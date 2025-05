“Ya no se puede caminar”: Locatarios del Barrio Meiggs denuncian colapso por comercio ambulante y critican gestión municipal

Los toldos azules siguen tomándose las calles del Barrio Meiggs. Los locatarios del sector acusan que el contingente policial no da abasto y que la presencia masiva del comercio ilegal ha causado una baja en la venta del comercio formal.

Pasadas las una de la tarde de este lunes, la calle Salvador Sanfuentes, entre Unión Americana y Bascuñan Guerrero, está llena de toldos azules. Harpal Chopra, jefe de tienda de Casa India, ubicado en el corazón del Barrio Meiggs, dice que antes el sector no estaba así, “por esta calle pasaban autos, ahora ya no se puede caminar”, cuenta en conversación con The Clinic.

Después de la pandemia, el comercio ambulante creció masivamente en el Barrio Meiggs, y se ha transformado en un problema permanente para Carabineros, la municipalidad y los comercios formales.

Chopra vende ropa y artesanía hindú, pero sostiene que la gente no entra a su local porque los ambulantes tapan la fachada de su negocio. Afirma que las ventas han caído, “la gente no entra al negocio porque compran más barato afuera”, asegura el jefe de tienda de Casa India.

En esa misma línea, una trabajadora de una farmacia mayorista, ubicada en la calle Unión Americana, explica algo parecido, “yo trabajo hace ocho años acá y esto no era así. No había toldos azules, ahora está lleno. Nos afecta porque no nos vemos, nos tapan y la gente no sabe que estamos acá”, cuenta.

“El comercio ambulante nos perjudica. Porque vendemos principalmente mayorista y afuera venden al detalle mucho más barato. No vendemos tanto como deberíamos vender”, agrega.

SANTIAGO (CHILE) 5/5/2025 – Carabineros resguarda Av. Exposición. Medidas de seguridad adoptadas en el barrio Meiggs y cercanías de la Estación Central. (Francisco Paredes / The Clinic)

El plazo para despejar las calles que atrajo a más ambulantes

El pasado 14 de febrero, en el matinal de TVN, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes fijó un plazo de un año y medio para recuperar las calles y despejar los toldos azules que ocupan las calles del Barrio Meiggs.

Según Mario, dueño de un local familiar en pleno Salvador Sanfuentes, después de la pandemia el comercio ambulante en el Barrio Meiggs está fuera de las manos de las autoridades. Incluso, relata que hace unas semanas, la PDI hizo un allanamiento en la calle y no pudieron entrar con sus autos a sacar la mercadería incautada.

“Los inspectores tuvieron que sacar los sacos al hombro. Nosotros tampoco podemos bajar nuestra mercadería porque uno no puede entrar en auto. Tenemos que venir a las seis de la mañana o a las diez de la noche”, cuenta a The Clinic.

“El comercio ilegal no paga arriendo, ni imposiciones ni IVA. Estoy a punto de reventar. Ya no nos da para pagar los créditos. No se puede luchar contra todos los ambulantes que venden más barato”, agrega el locatario.

Mario señala que, desde que el alcalde Desbordes hizo la declaración sobre el plazo de 18 meses para despejar las calles, la situación en el Barrio Meiggs empeoró. “Esto explotó. Fue peor. Llamó a más ambulantes. Él les dio la chance para que se metan, porque dijo que en dos años más iba a solucionar el asunto”.

“Ahí se metieron incluso más ambulantes, por eso está la escoba afuera. Es como jugar al gato y el ratón. Aquí ya no se puede hacer nada. Carabineros no da abasto. No sé cómo lo van a arreglar”, sostiene.

“Los chilenos tampoco ayudan, De hecho son peores que los extranjeros. Acá se toman un pedazo de la calle y lo subarriendan. Pagan hasta $300.000. Imagínese, un puesto en la mitad de la calle”, cierra el locatario de Salvador Sanfuentes.

El plan de ordenamiento de por el comercio ambulante en el Barrio Meiggs

En conversación con The Clinic, desde la Municipalidad de Santiago afirman que desde el mes de enero que han realizado acciones de control y levantamiento de información en terreno, que ha permitido identificar a las personas que ejercen el comercio ambulante.

“El municipio trabaja sobre los efectos de la cadena de importación, transporte, distribución, venta al por mayor de los productos y por ende la evasión de impuestos y tributo”, señalan.

A su vez, “el municipio coordina con Carabineros de Chile, Policia de Investigaciones, Servicios de Impuestos Internos, Aduanas, y el Ministerio de Transporte a través de sus fiscalizadores. Además, se integró a representantes del comercio formal y establecido para trabajar en el ordenamiento del espacio a mediano y largo plazo”, agregan.

En lo que respecta a las acciones inmediatas, la Municipalidad de Santiago explica que “permanentemente se realizan controles, decomisos y notificaciones por infracciones junto a personal de Carabineros, Impuestos Internos y Transporte a quienes ejercen el comercio ambulante, así también ser cursan los denuncios en forma diaria por vehículos mal estacionado o que simplemente no acatan el ordenamiento establecido por la señalética vial”, dice el municipio a The Clinic.

“Complementariamente, se está abordando con otros servicios con competencia legal, para fiscalizar las bodegas y el transporte de las mercaderías”, cierran.

SANTIAGO (CHILE) 5/5/2025 – Comercio ambulante en Av. Meiggs. Medidas de seguridad adoptadas en el barrio Meiggs y cercanías de la Estación Central. (Francisco Paredes / The Clinic)

Desbordes responde a Hassler

Este lunes, el alcalde Mario Desbordes, respondió los dichos de la exalcaldesa Irací Hassler, que señalaba que los avances en el Barrio Meiggs habían retrocedido durante los cinco meses de la nueva administración.

“La crisis que tenemos en Meiggs y en el sector de Estación Central viene hace un buen rato. La verdad la hemos heredado de la gestión anterior”, señaló el jefe comunal y agregó que hay dos o tres barrios donde se van a demorar un poco más “porque la crisis es demasiado grande”.