Ignacia Antonia lo transmitió en vivo a 1,5 millones de personas en Youtube: el auge y negocio tras los eventos de “gender reveal”  

De globos rellenos con papelitos de colores a escandalosas explosiones de humo de colores rosa o azul. Los eventos para revelar el género de un hijo en vías de nacer han evolucionado rápidamente en los últimos años, siendo cada vez más elaborados. Empresas que se dedican a organizar este tipo de eventos, aseguran que pueden realizar más de 50 por mes, y que los precios parten en $100 mil.

Compartir

Con una duración cercana a una hora, y con más de un millón y medio de visualizaciones, la influencer Ignacia Antonia realizó su gender reveal o revelación de género. El evento incluyó un acto de magia junto con los discursos de familiares y amigos de la influencer y su pareja, el cantante Bastián D’amonte Henríquez, más conocido como Ak4:20.

En este tipo de eventos se juntan los amigos y familiares de una pareja que está esperando un hijo. No está escrito en piedra sobre cómo deben ser estas reuniones, así que algunas tienen actividades para los invitados mientras que otras es solamente la revelación de género en sí. La que puede ser reventando un globo, con muffins rellenos con el color del sexo del bebé o con explosiones rosa o azul.

La revelación de género de Ignacia Antonia se realizó con ambos padres frente a un letrero con letras blancas con la frase ‘Oh Baby’ junto con globos del mismo color. El cantante recibió una pequeña pelota de futbol, la que pateó tras la cuenta regresiva y la que explotó con el color rosa, indicando -indiscutiblemente- que el bebé que esperan es niña. “Ahí está la revelación, maravillosa. Más de 100 mil personas conocen la revelación“, destacó el animador del evento.

Las distintas revelaciones de género

Tras la revelación de género, la influencer publicó un nuevo videoblog donde la pareja compartió con sus seguidores cómo vivieron el evento. Ambos padres se vistieron de blanco para el evento y se mostraron muy nerviosos. “De verdad me siento muy feliz porque creo que encontré al mejor papá para esta bebé. Gracias por hacerme tan feliz siempre”, contó la influencer.

Mónica (36) comentó que “hace cuatro años tuve a mi primer hijo. No estaba muy familiarizada con el tema de las revelaciones de género, al principio no me interesaba mucho, pero mis amigas insistieron. Igual hice algo súper, súper pequeño y lo pasamos muy bien. Fue con cakepops, todos los invitados tenían pero solo uno tenía el relleno rosado. Fue muy chistoso”.

Quien también realizó un gender reveal fue el exparticipante de reality show y rostro de Canal 13, Pangal Andrade, quien lanzó una flecha a un globo y tras eso se activó una explosión de color rosado.

Dulce Revelación

La dueña de Dulce Revelación, empresa que se dedica a este tipo de eventos, Alejandra Reyes, contó a The Clinic que su negocio Dulce Revelación comenzó en marzo de 2022. “La idea nació cuando estaba embarazada de mi primer bebé. Estábamos buscando hacer algo diferente, pero no encontrábamos nada en Chile que fuera novedoso. Así que decidimos buscar ideas y comenzar a hacer revelaciones de género acá”, detalló.

Con respecto al número de clientes, Reyes comentó que varía mucho en el tiempo. “Hemos realizado más de mil eventos desde que comenzamos en el negocio. Todos los meses varía, es súper relativo. Hay meses que podemos tener cincuenta clientes así como podemos tener 20. Es muy, muy relativo”.

“El boom de las revelaciones de género lo vivimos durante el 2023, hasta mediados de 2024 fue el boom”, contó. Con respecto a los servicios que ofrecen, detalló que “el servicio más solicitado es la explosión de color con decoración. Los paquetes van desde los $100.000 el más básico, dependiendo de lo que pida el cliente va subiendo el valor”.

Con respecto al paquete básico que ofrece Dulce Revelación, su dueña explica que “son las letras más la explosión de color. Es un paquete express y después de eso tenemos cuatro paquetes básicos y después vienen los paquetes con decoración, donde puedes poner el TNT, chispas frías y depende de la decoración que pidan sube el valor”. Otro de los más solicitados es el que va desde los $260.000 que “incluye la decoración con las letras ‘Oh, Baby’, la explosión de color, las chispas frías que pueden ser con o sin TNT. La explosión es completamente automática y eso llama mucho la atención del cliente“.

“El pedido más novedoso que hemos realizado fue el que le hicimos a Pangal, porque lo hizo con una flecha. Reventó un globo y ahí salió la explosión de color como por atrás de ellos”, contó. “También nos han pedido que salga el color desde camiones o motos”, añadió.