Jaime “Pillo” Vera y la crisis de Deportes Puerto Montt: “El club iba a desaparecer y apostando con jugadores jóvenes de la zona, estamos saliendo adelante”

El actual entrenador del cuadro de la Región de Los Lagos conversó en exclusiva con DLT Sports sobre el momento del líder de la Segunda División Profesional. El técnico nacional asumió en Puerto Montt a comienzos de 2024, en plena crisis económica del club, que lo tuvo al borde de desaparecer.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

El 2023 fue un año para el olvido para Puerto Montt. Descenso a Segunda División Profesional y una profunda crisis económica, ese era el panorama para el conjunto sureño. Las deudas y perder los 130 millones de pesos mensuales que entregaba la televisión por estar en Primera B, consumieron al equipo velero. El club necesitaba volver a la segunda máxima categoría del país. Por eso, trajeron a un viejo conocido para lograr este objetivo: Jaime Vera.

El entrenador nacional, que dirigió a Puerto Montt entre los años 2008-2010, asumió a comienzos del 2024 en el equipo de Los Lagos para intentar cumplir el objetivo del club.

Aquel año, el equipo salmonero terminó en la tercera posición, a 12 puntos de poder pelear el ascenso a Primera B. Este año, la situación parece ser distinta; son líderes con 22 unidades y le acaban de ganar a su máximo perseguidor y rival, Provincial Osorno.

Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con el “Pillo” Vera sobre su llegada a Puerto Montt, cómo se vivió la crisis internamente y cómo se proyecta para la segunda rueda.

Jaime Vera armó un plantel a base de juveniles

“Yo estoy radicado acá en la ciudad hace bastante tiempo. El cariño que le tengo a Deportes Puerto Montt está por sobre las otras cosas. Yo me arriesgué, como lo he hecho en toda mi vida deportiva y llegué a un acuerdo económico. Esto último no era lo más importante, lo más importante era sacar al club adelante y que lo hemos logrado en cierta medida”, comenzó diciendo.

Una de las dificultades que tuvo Vera es que tuvo que armar el plantel a base de juveniles, debido a la crisis económica. “Hicimos debutar a algunos muchachos que no tuvieron la oportunidad y así fuimos de a poquito armando nuestro plantel, le metimos algunas incorporaciones que fueron importantes, todo con mucho esfuerzo. Y al final logramos el objetivo de mantener la categoría (en Segunda División) y poder mantener al club vivo”.

En esa misma línea, el técnico de Puerto Montt destacó el esfuerzo de los jugadores y dirigencia para sobreponerse de la crisis. “La fuerza que hicieron los jugadores fue sumamente útil para todo lo que nos vino encima de partida. Los dirigentes también hicieron un esfuerzo importante de tratar de mantener esta situación, porque el club desaparecía”.

“Ellos (los dirigentes) apostaron a que se hiciera esto con jugadores de acá de la zona, con jugadores jóvenes, darle la oportunidad a jugadores que en el club profesional no habían tenido la oportunidad. Y así, poco a poco fuimos saliendo adelante”, explicó Vera.

El presente de Puerto Montt

“Hoy en día estamos mejor que el año pasado, deportivamente hablando. El club todavía está saliendo de sus problemas económicos, no es fácil mantener a un equipo en una división en donde los recursos son escasos y estamos luchando para devolver a Puerto Montt a la primera categoría”, comentó el experimentado técnico.

Esta buena campaña, ha provocado que equipos de la Primera División Profesional estén interesados en los jugadores jóvenes de Puerto Montt. “Muchos equipos de la Primera B y algunos de la Primera A han preguntado por nuestros jugadores, porque ven que el equipo está siendo importante en esta categoría”.

Ahora, Jaime Vera y sus dirigidos tienen que empezar a preparar lo que será la segunda rueda del campeonato, que según el propio entrenador es “la parte más difícil del año”.

“De partida ya va a ser más difícil que la primera vuelta, porque tenemos dos partidos de visita. Son dos viajes importantes, primero con Brujas de Salamanca y después con San Antonio, equipos que son complicados, en canchas difíciles, viajes largos, entonces ya es diferente a la primera rueda”, señaló Vera.

De igual manera, el estratega puertomontino declaró que la “fe está intacta” de cara a este segundo semestre. El equipo salmonero vuelve a las canchas este sábado a las 12 del día, cuando visite a Brujas de Salamanca, con el objetivo de mantener el liderato de la tabla de posiciones.