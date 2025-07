Mundial Sub 20: el día de que Lionel Messi y Sergio Agüero “contrabandearon” snacks en la concentración de la selección Argentina

Cada vez queda menos para que empiece el Mundial Sub 20, que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Por eso, recordamos una divertida y desconocida anécdota entre Messi y Kun Agüero, que los volvió inseparables hasta el día de hoy.

Ya no queda nada para que Chile sea el anfitrión del torneo a nivel juvenil más importante del planeta, como lo es el Mundial sub 20. Uno de los equipos más recordados de esta competición es la Argentina del año 2005, que tenía como figuras a Lionel Messi y Sergio Agüero.

Justamente estos dos nombres, tuvieron una divertida y desconocida anécdota: contrabandearon snacks en la concentración justo en la previa del partido por cuartos de final contra España.

Esta historia ocurre en el hotel de concentración. Al ser un Mundial, los jugadores tenían un estricto régimen alimenticio, horarios de sueño, entre otras cosas. Pero, una noche, a las 22:00 aproximadamente, Messi y Agüero estaban cerca de la recepción, en donde había un computador que utilizaban para contactarse con sus familiares.

Tras utilizar el computador, el Kun y Messi tienen que volver a la habitación para acostarse ya que la hora límite para acostarse era a las 23:00 horas. Sin embargo, de camino al ascensor se encuentran con una sorpresa: una máquina expendedora. En ese momento, al ídolo del Manchester City se le ocurre sacar un par de euros, Messi le da el sí y comienza a sacar chocolates, papas fritas, todos los snacks prohibidos y se los guardan debajo del pantalón.

“En esa época nos manejábamos con Internet en la recepción de los hoteles y el profe (Gerardo) Salorio nos dijo que a las 23 teníamos que estar todos en las habitaciones, y Leo estaba mandando un e-mail a alguien de su familia, y faltaban 3 minutos para la hora y le digo ‘vamos porque el profe nos va a cagar a pedos’. Cuando nos estábamos yendo vimos una máquina expendedora. Le propuse llevarnos unas papas fritas, me dijo ‘dale’”, fue el relato del Kun sobre este momento.

Sin embargo, para mala suerte de los futbolistas, cuando iban subiendo por el ascensor se encontraron con el preparador físico: Gerardo Salorio.

“Llegamos cuando habían pasado 1-2 minutos de las 23 y Salorio nos estaba esperando en la puerta de la habitación. ‘Miren la hora que es’. Los dos mirábamos al piso. A mí se me veía un bulto y me preguntó qué llevaba ahí”, comentó Agüero.

“Menos mal no se nos vio nada”, señaló Messi tiempo después a TyC Sports. Sin embargo, la realidad no fue así. “Sí me di cuenta Leo, pero me dejé engañar por el bien del equipo”, fueron las palabras de Salorio en una entrevista con La Nación.

El perdón del PF funcionó, ya que Argentina ganó ese partido contra España por los cuartos de final por 3-1, con gol de Messi. Tiempo después, la albiceleste se consagraría campeón del Mundial, al vencer por 2-1 a Nigeria, convirtiéndose en el máximo ganador de Mundiales sub 20.

La pulga terminó siendo el goleador del torneo con seis goles, y si bien Agüero no jugó mucho en esta competición, se mantuvo hasta el siguiente Mundial sub 20 disputado en Canadá, en donde también fue campeón y se consagró como el mejor jugador del torneo. Además, es el único futbolista en tener dos mundiales sub 20.

Este fue uno de los momentos que forjó la amistad entre Messi y Agüero, la cual se mantiene hasta el día de hoy, gracias a todas las concentraciones que compartieron en la selección Argentina. ¿El Mundial sub 20 de Chile nos entregará más historias como esta?