“Mi nombre es Emilia del Valle”: la nueva novela histórica de Isabel Allende ambientada en el gobierno de Balmaceda que llega a librerías en mayo

La autora, de 82 años, presenta su nueva novela protagonizada por Emilia del Valle, una joven escritora que llega a Chile en medio de la Guerra Civil de 1891. Mientras cubre el conflicto bélico entre el presidente Balmaceda y el Congreso rebelde, aprovechará su estancia en el país para explorar sus vínculos con la familia Del Valle y, al fin, conocer a su padre.

“El día en que cumplí siete años, el 14 de abril de 1873, mi madre, Molly Walsh, me vistió de domingo y me llevó a la plaza de la Unión a tomarme una fotografía”. Con esa frase, Isabel Allende da inicio a Mi nombre es Emilia del Valle, la nueva novela de la autora chilena, que llegará a las librerías el próximo 20 de mayo.

Este trabajo de Isabel Allende ha sido definido como una novela cautivadora sobre el amor y la guerra. La historia comienza en San Francisco, en el año 1866, cuando una monja irlandesa, embarazada y abandonada por un aristócrata chileno tras una apasionada relación, da a luz a una niña a la que llama Emilia del Valle.

La niña es criada por su cariñoso padrastro y se convierte en una joven brillante, de gran personalidad, autónoma e independiente, que desafiará las normas sociales de su tiempo para profesar su verdadera pasión y vocación: la escritura.

Con tan solo diecisiete años, Emilia del Valle publica novelas de aventuras bajo un seudónimo masculino. Pero, enseguida, su mundo ficticio se le quedará pequeño y decidirá optar al puesto de periodista que se le ofrece en el periódico local para vivir de cerca la realidad.

Tiempo después, se le presentará la oportunidad de viajar como corresponsal a la ferviente guerra civil en Chile, y no dudará en aceptarla. Junto al avezado periodista Eric Whelan, Emilia se encontrará con una nación en quiebra, al borde del abismo. Mientras cubre el conflicto bélico entre el presidente Balmaceda y el Congreso rebelde, aprovechará su estancia en el país para explorar sus vínculos con la familia Del Valle y, al fin, conocer a su padre.

En conversación con Los Angeles Times, la autora aseguró: “Siempre tuve curiosidad por esa guerra civil”, dijo Allende en entrevista por videollamada. “Ahí murieron más chilenos que en los cuatro años de la guerra contra el Perú y Bolivia, y se mataron como bestias”.

En la entrevista, que se enmarca en el contexto de este libro, Allende dice que la protagonista se enamora de este país fraccionado y sangriento a pesar de todo lo que le pasa. Además, aseguró que aún le resulta fácil escribir sobre Chile. “A pesar de que no he vivido allí por tantos años, me siento todavía chilena”, dice la autora, que vive en California desde la década de los 80.

Un homenaje a su padrastro

Durante su paso por el campo de batalla, Emilia entabla relación con Angelita Ayalef, una mujer mapuche que integra el grupo de las denominadas cantineras. Estas mujeres acompañaban al ejército en la guerra, encargándose de tareas como alimentar, curar y asistir a los soldados, aunque su trabajo rara vez fue reconocido oficialmente.

En palabras de Isabel Allende, quien investigó sobre estas figuras para uno de sus libros, lo fundamental son las preguntas que guían la búsqueda: “¿Quiénes eran estas mujeres, las cantineras? La historia no les da una voz, no tienen personalidad, no hay nombres, pero cumplían una función igual a la del soldado y morían como los soldados”.

Además, la escritora hizo una comparación entre la época de Balmaceda y el Golpe de Estado. “Eso que sucedió en Chile con el presidente Balmaceda tiene muchos ecos en lo que pasó en 1973 con Allende; ambos eran presidentes progresistas que trataron de cambiar muchas cosas y se echaron encima a la derecha y al Congreso”.

La figura de Emilia del Valle también tiene relación con su propia historia con su padrastro. “Es un homenaje a mi propio padrastro. Yo tampoco conocí a mi padre, como Emilia, pero tuve un padrastro fantástico, y entonces este es un homenaje a él”, dijo Allende al citado medio.

En la entrevista aprovechó de hablar sobre lo que será la serie de La casa de los espíritus, que ya anunció Amazon Prime Video. Dijo que no ha visto nada de la serie, por lo que será toda una sorpresa para ella. Además, la escritora ya tiene en mente lo que será su próximo libro.

Allende adelantó que está escribiendo una memoria, la cual redacta con ayuda de las cartas que le enviaba diariamente a su madre desde que cumplió 16 años. “He olvidado el 90% de lo que me ha pasado, y el 10% que me acuerdo no pasó así, era distinto. Pero entonces, al ver las cartas, día a día, recupero la memoria perdida y recupero la emoción del momento, que eso también se pierde”, dijo sobre su próximo proyecto.

El fragmento del libro se puede leer aquí.