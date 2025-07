Política 14 de Julio de 2025 Exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval aterriza en el equipo de la diputada Maite Orsini como jefa de gabinete

La diputada confirmó a The Clinic que la otrora secretaria de Estado se incorporó a su equipo y sostuvo que Sandoval "es una persona de plena confianza, con quien ya he trabajado y que cuenta con una amplia trayectoria en lo público". La salida de Sandoval del Gobierno no estuvo exenta de polémicas, pues fue la primera en dejar La Moneda cuando estalló el caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Una vez fuera del Ejecutivo, sostuvo que desde su ministerio se habían hecho las advertencias y acusó, más tarde, que "el hilo no se cortó por lo más grueso"