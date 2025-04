Alejandro Trejo y su defensa a los remakes de teleseries: “Es una forma de homenajear a la buena producción chilena”

Actualmente Alejandro Trejo es parte del elenco de "El Jardín de Olivia", la teleserie de Mega donde interpreta a Luis Emilio Walker, el patriarca de una millonaria familia. Este 2025 también cumple 20 años de uno de sus personajes más recordados de televisión chilena, cuando fue parte de la Dinastía Sá-Sá.

Alejandro Trejo entró tarde a las teleseries: recién a los 45 años tuvo su primer papel en “Hippie”, teleserie emitida en 2004 por Canal 13. Antes de eso, tuvo un reconocido paso por el cine nacional —como su papel en “Taxi para tres”— y también una extensa trayectoria en teatro, donde trabajaba con Alejandro Goic.

Durante la década de los 90, cuenta el actor, nunca tuvo la intención de participar en teleseries. Sus ingresos venían de otros trabajos, como el doblaje de películas y teleseries brasileñas, lo que complementaba con algunas apariciones puntuales en televisión, como en “Mea Culpa”, “La vida es una lotería” y “El día menos pensado”.

En 2005 llegó el papel que lo consolidó en la televisión chilena, de la mano de “Brujas”, teleserie emitida por Canal 13. Allí interpretaba a Gregorio “Goyo” Sánchez, el patriarca de la Dinastía Sa-Sa, que se completaba con Solange Lackington como su pareja televisiva y los hijos interpretados por Héctor Morales y Antonia Santa María.

“Son esos personajes y esos entornos familiares los que te permiten mucha lúdica, mucho juego. Improvisábamos un montón. […] Lo pasamos muy bien”, relata el actor sobre el personaje que le aseguró un lugar en el área dramática que agrega “éramos una teleserie dentro de otra”.

“Nunca había tenido la posibilidad de que me convocaran a una teleserie antes de Hippies. Y fue muy entretenido”, dice Trejo. “Siempre había trabajado en varias cosas a la vez. Siempre fui bien busquilla como actor. Nunca me he afincado en una sola disciplina. Siempre haciendo teatro, cine, doblaje, radioteatro… también hice teatro callejero en su momento”.

20 años en pantalla chica

Durante estos últimos 20 años, Trejo se ha mantenido en las teleseries con roles en “Papi Ricky”, “Cuenta conmigo” y “20añeros a los 40”. Con “Hasta encontrarte”, ingresó a las teleseries de Mega, y en 2025 alcanzó uno de sus roles más importantes en “El jardín de Olivia”, donde interpreta a Luis Emilio Walker, el patriarca de una millonaria familia.

El personaje es una de las fuerzas antagónicas de la teleserie de Mega. “Los villanos, bueno, siempre son atractivos, porque son personajes que tienen un abanico psicológico bastante amplio y complejo. Este personaje tiene características psicológicas bien particulares que uno tiene que ir descubriendo de a poco”.

A la hora de construir al personaje, un millonario empresario, se inspiró en temas de corrupción y abuso que aparecen en la prensa. “Los guionistas van tomando elementos de esa realidad y los incorporan a la teleserie, para que el público también pueda establecer ciertos vínculos entre la trama de ficción y el escenario político concreto que vivimos en nuestro país. Y no solo en nuestro país, diría yo, sino en todo el planeta”.

Su opinión de los remake

El año pasado, Trejo también fue parte del remake de El señor de la Querencia, en el rol de Renato Echeñique. Una fórmula que fue cuestionada en Mega tras la puesta al aire de Nuevos amores de mercado, pero que ahora vuelve a ser analizada tras los buenos resultados que ha obtenido la teleserie en las últimas semanas, donde incluso ha liderado los programas más vistos.

“Uno piensa que están muy frescas todavía, pero El señor de la Querencia fue en 2007″, comenta Trejo. “Yo creo que son temáticas que ameritan un remake, como tantas otras. Clásicos de las teleseries chilenas, no sé… como La madrastra, Los títeres… pensando ya en los años 80, también sería interesante que tuvieran su remake”.

En esa línea, agrega que “es una manera de homenajear a la buena producción chilena” que existió en su momento, y volver a hacerla con actores jóvenes, más nuevos, que quizás cuando la vieron eran estudiantes de teatro o estaban en el colegio. “Y yo creo que el público lo disfruta”.

En cuanto a su presente, Trejo dice que en este momento solo está en la teleserie y en locuciones, porque son cosas que puede hacer desde la casa. "Pero cosas teatrales que me exijan más son complicadas, porque el rol en la teleserie es muy demandante. Termino de grabar y ya tengo que ponerme a estudiar lo que viene al día siguiente. Entonces, irme a un ensayo de teatro y luego llegar a la casa a estudiar… se hace muy difícil".

