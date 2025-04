Ciudad 29 de Abril de 2025 Christian Haag, el polémico vicecónsul de Italia en Puerto Montt: lo acusan de amenazas, agresión, le remataron dos casas y se niega a desalojar una de ellas

Christian Haag juró como vicecónsul honorario de Italia en Puerto Montt el 24 de mayo de 2024. A pesar de no ser dueño de una propiedad en Pelluco hace más de cinco años, no ha desalojado la casa gracias a distintas medidas dilatorias. Sin embargo, tuvo otra polémica en la Región de Los Lagos: otra familia lo acusa de amenazas de muerte y una agresión contra una trabajadora, tras no querer desalojar un predio que usaba ilegalmente a principios de año.

