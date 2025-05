Graban a personas realizando un asado con baile y música en pleno cementerio de Maipú: guardias del parque fueron amenazados por los asistentes

El episodio se registró en el cementerio manantial de Maipú durante el fin de semana. Según aclararon desde el parque, no fue un funeral, sino una conmemoración, y que han evidenciado casos similares anteriormente, llevado incluso a otros extremos. Desde la empresa aseguraron que personal de seguridad intentó detener la celebración, pero fueron "amenazados violentamente".

Una insólita situación se registró este domingo en el cementerio Manantial de Maipú, en el que una persona que visitaba el parque grabó a un grupo de personas realizando un asado en pleno cementerio, y a la par escuchando música con un volumen alto.

El hecho se habría generado en medio de una conmemoración, de acuerdo aclaró el cementerio Manantial de Maipú. Desde la empresa lamentaron el suceso, y aclararon que por reglamento estas prácticas están prohibidas en el parque. Junto con esto, pidieron disculpas a las personas afectadas por el suceso.

En la escena solo se logra identificar a un grupo de menos de 30 personas, que llegaron al lugar con una parrilla portátil. La persona que compartió el video, lo subió con el mensaje “que lástima que un lugar de paz y tranquilidad se transforme en esto”.

Según aclararon en el cementerio, estas prácticas no son frecuentes, pero se han registrado casos similares en ocasiones anteriores. En el mismo parque se han evidenciado grupos que llevan pirotecnia para estos eventos. Estas situaciones no se generan solo en funerales, ya que en muchas instancias se ha tratado meramente de conmemoraciones.

La defensa del cementerio de Maipú por la conmemoración con asado

Desde el cementerio Manantial de Maipú lamentaron este episodio, y afirmaron que fueron víctimas por este suceso.

“Como Cementerio Parque El Manantial, y su comunidad de deudos, lamentamos comunicar que hemos sido víctimas de situaciones puntuales que, si bien se presentan de forma muy esporádica, resultan preocupantes, incluso indignantes para el general de nuestros visitantes“, señalaron mediante una declaración.

“Este fin de semana, un grupo de cercanos a una de las personas sepultadas en El Manantial realizó una conmemoración que incluyó música, baile y hasta un asado, molestando, comprensiblemente, a las demás visitas del día, transformando este lugar de respeto, reflexión y homenaje en uno donde primó la soberbia, el atropellamiento y la denigración de sus vecinos”, afirmaron.

Según informaron desde el cementerio, personal de seguridad intentó detener las incivilidades, pero recibieron una violenta respuesta por parte de los asistentes. Así señalaron que “nuestro personal se acercó a quienes estaban protagonizando estos hechos para hacerlos desistir de su actitud, recordándoles el Reglamento Interno y sus obligaciones. Sin embargo, ante la sola solicitud, fueron amenazados violentamente y echados del lugar“.

En Parque Manantial aclararon que no cuentan con facultades suficientes para enfrentar este tipo de situaciones. Esto, ya que algunos funcionaros han sufrido amenazas, y la política de la empresa es proteger la integridad físicas de los empleados. En ese sentido, afirman que no tienen las herramientas físicas ni el respaldo legal, y que la Ley de narcofunerales no protege al parque en caso de conmemoraciones.