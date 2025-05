La batalla de Metro contra el comercio ilegal: lo que se sabe sobre las “mafias” de vendedores ambulantes y la falta de atribuciones para sacarlos

El operativo de Metro durante la semana para erradicar a vendedores ambulantes en La Cisterna quedó marcado por la escena de comerciantes corriendo sobre los trenes de la estación. La gerente de operaciones de Metro, Pamela Barros, afirma que esta situación se salió de control, pero que "estamos haciendo esfuerzos particulares para empezar a perseguir las cadenas de distribución de estas mafias organizadas y ahí para poder atacar la causa".

Compartir

Durante la semana, la imagen de vendedores ambulantes en La Cisterna arrancando de un operativo de Metro junto a Carabineros sobre trenes marcó un precedente. Si bien esa estación ha estado en la palestra, precisamente por los permanentes problemas que enfrentan ante el comercio ilegal, la imagen de tres personas corriendo sobre el metro no se había visto antes.

Desde la empresa estatal aclaran que el operativo se aplicó con normalidad, pero que la situación se fue de las manos.

“En particular en esa zona hemos identificado que hay una banda bien organizada. Ellos son muy agresivos cuando visualizan que nosotros hacemos este tipo de planes precisamente para erradicarlo y decomisarle las especies. En este caso, se subieron a bordo del tren saltando del puente en una acción absolutamente temeraria, poniendo en riesgo su propia vida e interrumpiendo el viaje de miles de personas”, señala Pamela Barros, gerente de operaciones de Metro.

Y agrega que “el protocolo fue aplicado como en todos los casos. No podemos controlar todos los puntos de la estación ni de la red, evitando que personas con actitudes temerarias se lancen de un puente a un techo de un tren. Eso no es esperable, no es normal, porque ponen en riesgo su propia vida”.

La Cisterna es hoy una de las 16 estaciones críticas de la red. Por lo mismo, desde Metro han puesto foco en controles del comercio ambulante en esa zona, que se repiten semana a semana. Así han logrado identificar que en esta estación operan “mafias” de comercio ambulante, que se extiende al interior y exterior de la estación.

Si bien, por motivos de seguridad no puede entregar mayores antecedentes respecto a cómo operan, comenta algunos detalles sobre lo que saben de esta banda, y del trabajo de Metro para enfrentar este fenómeno.

Cómo operan las bandas de vendedores ambulantes en el Metro

De acuerdo con Pamela Barros, el principal problema para enfrentar a los vendedores ambulantes, es que el delito del comercio ilegal es una falta menor, por lo que cuesta perseguir a los responsables. De todas formas, han logrado identificar algunos patrones respecto a cómo operan.

“Nosotros entregamos todos los antecedentes a las distintas policías. Esto con los seguimientos que nosotros les hacemos desde las 7.000 cámaras que tenemos en nuestro centro de control y cámaras que también están en los accesos. Así que también nosotros hemos perseguido y hemos detectado algunas patentes que son las que se repiten, y que son las que vemos que le entregan productos a estas personas. Son cadenas de distribución, y esa información sí se la vamos entregando y trabajando con las distintas policías y fiscalías”, asegura.

Así, han logrado determinar que hay encargados de distribuir los alimentos que son vendidos de manera ilegal. Estos autos, en algunos casos, se han visto en diferentes estaciones.

“(La Cisterna) no es el único punto de la red, hay otros puntos críticos también. Pero no son tan agresivos como ese foco en particular”, confirma la gerente de operaciones. En esta estación enfrentan un problema mayor, ya que “son muy agresivos, muy violentos. Aparte que en superficie también hay comercio ilegal, y ellos se pasan el dato. Entonces cuando llegamos, bajan los de superficie también a defenderlos, y eso también implica que el grupo violento crezca”.

Foto: Francisco Paredes/ The Clinic.

En el caso de La Cisterna, en Metro esperan llegar a un escenario similar a lo que se logró en Estación Central y Vespucio Norte, donde logró controlarse el comercio ilegal. Para esto, realiza frecuentemente operativos en el lugar, pero saben que será una tarea de largo plazo.

“Estamos haciendo otros esfuerzos particulares con la PDI para empezar a perseguir las cadenas de distribución de estas mafias organizadas y ahí para poder atacar la causa. En particular en Estación Central lo hicimos de esa forma y en Vespucio Norte también. Pero son esfuerzos de largo alcance”, destaca Barros.

Los operativos para enfrentar el comercio ilegal y las críticas a la falta de atribuciones

Metro realiza semanalmente operativos que en cada estación crítica tienen características similares. Para ello cuentan con vigilantes privados, guardias del grupo táctico, y un grupo similar de Carabineros. El problema de Metro, es que para la guardia privada les faltan atribuciones para tomar acciones mayores. Esto, ya que no tienen facultades para expulsar a vendedores ambulantes, ni para detenerlos. De hecho, tras el operativo en La Cisterna, las personas que fueron detenidas quedaron en libertad.

Pero principalmente, lo que hace Metro es realizar un seguimiento por cámaras a los vendedores en la red. Ahí activan el protocolo, primero enviando a un guardia para que se posicione alado de los vendedores ambulantes para impedir que las personas compren. Disuadir la compra funciona para que los comerciantes se muevan, pero si no lo hacen, tienen que acudir a Carabineros.

“Si se mantienen ahí, lo que nosotros hacemos es pedirle a Carabineros que nos ayude a decomisarle y hacer un control de identidad. Entonces cuando ellos escuchan que se acerca Carabinero, lo que hacen habitualmente es salir de la estación de manera pacífica. Pero más o menos ese es el actuar dado que nosotros no tenemos atribución ni para detenerlos, ni para decomisarles, ni para pasarles alguna multa”. agrega Pamela Barros.

Operativo de control de vendedores ambulantes en La Cisterna. Foto: Francisco Paredes/ The Clinic.

Desde la empresa esperan que en las modificaciones que se hagan a la Ley de seguridad privada se incluyan elementos que permitan controlar el comercio ilegal.

“Nosotros lo que esperamos es que ante disrupciones del servicio y ante la ocupación de espacios que son críticos para una sana circulación de nuestros pasajeros, ante pasillos o andenes, por ejemplo, que son vías de evacuación, pudiese ser una falta mayor. Sería muy positivo porque eso también sería más disuasivo para que esta gente lo piense dos veces de poder entrar a nuestras estaciones y posicionarse en esos lugares que son públicos”, concluye la gerente de operaciones de Metro.