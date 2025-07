CAE, Sala Cuna y aborto legal: las disputas que fija Boric para sus últimos meses en el Gobierno

Durante su participación en el acto del primer aniversario del Frente Amplio, el Presidente remarcó cuáles deben ser los ejes de su último tramo en La Moneda. "A nosotros no nos corresponde hacer campaña, lo que nos corresponde, y el mejor favor que podemos hacerle al progresismo, es gobernar bien", fue parte de lo que manifestó.

Por The Clinic

Compartir

El Presidente Gabriel Boric participó en el acto del primer aniversario del Frente Amplio, instancia en la que remarcó cuál será su rol en los próximos meses, tanto por lo que implica su último tramo en La Moneda, como por el escenario de la carrera presidencial.

Durante su discurso, Boric dio cuenta de las principales disputas que liderará su administración en lo que le resta de mandato, destacando el fin del CAE, la ampliación de la Sala Cuna, el aborto legal, como también materias de seguridad y listas de espera.

“Acá hay que luchar hasta el final, hasta el último día, y ahí está el CAE, la Sala Cuna para Chile, ahí está el proyecto de aborto legal, ahí están los proyectos de descarbonización o de apoyo a pymes anunciados durante la semana pasada”, manifestó el Mandatario.

Asimismo, el Presidente sostuvo que “en materia de fortalecimiento de las policías, en seguridad, las listas de espera que tiene que ser una pelea de todos los días, que tenemos que integrarla con sentido de urgencia. Entonces, yo les digo que en el rol que me tocó jugar, que es el de Presidente de la República, voy a seguir trabajando junto a mis colaboradores y colaboradoras hasta el último día”.

“A nosotros no nos corresponde hacer campaña, lo que nos corresponde, y el mejor favor que podemos hacerle al progresismo, es gobernar bien, es hablarle a la gente que lo necesita y cumplir, cumplir, cumplir”, sentenció.

Sin perjuicio de lo anterior, desde su calidad de militante del Frente Amplio, expresó que “estamos trabajando, no nosotros, los partidos, no el Gobierno, por tener una lista única que es tremendamente importante, y para construir un programa que sea esta hoja de ruta, este norte, y entienda también lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en estos cuatro años”.

“Yo espero, y esto lo he dicho públicamente, lo he conversado con Jeannette, que el próximo Gobierno de Jeannette Jara sea mucho mejor que el nuestro”, agregó.

Boric y el presente del Frente Amplio: una dura derrota electoral y un recado a los “analistos”

Gabriel Boric también se refirió al presente del Frente Amplio, reconociendo que el resultado de Gonzalo Winter en la primaria presidencial fue una “dura derrota electoral”, tal como lo definió la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez.

“Una dura derrota electoral, pero no estratégica. Estoy de acuerdo con Constanza Martínez y me gustaría que todos reflexionemos en nuestro fuero interno, pero también colectivamente de cuáles son aprendizajes que sacamos de ahí”, comentó.

Gabriel Boric junto a Jeannette Jara en el aniversario del Frente Amplio. Foto: Agencia Uno

“Nuestra presidenta enviaba una carta a toda la militancia que me parece que es tremendamente valioso, que desde la directiva se entreguen espacios de reflexión para poder debatir y no solamente decir lugares comunes, sino también revisarnos en los momentos difíciles, porque es en los momentos difíciles donde más se aprende y bien lo sabe la izquierda chilena”, continuó.

Para cerar su idea, Boric dejó el siguiente mensaje: “Ver este salón lleno es tremendamente esperanzador, porque hubo muchos analistos que decían, con su clásica arrogancia, que este era el fin del Frente Amplio. Están profundamente equivocados”.