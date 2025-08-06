El emotivo homenaje del Congreso a Víctor Toro, histórico atleta chileno que hoy vende diarios en el centro de Santiago a sus 84 años

El senador Sebastián Keitel le entregó un reconocimiento al destacado atleta nacional que fue ganador de 80 maratones y 3 veces campeón sudamericano. "La iniciativa que tuvimos hoy día fue justamente pasar a verlo, y entregarle un lindo diploma dedicado a él por su esfuerzo, por su sacrificio, por su entrega por el país", sostuvo Keitel.

En el corazón de Santiago, Víctor Toro, conocido como “Torito”, tiene su quiosco en plena calle San Antonio, entre Merced y Huérfanos. Vende periódicos, calendarios, letreros de arriendo y venta, así como bebestibles. Toro se hizo viral en febrero de este año, cuando el tiktoker Felipe Ñancupil -que se dedica a promocionar a pequeños emprendedores- hizo un video en donde dio a conocer la emotiva historia del hombre de 84 años.

El influencer le pregunto”¿Qué prefiere: que le regale $20 mil o que hagamos un video para promocionar su negocio?”. La respuesta del comerciante fue “como quiera usted. Lo dejo a consciencia suya”, fue la respuesta.

Toro comentó que atiende en ese local hace 65 años: “Algo se vende… los diarios, los calendarios, es poco lo que se vende aquí ahora. Me vengo a pie del Parque O’Higgins pa’ acá (…) me siento bien físicamente. Para la edad que tengo debiera estar en la casa, pero no”.

“Torito” mantiene a la vista un collage de fotos en una de las puertas de su quiosco, en donde muestra los distintos recuerdos y recortes de diario de su época como deportista. Toro es un histórico y destacado atleta nacional: fue ganador de 80 maratones y 3 veces campeón sudamericano.

El reconocimiento del Congreso a Víctor Toro

Este martes 5 de agosto, el senador Sebastián Keitel le entregó un reconocimiento a Víctor Toro por su trayectoria en el deporte. “No nos olvidemos nunca de los deportistas que tantas alegrías nos han dado y que son los verdaderos ejemplos de personas a seguir ahora y siempre”, fue parte del mensaje en redes sociales de Keitel.

“Víctor fue campeón sudamericano y un suplementero hace 60 años y que ha representado a Chile por el mundo. Y que a la larga, como muchos otros deportistas, no han recibido el reconocimiento por parte de las autoridades o de mucha gente que finalmente lo hicieron pasar al olvido“, comentó el senador.

Keitel agregó que “la iniciativa que tuvimos hoy día fue justamente pasar a verlo, y entregarle un lindo diploma dedicado a él por su esfuerzo, por su sacrificio, por su entrega por el país. Y también una medalla en reconocimiento al gran atleta que fue“.