofrece la coalición”.

“Si el mensaje para la ciudadanía es que Matthei impondrá el orden, tener demasiados voceros puede generar el impacto opuesto“, advierte Morales.

Por su parte, para Marco Moreno, analista político, la solución de los problemas de campaña de la candidata no está en el elenco de voceros. “Las fallas tienen que ver con la falta de coherencia narrativa y comunicacional”, identifica el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central.

En esa línea, lo que dice el analista es que la campaña de Matthei “ha pasado de desde declaraciones programáticas a salidas improvisadas, pero no hay un marco discursivo que articule propósitos de identidad política y tono. Eso demuestra improvisación y desconexión con el momento político”.

Por lo mismo, Moreno señala que lo que requería la candidatura de Chile Vamos no era la presentación de 11 voceros, sino que una reformulación del “marco narrativo de la campaña, anclándolo a ejes claros”. Sin eso resuelto, dice, “los voceros no queda claro que pueden comunicar“.

Moreno, en tanto, identifica como problemas estructurales la falta en la campaña de Matthei de un “equipo político profesionalizado”, apuntando a que la exalcaldesa está muy ligada a su círculo municipal. De hecho, ese punto lo avizora como el origen de los problemas de coordinación con los partidos que trajo consigo, además, las “respuestas políticas erráticas”.

“Este comando estratégico que se ha agregado requiere tener no solo buenos voceros, sino también gente con experiencia presidencial, expertos en comunicación política, articuladores de los partidos políticos de Chile Vamos”, afirma.

Aparte, Moreno concluye que “antes de nombrar los 11 voceros voceros, habría que haber identificado cuáles son los problemas que tiene la campaña”.

“Fragmenta la voz oficial de un equipo de campaña”

Para Elisabet Gerber, doctora en Ciencias Sociales y académica de la Universidad de Santiago (USACH), “que esté repartida la figura de vocero en 11 personas evidentemente que fragmenta la voz oficial de un equipo de campaña“.

Asimismo, dice que “debilita el peso discursivo de cada una de esas personas que actúa como voceras”.

Eso sí, destaca que podría tener un sentido positivo si es que en esas figuras “cada cual tenga su campo de especialidad. Eso puede ser un plus, porque puede dar la idea de la solidez del equipo”.

Y añade: “Pero presentarlos como voceros no me parece tan buena estrategia, porque sumemos también que ese coro de tantas personas tiene que estar necesariamente muy afinado. Y también requiere impecable dirección. Y esto me genera dudas por el desempeño observado hasta ahora en esa campaña“.

Una mirada distinta ofrece Rodrigo Arellano, académico de la Universidad del Desarrollo (UDD). “Estamos en una etapa de campaña en donde las diferencias que demuestres con quienes estás llamado a competir son relevantes”, dice a este medio.

Para el abogado resulta importante la diferenciación, además de los ejes programáticos, de la capacidad de convocar y la conformación de equipos. “La nominación de un generalísimo, de un organismo asesor compuesto por personas de distintas dimensiones políticas y además este equipo de vocerías, compuesto por parlamentarios, alcaldes, muestra robustez en una diferencia que puede marcar mucho con José Antonio Kast y particularmente contra Johannes Kaiser“, afirma.

Y aunque reconoce que la cantidad de voceros, en su número puede “sonar muy amplio“, en los efectos cree que juega a favor de Matthei a diferencia de Kast o Kaiser, quienes “no han mostrado solidez en ese eje de la campaña“.