Política 6 de Mayo de 2025 El aterrizaje de Jorge Sharp como vocero de la campaña de Mulet y las gestiones para llevar al exalcalde como candidato al Senado

El exjefe comunal de Valparaíso está ad portas de convertirse en la carta senatorial, al tiempo que comenzará a cumplir un rol como portavoz de la opción presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Precisamente los regionalistas verdes buscan tener distintos voceros, los que serán, luego, sus candidatos al Congreso. Y si bien Sharp competiría dentro de un cupo oficialista, el ex-FA señala a The Clinic que esto "no implicaba formar parte de dicha alianza. No está en nuestro interés; sino más bien impulsar la democratización de la política actual, que se ha vuelto cada vez más elitista".

Compartir