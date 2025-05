Carmen Gloria Aravena renuncia al Partido Republicano por diferencias sobre comisión para la Paz y deja a la colectividad sin senadores

La parlamentaria marcó distancia de la posición institucional que sellaron los republicanos a través de un voto político que sus órganos internos realizaron el lunes. En este se calificaba la propuesta como una "fórmula fracasada" y que agravaba aún más la situación en La Araucanía, calificaciones que distan de la posición de la senadora. En la tienda de José Antonio Kast indican que, así, fue inevitable su salida. Aravena ya había dejado de militar antes en Evópoli.

En la fecha límite de operación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la senadora y comisionada de la instancia Carmen Gloria Aravena confirmó a The Clinic que renunció al Partido Republicano. Ello luego de que manifestara abiertamente que la tienda no estaba de acuerdo con el proceso.

“Hace dos meses, más o menos, el partido comenzó a tener diferencias con los resultados”, dijo ayer la senadora en conversación con Biobío. La presión, soslayó, se debía a que “hay un tiempo de elecciones, de querer diferenciarse y que se entiende porque José Antonio Kast es un candidato presidencial”.

No obstante, a pesar de la postura que le había planteado el Partido Republicano, en donde dijo que le señalaron “derechamente” que no estaban de acuerdo con el proceso, la parlamentaria comprometió su apoyo al informe final que alcanzó el grupo.

El documento tiene como finalidad ser entregado al Presidente Gabriel Boric, dado que el documento dará cuenta de un detalle del diagnóstico realizado, el proceso de diálogo, los acuerdos alcanzados y las propuestas elaboradas para solucionar el conflicto de restitución de tierras en el pueblo mapuche en las regiones de la zona centro sur del país.

“Me han manifestado derechamente, transparentemente, que no están de acuerdo con este proceso. Yo tengo que tomar la decisión de alguna manera, si es que firmo esto sabiendo que el partido no apoya esta medida”, decía ayer Aravena, quien finalmente se decidió por apoyar el acuerdo y renunciar al partido liderado por Arturo Squella.

Con la decisión, la tienda que fundó José Antonio Kast quedó sin representación en la Cámara Alta. Anteriormente también habían perdido el escaño que había alcanzado en el Senado el senador Rojo Edwards, quien posteriormente renunció para integrarse al Partido Social Cristiano, colectividad de la que también se desvinculó hace unos días.

En el caso de Aravena, la senadora llegó al Congreso con un cupo de Evópoli, renunciando durante su periodo al partido para integrarse a los republicanos.

La comisión política y directiva nacional de los republicanos había sellado en un voto político su postura. En él establecían “riesgos institucionales, jurídicos, fiscales y simbólicos” que implicaba la aprobación del conjunto de la propuesta. Asimismo, afirmaron que el país “no cuenta con recursos fiscales” y que la comisión repetía “fórmulas fracasadas” y que “agravan aún más la situación”.