Juan Pablo Nordetti, el atleta de 22 años que sueña con clasificar al Mundial: “Tenemos el ejemplo de lo que hizo la posta femenina” 

El velocista nacional ganó medalla de plata y bronce en el Grand Prix Sudamericano disputado en Cochabamba, Bolivia. DLT Sports conversó en exclusiva con el deportista sobre este triunfo y sus metas a corto y largo plazo.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Compartir

Chile hace tiempo viene haciendo bien las cosas en Atletismo. El equipo femenino de relevos hace un tiempo hizo historia clasificando al Mundial de Tokio. Martina Weil logró una inédita medalla en la Diamond League y sigue rompiendo sus marcas. Y ahora otro que tuvo un gran desempeño fue Juan Pablo Nordetti.

El atleta de 22 años obtuvo medalla de plata y bronce en el Grand Prix Sudamericano, que se disputó en Cochabamba, Bolivia. Ante este destacado rendimiento, DLT Sports conversó en exclusiva con el deportista sobre cómo nació su pasión por el atletismo, su rendimiento actual y sus objetivos para el futuro.

“Practico atletismo desde los 13 años y mi pasión nace, como buen hermano chico, siguiendo los pasos de mi hermano grande, Ignacio. Él hacía atletismo desde siempre, y a mi al comienzo no me enganchó mucho. Pero, cuando él salió del colegio se tomó un año sabático y venía al colegio a entrenar. Yo me quedaba en las tardes acompañándolo y ahí empecé a entrenar con más regularidad todos los días”, comentó Nordetti.

La gran participación de Juan Pablo Nordetti en Cochabamba

En Bolivia, Nordetti no solo obtuvo medallas sino que también rompió su mejor marca. “En la serie contra el tiempo logré mi mejor marca que fue 10.35’, algo increíble, me dejó sin palabras. Yo sabía que era capaz de correr así, pero el hecho de lograrlo me deja feliz y tranquilo de que soy capaz”.

“Además, no soy solo yo. Benjamín Aravena ya había bajado los 10.40’ hace un tiempo, Tomás Vial ganó los 100 metros con 10.47’, mi hermano corrió dos veces bajo los 10.60’, entonces la velocidad en Chile está agarrando mucha potencia, harta fuerza”, complementó.

Sobre las medallas, Nordetti reveló que llegar al podio no fue lo más significativo para él. “Es importante lograr las medallas, que obviamente significaron mucho, pero el compartir en el podio con Carlos Flores, un colombiano que corrió en 10.00’ la final y con César Almirón, campeón sudamericano en 200 metros, para mí es un orgullo estar con exponentes de ese nivel”.

Un aspecto que le ha ayudado a Nordetti alcanzar el mejor momento de su carrera es estar lejos de las lesiones. “Yo siempre he tenido un poco de mala suerte, años anteriores me he lesionado mucho, al menos he tenido tres lesiones fuertes que me dejan por lo menos un semestre fuera”.

“Este año parecía que venía lo mismo porque me desgarré en la primera carrera del año, pero gracias a la ayuda de mi hermano que es kinesiólogo pude volver rápido y muy bien. De ahí en adelante me he mantenido fuera de las lesiones y cada vez estoy agarrando más forma y ritmo competitivo”, explicó Nordetti.

En esa misma línea, señaló que aspectos tiene que mejorar para alcanzar su mejor nivel. “Tengo que aguantar mejor, porque me pasa mucho que en los últimos metros, me desconcentro un poco y eso se mejora con más roce internacional, más roce competitivo. Esas cosas te preparan mentalmente para estar siempre enfocado en tu carrera y no desconcentrarse con el de al lado”.

Los próximos desafíos del velocista

Por último, Nordetti comentó cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo. “Ahora estoy enfocado en los Juegos Bolivarianos, que son a finales de año. En un minuto pensé que ya estaba clasificado, creí que la marca mínima que pedían era 10.37, pero no, es 10.32 así que tengo que trabajar duro para poder clasificar”.

“A largo plazo, porque no soñar en lo individual o grupal con ir a unos Juegos Olímpicos o a un Mundial. Ya tenemos el ejemplo de la posta femenina que están logrando cosas increíbles. Ese sería para mí un buen objetivo, optimista, pero a la vez realista”, cerró.

Los Juegos Bolivarianos se disputarán entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, Nordetti tendrá aproximadamente cuatro meses para bajar su actual marca de 10.35’ a 10.32’ para poder clasificar a esta competencia.