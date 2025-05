Ciudad 30 de Abril de 2025 Sernac ofició a aerolínea Sky tras denuncia de discriminación por parte de pasajera en silla de ruedas

El hecho ocurrió el 25 de abril, cuando Claudia Chandía intentó abordar un vuelo. La mujer le comentó a los trabajadores que solo necesitaba que subieran la silla al avión y ahí "se opusieron y dijeron que no era autovalente, y no me están dejando subir al avión".

