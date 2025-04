“Sin miedo burgers”: la alianza gastronómica de Arturo Vidal y Just Burger que arrancará con delivery en Santiago, Viña del Mar y Rancagua

El futbolista chileno Arturo Vidal anunció a través de un video difundido en sus redes sociales que seguirá expandiendo sus líneas de negocio, entrando de lleno en el ámbito gastronómico, con una propuesta de hamburguesas en formato delivery que denominó "Sin miedo burgers".

Compartir

“Si queremos comernos el mundo, primero tenemos que comernos el miedo”. Con esa frase, el futbolista chileno Arturo Vidal anunció a través de un video difundido en sus redes sociales que seguirá expandiendo sus líneas de negocio, entrando de lleno en el ámbito gastronómico, con una propuesta de hamburguesas en formato delivery.

En su cuenta de Instagram, Vidal publicó un video promocional en el que hace un breve repaso de su esforzada carrera hasta llegar a lo más alto. Así, la pieza audiovisual muestra distintos hitos en la trayectoria futbolística del llamado “King”, desde sus primeras pruebas, hasta disputar las copas del mundo e incluso tener que lidiar con las pifias o críticas.

“Sin miedo en San Joaquín, sin miedo en Colo Colo, sin miedo en Alemania, en Italia, en España, por eso hoy no solo te quiero invitar a comer, te quiero invitar a comer tus miedos, porque si queremos comernos el mundo, primero tenemos que comernos nuestros miedos”, plantea Vidal en alusión a la marca de hamburguesas que anunciará formalmente este martes.

Según pudo confirmar The Clinic, el modelo de negocio de la nueva marca de Vidal, llamada “Sin miedo burgers”, será a través de una “dark kitchen” o “cocina a oscuras”. Esto es, un servicio gastronómico en boga en Chile en que se elaboran diversas preparaciones, pero que no cuentan con implementos para sentarse, ni garzones, ni comedores, ya que solo entregan sus productos en formato delivery.

De esta manera, las hamburguesas “Sin miedo burgers” estarán disponibles a partir de las 15.00 horas de hoy, exclusivamente en formato delivery, a través de la app, la web y en las principales aplicaciones de comida rápida inicialmente en la Región Metropolitana, la quinta región y Rancagua, con planes de expandirse antes de fin de año, para poder llevarlas a más regiones. Entre las combinaciones que estarán disponibles se encuentran Rodeo, Doble queso y Clásica.

Vidal ha diversificado su portafolio a lo largo de su carrera. Desde sus inicios en Colo Colo que el futbolista tiene inversiones en caballos, además cuenta con una tienda de ropa llamada “King Miami Outlet” y barberías.

También es dueño de un centro deportivo en Chicureo, posee inversiones inmobiliarias, participa en la industria del vino con su marca “King 23” y ahora hasta con un podcast “El reinado de Vidal” que comienza en mayo.

La alianza entre Arturo Vidal y Just Burger para empujar “Sin miedo burgers”

Fuentes conocedoras de la operación señalaron a este medio que Arturo Vidal formó una alianza con Just Burger para sacar esta marca digital que, en un inicio, tendrá despacho en Santiago, Viña del Mar, Villa Alemana y Rancagua. ¿El objetivo? Trabajar en conjunto para potenciar la propuesta impulsada por el futbolista.

Al ser consultada sobre el tema, Carolina Mañan, encargada del menú de “Sin miedo burgers”, plantea que “esta es una marca que es hermana de una marca de hamburguesas más grande, que ya está posicionada, y todo nació porque queríamos que llegara a más gente”.

“En primera instancia va a ser una marca digital, que se va a pedir por los tres agregadores y nuestro canal web y app, y esperamos que, según el éxito, podamos abrir las primeras tiendas. Claramente que va a ser dependiendo de cómo vaya la primera instancia”, agrega la ejecutiva, y acota que “como van a ser dark kitchen, las hamburguesas van a salir de nuestra cocina principal de nuestra otra marca, entonces igual tenemos cobertura en la quinta región, en Rancagua, y en Santiago”.

Con todo, Mañan recalca que “no son los mismos productos, son unos productos alternativos, un pan nacional, unas papas diferentes, pero la calidad de la carne va a ser la misma, entonces va a venir con la calidad de un Just Burger, pero con un precio mucho más accesible. No es que vayas a un Just Burger y pidas Sin Miedo, eso no va a pasar. Sale de la cocina de Just porque sería como una dark kitchen que le presta servicios a Sin Miedo”.

Junto con ello, plantea que decidieron arrancar con “un menú reducido, solo tres hamburguesas, dos acompañamientos, que sea simple y que venga a darse a conocer. Esa es la idea principal de que salga de las cocinas y está pensado que después parta en los locales como algo aparte”.