“Footloose” a la chilena: versión musical de la película ochentera alista estreno en Las Condes con José Antonio Raffo en el rol de Kevin Bacon

Basado en la película de 1984, Footloose relata la historia de Ren McCormack, un adolescente que llega a un pequeño pueblo donde la música rock y el baile han sido prohibidos tras un trágico accidente. La obra se estrena el 21 de mayo en el Teatro Municipal de Las Condes.

Un aire de nostalgia llega al Teatro Municipal de Las Condes de la mano de Footloose, película que marcó un hito en la cultura popular y en la carrera de Kevin Bacon. El fenómeno ochentero, que convirtió la rebeldía en coreografía, aterriza en el escenario del sector oriente para potenciar la temporada teatral 2025 con una propuesta escénica cargada de energía, nostalgia y vigencia temática. El estreno es el próximo 21 de mayo.

El papel de Ren McCormack, que catapultó a Bacon a la fama, es interpretado en el musical por José Antonio Raffo, actor que debutó en las teleseries con Pobre Gallo de Mega y que ha participado en otros roles en Perdona Nuestros Pecados, Amar Profundo y Generación 98.

La película de 1984 cuenta la historia de un joven de Chicago que se instala en un pequeño pueblo donde el pastor de la iglesia local ha prohibido el baile. Su llegada provoca una revolución entre los jóvenes de la localidad. Al principio, McCormack debe bailar a escondidas; sin embargo, termina por convencer a las autoridades del pueblo para realizar una fiesta de graduación escolar en un granero en los límites del condado.

El elenco —que se encuentra ensayando de cara a lo que será el estreno— está compuesto por figuras destacadas como Josefina Fiebelkorn, Mariana Loyola, Felipe Castro, Daniela Lhorente, Francisco Dañobeitía, Francisca Amstrong, Germán Pinilla y Antonia Bossman, quienes lideran un grupo de intérpretes especializados en teatro musical.

Esta versión chilena cuenta con la dirección de Natalia Grez, reconocida por su trabajo en teatro musical y directora de “Hit, un musical de los 80”, presentado en la misma sala de Las Condes en 2023; y la producción general de 3 Marías, compañía responsable de llevar a escena destacados títulos del género en el mismo teatro, como El violinista en el tejado, Casi normales y Cabaret.

Francisco Dañobeitía, actor y parte del elenco, comenta sobre la experiencia: “Esta es la primera vez que me enfrento al baile, tanto desde lo coreográfico como desde lo individual. Es decir, tener que armar —o más bien, ser parte de— situaciones que se sostienen en gran medida en lo coreográfico. Es un gran desafío. Nunca he sido muy bailarín, así que ha sido difícil, pero muy bello. Estoy dando el 100% para entregar lo mejor de mí en un área que me cuesta mucho. Más allá de eso, es un proceso muy, muy maravilloso”.

El musical también representa un reencuentro con la directora Natalia Grez: “Sabe muy bien cómo mover un equipo. Yo ya llevo un tiempo trabajando con 3 Marías, y también es una productora que me encanta, muy comprometida con llevar a cabo musicales, acercarlos a la gente y hacer que se vuelvan cercanos a la audiencia, sin perder la calidad ni la espectacularidad que este tipo de obras debe tener”.

Teatro Municipal ad portas de celebrar 15 años

El montaje se presenta en la antesala de los 15 años del Teatro Municipal de Las Condes, que celebrará su aniversario en agosto, reafirmando su rol como uno de los espacios culturales más relevantes y consolidados de la capital, y el escenario idóneo para la realización de musicales de gran envergadura.

Fernanda Castillo, directora general (interina), asegura que para el teatro es fundamental contar con estas grandes producciones: “Queremos destacar nuestro potencial y nuestra expertise, no solamente en el teatro musical, sino que, como infraestructura cultural, tenemos un gran equipamiento técnico. Y no es solo el equipamiento: tenemos un gran equipo humano que sabe muy bien cómo desarrollar cada uno de estos trabajos, que son bien particulares dentro de las artes escénicas”.

“Para nosotros también es muy importante poder contar con elencos profundamente ligados no solamente a las artes escénicas, al teatro, a la televisión, al cine, sino que también estén activos en torno a la creación artística, donde también hay una voz, una propuesta estética, artística y creativa”, agrega la directora general interina del Teatro Municipal de Las Condes.

Las funciones se realizarán miércoles, jueves, viernes y sábado a las 19:30 horas, y los domingos a las 18:30 horas. Las entradas ya están disponibles en el sitio oficial del teatro (www.tmlascondes.cl) y en la boletería ubicada en Av. Apoquindo 3300, metro El Golf.