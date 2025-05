“No hubo caso”: Karen Doggenweiler repasó la compleja noche de George Harris en Viña y reveló un fallido pronóstico

La animadora contó que en las horas previas de la noche inaugural del último Festival, en la que se produjo el fracaso del comediante venezolano, un sondeo al público presente en la Quinta Vergara los llevó a pensar que todo iba a salir bien.

La noche inaugural del último Festival de Viña del Mar estuvo marcada por el fracaso del comediante venezolano George Harris, quien además de no hacer reír al “monstruo” con su rutina se enfrascó en duras discusiones con personas que estaban en las gradas de la Quinta Vergara.

A poco más de dos meses de aquella noche, la animadora del Festival, Karen Doggenweiler, hizo un repaso de lo sucedido con George Harris y reveló un fallido pronóstico de su parte respecto a la presentación del artista venezolano radicado en Estados Unidos.

Y es que horas antes de iniciarse la primera noche de Viña 2025, Doggenweiler y Rafael Araneda salieron al escenario de la Quinta para sondear al público. Y Harris parecía tener una noche destinada al éxito, debido a la impresionante barra que tenía en las tribunas.

“Nosotros empezamos a hacer una cosa que se nos ocurrió con el Rafa (Araneda), que fue salir un rato antes a sondear el público. ‘¿Quién viene a ver a Marc Anthony?’ Y la gente gritaba. ‘¿Quién viene a ver a George Harris? Wow’, fue impresionante”, contó la animadora de Mega, en conversación con el comediante Luis Slimming en el podcast “Entre broma y broma”.

“Yo me siento súper mal, porque yo entré, vi a la mamá de George Harris que estaba ahí, le dije ‘tía, tranquila porque a su hijo le va a ir increíble, lo están esperando'”, continuó.

“Fue terrible, porque yo en el fondo le dije ‘confíe en mí'”, recalcó.

Más allá de eso, la conductora del matinal Mucho Gusto habló de las maniobras que llevó a cabo junto a Rafael Araneda, en medio de la convulsionada presentación de Harris en el escenario de la Quinta Vergra.

“Uno lo que intenta es darle continuidad al show, que logre desarrollarlo, que tenga la posibilidad de hacer sus chistes, su libreto, pero no hubo caso”, manifestó.

La frase sobre los chilenos y las peleas

Karen Doggenweiler también recordó una comentada frase suya, en medio de los intentos de los animadores por enmendar el rumbo de George Harris, cuando el venezolano ya se había enfrascado en varias discusiones con personas presentes en el público.

“Yo lo que dije ‘los chilenos somos buenos para pelear’, pero fue algo así como que en la pelea chica ganamos siempre los chilenos, en el fondo como que en la mocha ganamos los chilenos”, sostuvo.

“Después me decían que los chilenos no ganan siempre, que en la guerra, en el deporte, pero lo que dije no tenía que ver con eso”, agregó la animadora que fue ratificada para animar Viña 2026.