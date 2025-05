Oposición sin primarias: candidatos preparan una activa presencia en redes sociales y reforzar despliegue en terreno para mantener visibilidad

Los candidatos presidenciales de la derecha enfrentan el desafío de mantener visibilidad durante los dos meses en que las cartas del oficialismo estarán desplegadas de cara a sus elecciones primarias. En el Partido Republicano de José Antonio Kast, por ejemplo, apuestan a mantenerse activos en sus áreas digitales, con la presentación de propuestas y de material audiovisual. Mientras que en Chile Vamos señalan que Evelyn Matthei tendrá una fuerte presencia en el territorio nacional para exhibir sus principales medidas en un eventual Gobierno.

“Vamos en camino al Servel. Tenemos todo listo“. Así bromeaban esta mañana al interior del Partido Republicano debido a la preocupación que se había expandido en las últimas semanas en sectores de Chile Vamos respecto de una inscripción de última hora de unas primarias entre el republicano José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser.

Aquel escenario nunca estuvo contemplado entre ambos partidos, mientras que Chile Vamos la semana pasada desechó la opción de hacer una primaria acotada entre Evelyn Matthei, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke y Rodolfo Carter, por lo que la exalcaldesa de Providencia llegará directo a primera vuelta.

De ese modo, a diferencia del oficialismo, la oposición quedará al margen de este tipo de comicios y hasta el momento podría llegar con seis candidatos distintos a la papeleta de noviembre, dado que aparte de Matthei, Kast y Kaiser, también han manifestado intención de competir Franco Parisi (PDG), Ximena Rincón (Demócratas) y Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano).

Si bien dirigentes como el senador Francisco Chahuán han manifestado que su sector corre el riesgo de quedar “invisibilizado” durante los dos meses en que el oficialismo tendrá permitido hacer una campaña de cara a la primaria agendada para el 29 de junio, en las directivas de los partidos aseguran que no existe preocupación por quedar al margen de ese evento.

En estas tiendas aseguran que la exposición que entregan las primarias no es garantía de éxito en el resultado final y recuerdan que si bien en 2021 Sebastián Sichel se impuso en la primaria de Chile Vamos, terminó cuarto en la primera vuelta, mientras que José Antonio Kast quedó en el primer lugar sin haber tenido esa campaña anticipada.

Por lo demás, hay dirigentes que advierten que la primaria de la izquierda podría terminar siendo poco participativa, lo que podría ser un revés para el vencedor de esa elección. En sectores del progresismo, de hecho, hay quienes reconocen que existe un riesgo de que no se genere un “ambiente” de elecciones al estar encasilladas las primarias solo para la izquierda, lo que podría complicar una alta convocatoria.

De todos modos, en la derecha han delineado estrategias para no quedar invisibilizados durante estos próximos dos meses.

La estrategia digital de Kast

En el Partido Republicano de José Antonio Kast, por ejemplo, indican que continuará con su estrategia de ir presentando propuestas periódicamente que generen discusión pública. La semana pasada lo consiguieron al impulsar medidas para enfrentar la baja tasa de natalidad, como es la entrega de $1 millón a madres de un recién nacido y el mismo monto para el hijo.

Pero además indican que hay un plan para mantenerse activo dentro de las redes sociales. Apuntan a que es por ese medio por donde se informa un sector importante de la población y aseguran que se trata de un medio al que Kast apostó tempranamente, por lo que mantiene un alto número de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

A través de YouTube, asimismo, acaba de estrenar un documental que incluye testimonios de carabineros y sus familiares durante el estallido social de 2019.

“Nosotros tenemos un plan de trabajo y una estrategia que no modificamos por lo que haga o no el grupo partidario del Presidente Gabriel Boric“, señaló al respecto José Antonio Kast, mientras que el timonel republicano, Arturo Squella, subrayó: “Mientras los partidos de izquierda van a estar peleándose por quién es más lejano al actual Gobierno, nosotros vamos a estar mostrando cómo enfrentar al crimen organizado, cómo mejorar las condiciones laborales y tantas otras cosas”.

Matthei apuesta a despliegue en terreno

Dentro de Chile Vamos, en tanto, aseguran que no complica a la candidata Matthei que solo el oficialismo realice primarias e indican que la atención mediática no se perderá frente a quien lidera la carrera hacia La Moneda en los estudios de opinión.

“Los candidatos del oficialismo representan al actual Gobierno y tienen que hacerse cargo de un legado que no es valorado por la ciudadanía. No me complica que ellos se desplieguen y se disputen el trono de quién es el heredero del Presidente Boric“, dijo esta mañana el presidente de RN, Rodrigo Galilea, en Radio Infinita.

Desde el entorno de la abanderada presidencial, además, señalan que apostará por un recorrido por Chile —la semana pasada se desplegó en la Región de Atacama—, presentando propuestas que apelen a las principales necesidades de los chilenos.

“No es un problema la falta de primarias“, asegura a The Clinic el diputado RN Diego Schalper, uno de los voceros que nominó Evelyn Matthei para su campaña.

“La visibilidad que los chilenos esperan es una en los lugares donde se resuelven los problemas y no en disputas políticas. Lo que viene ahora es ver a Evelyn Matthei desplegada por Chile, especialmente en los lugares donde se pueden empezar a mostrar las soluciones”, dice el diputado.

Y expone: “Si un problema de Chile es el narcotráfico de drogas sintéticas, entonces veremos a Evelyn Matthei en los puertos fiscalizando cómo se mejoran los sistemas de control. Si uno de los problemas es la falta de control de los recintos carcelarios, veremos a Evelyn Matthei desplegada en las cárceles verificando cómo va a llevar adelante las reformas carcelarias necesarias. Es decir, mientras veremos al oficialismo una discusión política sobre quién se desmarca más del Gobierno, Matthei estará desplegada en aquellos lugares y temas donde están las soluciones para los chilenos“.

Énfasis digital de Kaiser y su oferta programática

Desde el Partido Nacional Libertario, en tanto, indican que Kaiser continuará adelantando algunas de las propuestas de sus bases programáticas —ya lo hizo la semana pasada en materia económica—, lo que se da en medio de un estancamiento en algunos sondeos de opinión, en los que ha sido sobrepasado por José Antonio Kast.

Kiaser, de todos modos, ha asegurado que no se bajará de la carrera y que llegará a la primera vuelta, independiente de los números que le den los sondeos de opinión. En su entorno también indican que se mantendrá activo en sus redes y en su canal de YouTube, en la que transmite semanalmente para abordar la contingencia y mantener interacción con seguidores.